Neues Album nach 2027? Liam Gallagher lässt die Fans hoffen

Der Sänger hält neue Musik von Oasis nicht mehr für ausgeschlossen. Ob ihm sein Bruder wohl auch zustimmt?

Liam (l.) gibt Raum für Hoffnung: Gibt es doch noch einmal neue Oasis-Musik?

Oasis-Fans aufgepasst: Wenn Sie nicht sowieso schon im Fan-Himmel schweben, weil Sie gerade erst Tickets für die große Europa-Tournee im Sommer 2027 ergattert haben, wird dies spätestens nach den kürzlichen Äußerungen von Liam Gallagher der Fall sein!

Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich

Der Sänger kokettiert dort nämlich das erste Mal mit dem Gedanken an neue Musik. Laut ihm sei es möglich, dass sein Bruder Noel und er nach der großen Tour über neues Material sprechen würden. Die große Hoffnung auf eine neue Platte lebt damit das erste Mal wieder auf.



Die Äußerungen traf der Britpop-Superstar am Montag, den 28. September, auf seinem X-Account. Er findet, eine weitere Tour im Anschluss an die Tour im nächsten Jahr, würde wohl nur mit neuen Songs Sinn ergeben.

Zustimmung wird geprüft...

Erst die Tour, dann mal schauen

Für Oasis-Fans ist das eine gigantische Überraschung. Der Tenor der Brüder war eigentlich, dass die gemeinsamen Live-Shows das höchste der Gefühle darstellen und neue Musik ausgeschlossen sei.

Erst kürzlich hatte Noel Gallagher genau das Gegenteil in einem Interview behauptet. Auf die häufig gestellte Frage, antwortete er klipp und klar: „Es wird keine neue Musik geben.“



Sicherlich werden in Verbindung mit den Konzerten im Sommer 2027 keine neuen Oasis-Songs in den Stadien gespielt werden. Was in der Zeit nach der Tournee passiert, bleibt aber noch offen. Vielleicht haben die Gallagher-Brüder sich unter dem öffentlichen Druck für ein neues Projekt weichklopfen lassen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur typisches Geschwafel, wie man es von Liam kennt.

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