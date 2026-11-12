Neuer Trainer, weniger Punkte: Hansa Rostocks Breitenreiter-Effekt verpufft

Ins Grübeln sind sie schon ein wenig gekommen an der Küste. Im Ostseestadion vor allem, wo der FC Hansa Rostock seine Heimspiele austrägt.



Deutlich mehr hatten sie sich versprochen vom Wechsel auf dem Trainerstuhl von Daniel Brinkmann zu André Breitenreiter. Mit dem im September gefeuerten Coach, der 22 Monate im Amt war, hatten sie in der 3. Liga aus den ersten fünf Spielen acht Punkte geholt.



Der Rückstand auf Tabellenplatz zwei, der den direkten Aufstieg bedeutet, betrug nach dem 0:4 bei Viktoria Köln zwei Punkte. Alles in Schlagdistanz, für den Coach dennoch das Ende.

Hansa Rostock unter Breitenreiter: Der Punkteschnitt sinkt

Brinkmann traute man nicht zu, die Kogge in stürmischen Zeiten zurück auf Kurs zu bringen. Acht Wochen und acht Spiele später aber, von denen die beiden ersten nach dem Brinkmann-Aus, ein 3:2 gegen die Amateure des VfB Stuttgart und ein 1:1 bei Rot-Weiss Essen, noch nicht auf das Konto von Breitenreiter kommen, ist es deutlich ungemütlicher geworden: Tabellenplatz zehn und ein Rückstand auf das führende Duo Viktoria Köln und MSV Duisburg von zehn (!) Punkten.



Ein Punkteschnitt von 1,6 pro Spiel unter dem gefeuerten Coach, einer von 2,0 unter Interimscoach Yannic Thiel, aber einer von gerade einmal knapp 1,2 unter dem prominenten Nachfolger.



Das hat durchaus was von: klar den Anschluss verloren. Und: Trainerwechsel? Welcher Trainerwechsel? Was hat er gebracht? Nichts. Zumindest bisher nicht.

Pleiten gegen Meppen, Aachen und Regensburg

Es ist eher schlechter geworden im Norden, rauer auch, zumal die Gegner in jener Phase nicht gerade zur Drittligaspitze gehören.



Ein 0:2 zu Hause gegen den damaligen Vorletzten Meppen war dabei; ein 0:2 in Aachen, gleichfalls in der unteren Tabellenhälfte beheimatet; zu Hause nur ein 1:1 gegen den total in die Krise gefallenen und meilenweit von seinen Ansprüchen entfernt spielenden Zweitliga-Absteiger Düsseldorf; ein 1:2 in Regensburg, als Tabellenachtzehnter ins Spiel gegangen.



Dass die Anhänger teils drastisch reagierten, liegt bei vielen von ihnen fast in ihrer DNA. Breitenreiter versuchte das Problem kleinzuhalten.



Dennoch gab er zu: „Bei einem Verein wie Hansa Rostock herrscht viel Emotionalität. Die Ergebnisse waren nicht gut, darüber waren auch wir sauer.“ Viel schlimmer noch: Die Kogge war kurz davor, SOS funken zu müssen.

3:0 gegen Großaspach: Ein Sieg mit Haken und Ösen

Sie muss es nur nicht, weil es jüngst ein 3:0 gegen Sonnenhof Großaspach gegeben hat. Einen weiteren Neuling. Allerdings war auch dieser Sieg, der vorerst höchste für Hansa in dieser Liga-Spielzeit, einer mit Haken und Ösen.



Zunächst hielt Philipp Klewin, nach der Rückenverletzung von Luca Unbehaun seit vier Spielen die Nummer 1 im Kasten, mit starken Paraden die Null. Glück hatte der 33-Jährige zudem, weil die Gäste beim Stand von 0:0 am Lattenkreuz scheiterten.



