Neues Quantennetz: 125 Millionen Euro gegen die Sicherheitslücken von morgen

Wer vertrauliche Daten heute abfängt, könnte sie in Zukunft lesen – selbst wenn sie jetzt noch verschlüsselt sind. Denn leistungsfähige Quantencomputer könnten eines Tages Sicherheitsverfahren knacken, auf die Behörden, Unternehmen und Bürger angewiesen sind. Noch gibt es keinen Quantencomputer, der das in der Praxis leisten kann. Doch die Vorbereitung läuft bereits: Deutschland will seine Kommunikation gegen diese künftige Gefahr wappnen. Ein neues Forschungsnetz soll dazu beitragen.



Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat das erste bundesländerübergreifende Quantenkommunikationsnetz der QuNET-Initiative freigeschaltet. Dafür wurden regionale Netze aus Bayern, Thüringen und Berlin miteinander verbunden. Das vom Bund mit 125 Millionen Euro geförderte Forschungsprojekt erreicht damit seinen Abschluss. Sieben Jahre lang haben Forscher daran gearbeitet, vertrauliche Kommunikation mithilfe der Quantenphysik besser abzusichern. Wie funktioniert die Technik? Und wie weit ist sie von einem breiten Einsatz entfernt?

Quantenkommunikation macht Abhörversuche sichtbar

Bei der Quantenkommunikation soll nicht allein die Stärke eines Rechenverfahrens für Sicherheit sorgen. Die Forscher nutzen stattdessen Lichtteilchen, um geheime Schlüssel zwischen zwei Kommunikationspartnern auszutauschen. Diese Schlüssel werden anschließend benötigt, um Nachrichten zu verschlüsseln und wieder lesbar zu machen.

Die sogenannte Quantenschlüsselverteilung, international Quantum Key Distribution (QKD), soll einen entscheidenden Vorteil bieten: „Wenn jemand versucht, die Schlüssel abzuhören, kann dieser Manipulationsversuch aufgrund der Verschränkung der Lichtteilchen erkannt werden. Der Schlüssel gilt dann als kompromittiert und wird gegebenenfalls durch einen neuen ersetzt“, erklärt Andreas Tünnermann, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik und Sprecher der QuNET-Initiative.

Der Schutz hat allerdings Grenzen. QKD sichert lediglich den Austausch der Schlüssel ab. Sind etwa Computer, Software oder die Geräte der Kommunikationspartner angreifbar, bleiben diese Schwachstellen bestehen. Hinzu kommen hohe technische Anforderungen. „Die Technologie ist noch teuer und komplex. Außerdem müssen wir Standards entwickeln, denn viele Dinge in der Telekommunikation sind bereits standardisiert, die Quantenkommunikation aber noch nicht“, sagt Tünnermann dieser Zeitung. Ob sich das Verfahren im Alltag breit einsetzen lässt, hängt daher nicht nur von seiner Sicherheit ab, sondern auch davon, ob es sich zuverlässig und wirtschaftlich betreiben lässt.

Andreas Tünnermann, Physiker und Laserforscher und Sprecher der QuNET-Initiative, spricht bei einer Veranstaltung zur Aktivierung des Quantenkommunikationsnetzes zwischen Bayern, Thüringen und Berlin im Futurium. © Christoph Soeder/dpa

Was das neue Netz tatsächlich leistet

Wie sich solche Systeme über einzelne Forschungsstandorte hinaus verbinden lassen, wird nun im gemeinsamen Netz erprobt. Dabei spielt Thüringen eine wichtige Rolle: Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena koordiniert die QuNET-Initiative und entwickelt unter anderem optische Komponenten für die Übertragung von Quantenschlüsseln. 2022 gelang Forschern bereits der Austausch solcher Schlüssel über eine 75 Kilometer lange Glasfaserstrecke zwischen Jena und Erfurt. Auf dieser Arbeit baut das Thüringer Teilnetz auf. Mit der Verbindung zu den Netzen in Bayern und Berlin wird nun getestet, wie sich unterschiedliche regionale Systeme zu einer gemeinsamen Infrastruktur zusammenschalten lassen.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sagte: „Wir brauchen ein innovatives Land, das stärker und schneller ist als andere. Dafür schaffen wir heute eine gute Grundlage mit dem weltweit größten Quantennetz, das bereits praktisch erprobt wird.“

Ob die Technik auch unter realen Bedingungen zuverlässig funktioniert, muss sich noch zeigen. Die Übertragung über Glasfaserkabel kann störanfällig sein: Laut Tünnermann können sogar Erschütterungen durch einen vorbeifahrenden Lkw in der Nähe einer Leitung Auswirkungen haben. Die Erfahrungen aus dem verbundenen Netz sollen in den kommenden Monaten ausgewertet werden. Erst dann lässt sich besser beurteilen, wie stabil die Übertragung ist und welche Anwendungen sich damit umsetzen lassen.

Denkbar sind besonders sensible Verbindungen zwischen Behörden, Forschungseinrichtungen und Betreibern kritischer Infrastruktur. Das Netz ist zwar ein wichtiger Praxistest, aber noch kein Nachweis dafür, dass die Technologie bereits flächendeckend und wirtschaftlich eingesetzt werden kann.

44 Millionen Euro für die nächste Entwicklungsphase

Mit dem Ende von QuNET soll die Forschung nicht auslaufen. „Die technologischen Grundlagen sind vorhanden. Jetzt geht es um die Anwendungen, um Produkte und Dienstleistungen und digitale Infrastrukturen“, sagte die Ministerin und kündigte dafür eine neue Initiative für innovative Quantenkommunikationslösungen an. Für das Kernkonsortium sollen 44 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Bis 2030 könnte sich die Quantenkommunikation in Deutschland etabliert haben, erklärte Bär. Sie räumte allerdings ein, dass dieses Ziel ambitioniert sei. Ob aus den Forschungsnetzen tatsächlich eine breit nutzbare Sicherheitsinfrastruktur wird, hängt nun davon ab, ob sich die Technik zuverlässig, bezahlbar und mit bestehenden Systemen kompatibel gestalten lässt.

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