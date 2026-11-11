Neues Bleiberecht: Welche Flüchtlinge nach dem SPD-Plan dauerhaft in Deutschland bleiben

SPD-Positionspapier zum Bleiberecht: Welche Kriterien für Flüchtlinge mit Job oder Ausbildung gelten sollen und was die Koalition vereinbart hat.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch: Seine Fraktion will Geflüchteten mit Job oder Ausbildung ein dauerhaftes Bleiberecht sichern. Die Union hatte eine solche Forderung im Januar abgelehnt.

Fast jede vierte Prüfung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge endet für Syrer inzwischen mit dem Verlust des Schutzstatus. Wer dann einen Job hat, steht bisher oft trotzdem ohne sicheres Aufenthaltsrecht da.



Die SPD-Bundestagsfraktion will das ändern. Diese Woche beschloss sie ein Positionspapier für ein neues Bleiberecht. Die Formel dahinter: „Wer arbeitet, darf bleiben.“



Ohne neue Regel würden nach Einschätzung der Fraktion Hunderttausende Beschäftigte und Auszubildende dem Arbeitsmarkt verloren gehen. Vor allem Syrer und Ukrainer.

Paragraf 25b: So soll das neue Bleiberecht funktionieren

Die Fraktion setzt auf vorhandenes Recht. Die Bleiberechte für langjährig Geduldete in den Paragrafen 25a und 25b des Aufenthaltsgesetzes sollen künftig auch Menschen mit humanitärem Aufenthaltstitel offenstehen.



Bleiben soll, wer sozialversicherungspflichtig arbeitet und seinen Lebensunterhalt überwiegend selbst verdient. Das gilt ausdrücklich auch für Jobs unterhalb des Fachkraft-Niveaus.



Auszubildende und Studierende sollen ebenfalls profitieren, selbst wenn sie noch Sozialleistungen beziehen. Einbezogen sind auch Schüler mit realistischer Aussicht auf einen Abschluss. Dazu kommen Menschen, die kleine Kinder betreuen oder Angehörige pflegen und erst später arbeiten können.



Eine Sonderregel nur für Syrer oder Ukrainer lehnt die Fraktion ab. Das Bleiberecht betreffe „alle Personen, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, ihren Aufenthalt zu sichern und die einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur den SPD-Abgeordneten Hakan Demir.

950.000 Syrer: Mehr als die Hälfte hat nur einen befristeten Titel

Knapp 950.000 Syrer leben laut SPD-Papier in Deutschland. Mehr als die Hälfte von ihnen hat nur ein befristetes humanitäres Aufenthaltsrecht. Genau dieser Status gerät unter Druck. Im ersten Halbjahr 2026 endeten 23,2 Prozent der Überprüfungen mit Widerruf oder Rücknahme. Im Jahr 2025 waren es 3,7 Prozent.



Den Ton setzte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im März. Nach dem Besuch von Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa nannte er eine Rückkehr von rund 80 Prozent der Syrer binnen drei Jahren. Später schrieb er die Zahl al-Scharaa zu, der widersprach.



Wer bei einem Widerruf die Hürden für einen Fachkräftetitel nicht schafft, müsste ausreisen, sofern die Rückkehr als sicher gilt. So beschreibt es die SPD. Job und Deutschkenntnisse würden daran nichts ändern.

Ukrainer: Der Schutz endet im März 2028

Für die rund 1,3 Millionen Ukrainer läuft eine andere Frist. Der EU-weite vorübergehende Schutz gilt bis zum 4. März 2028.



Wer seit dem 5. August 2026 neu eingereist ist und seine militärischen Pflichten in der Ukraine nicht erfüllt hat, bekommt diesen Schutz schon jetzt nicht mehr. Ihm bleibt nur ein Asylverfahren.

48 Prozent: So viele Syrer haben einen Job

Die Beschäftigungsquote der Syrer liegt laut Papier bei rund 48 Prozent. Von den 2015 Eingereisten im erwerbsfähigen Alter waren 2024 bereits 60 Prozent abhängig beschäftigt. Bei den Ukrainern liegt die Quote bei knapp 40 Prozent. Von denen, die direkt nach Kriegsbeginn 2022 kamen, hat rund die Hälfte einen Job.



Viele scheitern nicht an fehlender Arbeit, sondern an den formalen Hürden für einen Fachkräftetitel. Hier setzt das Kernargument der SPD an.



Der Staat wirbt mit großem Aufwand Fachkräfte im Ausland an und würde zugleich Menschen wegschicken, die hier schon arbeiten. Eine solche Politik wäre „kaum vermittelbar“, heißt es im Papier.

Wer kein Bleiberecht bekommen soll

Einen Automatismus soll es nicht geben. Wer Straftaten begeht oder keine Integrationsleistungen erbringt, soll nach dem Willen der SPD Deutschland verlassen müssen.



Die Fraktion drängt auf Tempo. Die Regel müsse stehen, bevor das Bundesamt in großem Stil Widerrufe prüft. Sonst drohe den Ausländerbehörden eine Antragswelle.

Koalitionsstreit: Die Union sagte im Januar Nein

Ob der Plan Gesetz wird, entscheidet sich in der Koalition. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht nur eine deutlich engere Regel vor. Sie gilt für Geduldete, die zum 31. Dezember 2024 seit mindestens vier Jahren ununterbrochen hier lebten.



Als die SPD-Fraktion bei ihrer Klausur im Januar erstmals ein breites Bleiberecht forderte, kam aus der Union ein klares Nein. Die Forderung würde „in dieser Allgemeinheit“ die Ordnung im Zuwanderungsrecht „torpedieren“, sagte Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) damals der „Welt“.



Vom Koalitionspartner erwartet die SPD-Fraktion laut eigener Mitteilung, die nötigen Gesetzesänderungen mitzutragen. Ein eigener Vorschlag des Bundesinnenministeriums liegt bislang nicht vor. Die engere Regel aus dem Koalitionsvertrag läuft nach jetzigem Stand am 31. Dezember 2027 aus.

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