Eine geschlagene Stunde, begleitet von Pfiffen beim Gang in die Halbzeitpause, benötigten die Hanseaten, um die Partie auf ihre Seite zu ziehen – und selbst das nur mit massiver Hilfe der Gäste: Andreas Voglsammer wurde von Volkan Celitas gefoult – Elfmeter für Hansa, Gelb-Rot für den Sünder, damit die Gastgeber eine halbe Stunde in Überzahl, 1:0 durch Kenan Fatkic, der sein viertes Saisontor erzielte und nur von Voglsammer übertroffen wird, der mit dem 2:0 elf Minuten vor Schluss sein fünftes schoss, bevor Maximilian Krauß in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte.



Der weitere Fall ins Mittelmaß scheint gestoppt zu sein.

Breitenreiter: „In der Halbzeit war die Mannschaft am Boden“

Wie eng auch diese Kiste war, gab Breitenreiter schonungslos zu. Wohl aber nur, weil es ein glückliches Ende gab und er neben Kritik auch Lob verteilen konnte.



„In der Halbzeit war die Mannschaft am Boden“, so das Bild, das er in der Kabine wahrnahm, „dann hat sie sich selbst gepusht und hat sich gegenseitig aufgerichtet.“ Auch sprach der Trainer über „tolle Charaktere auf dem Platz“.



Dabei war es im Vergleich zu den Wochen davor bis auf den nach einem Feldverweis gesperrten Leon Dajaku keine andere Mannschaft.

Voglsammer gibt in der Hansa-Kabine den Ton an

Dennoch scheint, als sei rund um den Verein mit seinen gut 32.000 Mitgliedern ein Ballast abgefallen. Das Aufatmen war auf allen Ebenen spürbar. Beim Coach. Bei den Spielern. Beim Vorstand. Bei den Anhängern. Von Verunsicherung, gar Schuldzuweisungen keine Spur mehr.



Aus der Kabine jedenfalls dröhnten nach dem Abpfiff die Bässe. Als Anführer der jubelnden und tanzenden Traube erwies sich Voglsammer, mit 50 Spielen in der Bundesliga (1. FC Union Berlin, Bielefeld) und 219 in der 2. Bundesliga (Karlsruhe, Heidenheim, Bielefeld, Hannover) der mit Abstand erfahrenste Akteur.



Weil er mit 34 Jahren auch der Älteste im 31 Spieler umfassenden Kader ist, stellt er sich gern mal vor die oft deutlich jüngere Meute und gibt den Ton vor. Gerade in Krisenzeiten wie der aktuellen, von der sie hoffen, dass sie soeben beendet wurde.



„Die Stimmung war immer schon gut bei uns“, sagte der Oldie, „auch schon in den vergangenen Wochen.“ Wahrscheinlich hatte er nicht auf dem Schirm, dass dieses 3:0 gegen den Aufsteiger das erste Heimspiel seit knapp einem Jahr war, in dem die Hanseaten ohne Gegentor blieben.



Ein Spitzenteam, und das will Hansa mit dem selbsterklärten Saisonziel Aufstieg ja sein, sollte das öfter schaffen. So ehrlich sollten sie zueinander schon sein.

Nächster Gradmesser: Hansa Rostock beim MSV Duisburg

André Breitenreiter jedenfalls tut gut daran, den Ist-Zustand als das zu nehmen, was er ist: ein Silberstreif am Horizont. „Es war ein erster Sieg, nicht mehr und nicht weniger“, sagte der Coach.



Der Wahrsager steht kurz bevor. Nicht an diesem Wochenende. Da muss Hansa im Landespokal zum Penzliner SV. Das sollte, ohne den Landesliga-Vierten auf die leichte Schulter zu nehmen, einen Pflichtsieg geben.



Danach aber geht es zu den Zebras nach Duisburg, die zu Hause ungeschlagen sind. Ein Sieg dort zählt wirklich was, viel mehr als einer gegen Sonnenhof Großaspach. Erst der könnte tatsächlich die Wende zum Guten bedeuten.

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