Was ist mit dem kantigen Spirit des deutschen HipHops passiert? Diese Frage stellt man sich bei Sidos zehntem Album „Frieden“ schon ab dem ersten Track.

Anfang der Nullerjahre rappte Sido über Drogen, Gewalt und Sex, provozierte die Bundesprüfstelle und machte aus dem schlechten Ruf seiner Herkunft ein Geschäftsmodell. Immer mit am Start: Krawall-Beats und eine silberne Totenkopfmaske, hinter der sich der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, versteckte.



Heute ist die Maske durchsichtig und Würdig gibt sich zu erkennen. 45 Jahre alt, vierfacher Vater, Millionär und längst selbst Teil jenes Establishments, gegen das er einst angetreten war. Das Ghetto-Image des Märkischen Viertels ist Vergangenheit. „Frieden“ heißt Sidos zehntes Studioalbum und das ist ein großes Wort für einen Künstler, dessen Karriere von Provokationen, öffentlichen Fehden und persönlichen Abstürzen geprägt war.

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Cancel-Culture für den Selbstfrieden

Schon auf seinem Vorgänger „Paul“ hatte Sido begonnen, die eigene Biografie schonungslos auszuleuchten. Nun scheint er einen Schritt weitergehen zu wollen: Nicht mehr nur verstehen, wer er geworden ist, sondern sich mit diesem Menschen versöhnen. Doch wie klingt eigentlich der Frieden eines Mannes, dessen Karriere auf Unfrieden aufgebaut ist?



Eine erste Antwort liefert ausgerechnet ein Lied, das auf dem Album gar nicht zu hören ist. Ursprünglich hatte Sido den Titelsong „Frieden“ gemeinsam mit Xavier Naidoo und seinem Großcousin Menowin Fröhlich aufgenommen. Doch angesichts der Kontroversen um Naidoos verschwörungsideologische und antisemitische Äußerungen entschied er sich gegen die Veröffentlichung (die Berliner Zeitung berichtete).



Nicht aus politischen Gründen, wie er selbst beteuert, sondern aus Sorge um die Aufmerksamkeit für sein Album. Die Zusammenarbeit hätte alles andere überschattet, erklärte er im Podcast von Teddy Teclebrhan. Der Song sei schließlich „super“, sein Album aber zu gut, um auf diese Debatte reduziert zu werden. So beginnt Sidos Suche nach Frieden mit der Entscheidung: Der umstrittene Gast muss gehen, damit die Botschaft ungestört ankommen kann. Aber welche eigentlich?

Selbst Maite Kelly hätte gut gepasst

Musikalisch hat Sido den Frieden offenbar längst geschlossen. Mit dem Pop, dem Mainstream und womöglich auch mit den Erwartungen seiner Hörerschaft. Statt kantiger Straßenrap-Beats dominieren eingängige Melodien und sorgfältig arrangierte Refrains, die gut in RTL-Formate passen würden. Der einstige Aggro-Rapper klingt auch auf dieser Platte wie ein Popmusiker, der gelegentlich noch rappt. Die Provokation scheint der Gefälligkeit gewichen zu sein.



Der neue Opener „Flügel“ ist so ein Fall. Zu melancholischen Klavierklängen erzählt Sido – denn rappen kann man den „Sprechgesang“ wirklich nicht nennen – von einem Grundoptimismus. Etwas wie: Krisen führen zu Therapien, na klar, „davon handeln alle meine Lieder da-di-da-da“, und beim Aufstehen fühlt sich der Morgen gut an. Mit den Flügeln im Wind wedeln, weil da noch Luft nach oben ist, heißt es im Refrain und spätestens jetzt hofft man, dass er neben Sarah Connor („Reise“) und Nico Santos („Nichts“) nicht auch noch Maite Kelly mit ins Friedensboot geholt hat.

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Kollaborieren tut Sido auch mit Rapper Montez in der schwachen Nummer „Puzzleteil“. Das liegt weniger am Musikalischen oder an der schön eindringlichen Stimme von Montez als an Textstellen wie: „Und wieder geh ich meines Weges, denn die Luft ist rein, hab einen Zehner, bisschen Tesafilm und Suppe bei“. Wir alle sind perfekt, nur Gott ist besser, rappt Sido dazu.

„Frieden“ verliert sich im Positivity-Dropping

Wir leben in Zeiten von politischer Korrektheit und der Notwendigkeit sensitiver Sprache. Das hilft nur leider dem HipHop nicht, der mit harten Worten und ausstellender Poesie auf die Wunden der Gesellschaft zeigt. Sido rappt aber vor allem über sich selbst. Über „Narben“, die das Leben hinterlassen hat, und guten Sex, weil er auf ein, zwei Viagras so eine Kanone im Bett ist („Knoten“) und die fehlende Liebe, bis ihm mal wieder eine nackt gefällt („König“). Auch Kinder und Vaterliebe sind Thema.



Es gibt aber auch Lichtblicke wie „Jungs“, wo sich Sido mit Gzuz und Estikay in den Dialog setzt. Eine Nummer gegen Straßengewalt, Drogen und Perspektivlosigkeit. In ihr weht diese ehrliche Schonungslosigkeit, die nur der Blick auf die Straße möglich macht und die den Track zu einem der stärksten des ganzen Albums werden lässt. Auch „Issa“ ist so einer. Doch insgesamt kommen die wichtigen Wechsel in den Schleudergang zu selten vor. Sie flackern zwischen den 15 Tracks lediglich in Form von Flammen-Emoji-Kommentaren auf.

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Dass Sido immer noch der Boss ist, droppt er hier und da, aber vielleicht in einem anderen Genre. Die Hustle-Zeiten von „Halt dein Maul“ und „Pack schlägt sich“ sind schon länger vorbei und werden auch nicht wiederkommen. Gut für Sido und dessen Lebenswandel, aber schade für den Hörer. Peace!

Sido: „Frieden“. Goldzweig Berlin/Universal, VÖ 27.11.2026

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