Acht Zähne aus zwei Höhlen in Guangxi stammen aus der Zeit vor 324.000 bis 184.000 Jahren. Chemische Analysen liefern zudem Hinweise auf weite Wanderungen.

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Fossile Zähne aus Südchina zeigen, dass die ausgestorbene Menschenart Homo erectus auch in dichten tropischen Regenwäldern lebte. Die Funde stammen aus der Zeit vor 324.000 bis 184.000 Jahren – deutlich später als bisher durch sicher bestimmte und datierte Fossilien auf dem chinesischen Festland nachgewiesen. Das berichten internationale Forschungsteams in zwei am Mittwoch im Fachjournal Nature veröffentlichten Studien.

Die Wissenschaftler untersuchten neun fossile Menschenzähne aus den Höhlen Baxian und Naxian in der südchinesischen Region Guangxi. Acht davon ordneten sie Homo erectus zu. Mit fünf Datierungsverfahren grenzten die Forscher das Alter der Fossilien und ihrer Fundschichten ein. Die rund 15 Kilometer voneinander entfernten Höhlen liegen in einer Landschaft aus Kalksteinhügeln, Tälern und tropischer Vegetation.

Die Ergebnisse widersprechen der lange verbreiteten Vorstellung, Homo erectus habe hauptsächlich offene Graslandschaften und lichte Wälder bewohnt. Bislang war das Leben in tropischen Regenwäldern vor allem für den modernen Menschen, Homo sapiens, nachgewiesen.

Homo erectus gehört zur Gattung Homo, zu der auch der heutige Mensch zählt. Die Menschenart trat vor rund 1,9 Millionen Jahren auf und verbreitete sich von Afrika bis nach Ostasien. Sie gehörte zu den am längsten existierenden Menschenarten der Evolutionsgeschichte.

Eiweiße helfen bei der Bestimmung

Um die Fossilien zu bestimmen, untersuchten die Wissenschaftler ihre äußere Form, den inneren Aufbau und erhaltene Eiweiße. Bei vier der fünf molekular analysierten Zähne entdeckten sie eine Besonderheit in einem Zahnschmelzprotein, die bislang nur von älteren Homo-erectus-Funden aus China bekannt war.

Ein Abguss des Schädels des sogenannten Peking-Menschen, eines Vertreters von Homo erectus, in der Seitenansicht © Granger/imago

An einer weiteren Stelle des Proteins unterscheiden sich diese vier Zähne allerdings von den älteren Vergleichsfunden. Das deutet nach Einschätzung der Forscher auf eine bislang nicht untersuchte Population von Homo erectus hin.

Ein Zahn gibt Rätsel auf

Der neunte Zahn ließ sich dagegen weder Homo erectus noch Neandertalern oder modernen Menschen zuordnen. Die Forscher halten es für möglich, dass er von einer anderen damaligen Menschenlinie stammt, möglicherweise von den Denisova-Menschen. Eine sichere Zuordnung gelang ihnen nicht.

Die Denisova-Menschen gehörten einer anderen frühen Menschenlinie an, deren Spuren nach Angaben der Fachzeitschrift Nature vom Altai-Gebirge über das tibetische Hochland bis nach Südostasien reichen. Beide Menschenlinien kamen in Asien zeitweise nebeneinander vor.

Für die Rekonstruktion der Lebensbedingungen untersuchte das zweite Forschungsteam chemische Spuren in den menschlichen Zähnen sowie in zahlreichen Tierfossilien aus den Höhlen. Insgesamt wurden an beiden Fundorten mehr als 18.000 Säugetierfossilien geborgen.

Die Zusammensetzung bestimmter Kohlenstoffisotope und weiterer chemischer Bestandteile erlaubt Rückschlüsse auf Nahrung, Wasser und Umwelt. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass sowohl die Menschen als auch die untersuchten Tiere in einem dichten tropischen Regenwald lebten und sich von dort vorhandenen Nahrungsquellen ernährten.

Hinweise auf weite Wanderungen

Auch über die Bewegungen der Frühmenschen geben die Zähne Auskunft. Dafür analysierten die Forscher Strontium im Zahnschmelz. Die Zusammensetzung dieses chemischen Elements hängt von den geologischen Verhältnissen der Umgebung ab. Da Zahnschmelz während der Kindheit entsteht, können solche Untersuchungen Hinweise auf frühere Aufenthaltsorte liefern.

Die Werte einiger Zähne deuten darauf hin, dass sich einzelne Menschen bereits während ihrer Kindheit über größere bewaldete Gebiete bewegten. Als mögliche Herkunftsregionen nennen die Wissenschaftler unter anderem Gebiete im Norden Vietnams und auf dem südostasiatischen Festland. Die genauen Wanderwege und zurückgelegten Entfernungen lassen sich aus den Messwerten jedoch nicht bestimmen.

Spätes Vorkommen in China

Die acht Zähne gelten als jüngste zuverlässig datierte Nachweise von Homo erectus auf dem chinesischen Festland. Bisher stammten die jüngsten eindeutig bestimmten und sicher datierten Fossilien dort aus einer Zeit vor rund 400.000 Jahren.

Anders als auf dem chinesischen Festland ist Homo erectus auf der indonesischen Insel Java noch für einen deutlich späteren Zeitraum nachgewiesen. Dort gefundene Fossilien werden auf ein Alter von etwa 117.000 bis 108.000 Jahren datiert.

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