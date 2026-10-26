Im US-Wahlkampf entsteht ein neues Geschäftsfeld: Agenturen wollen beeinflussen, wie KI-Chatbots politische Kandidaten beschreiben und empfehlen. Bald dürfte das Standard sein.

Wahlkampfagenturen in den USA versuchen, die Antworten von KI-Assistenten wie ChatGPT, Claude und Gemini im Sinne der von ihnen beworbenen Kandidaten zu steuern. Das geht aus einer Reuters-Recherche vom Montag hervor, der ein Strategiepapier für den republikanischen Gouverneurskandidaten Mike Minogue aus dem Bundesstaat Massachusetts vorliegt. Minogue tritt gegen die amtierende Gouverneurin Maura Healey an.

Die Präsentation stammt nach Reuters-Angaben von der Agentur Visigent aus Austin, Texas. Vorgeschlagen werde, hunderte KI-freundliche Themenseiten zu erstellen und bezahlte Platzierungen auf reichweitenstarken Webseiten zu kaufen, die von großen Sprachmodellen häufig zitiert werden. Zusätzlich sollten Inhalte auf YouTube und Reddit produziert werden, weil Reddit von den Modellen überdurchschnittlich häufig herangezogen werde.

Joe Bonilla von der New Yorker Agentur Relentless Awareness sagte Reuters, solche KI-Beeinflussung werde bis zur Präsidentschaftswahl 2028 zum Standard gehören. Laut Visigent-Chef Thomas Howell beginnen die Honorare für politische Kunden bei 5000 Dollar im Monat und können bei zusätzlicher Mediaplanung und Influencer-Ansprache auf bis zu 50.000 Dollar steigen. Für einen Erfolg bei KI-Empfehlungen in einer Themenkategorie sei zudem eine Prämie von bis zu 200.000 Dollar vorgesehen.

Auch Kampagnen von Demokraten rüsten auf

Vergleichbare Angebote gibt es laut Reuters auch im progressiven Lager. Die Analyse-Software CampSight des Run for Something Action Fund, einer US-Organisation zur Förderung junger demokratischer Kandidaten, wertet nach eigenen Angaben täglich aus, wie Chatbots Kandidaten darstellen, und liefert konkrete Empfehlungen zur Anpassung von Webseiten und Kommunikation.



Die Preise reichen laut Anbieter von neun bis 250 Dollar im Monat, für landesweite Kampagnen gelten gesonderte Konditionen. Run-for-Something-Präsidentin Amanda Litman erklärte auf der Plattform X, dutzende Kampagnen nutzten bereits die Software, mehr als 300 weitere stünden auf einer Warteliste.

Meg Schwenzfeier vom Analysedienst Caucus AI, der die Nutzung von KI-Chatbots durch Wähler untersucht, warnte zugleich, Chatbots wirkten in ihren Antworten sehr souverän und verarbeiteten große Mengen ungeprüfter Informationen. Hier müsse man sich vor Falschinformationen in Acht nehmen.



Nach Angaben von Cameron Hickey von der Bürgerrechtsorganisation National Conference on Citizenship haben rund 25 Prozent der wahlberechtigten US-Bürger bereits einen Chatbot zu politischen Kandidaten befragt.

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