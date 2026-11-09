Verfolgungsjagd durch Berlin endet im Landwehrkanal: 18-Jähriger aus dem Wasser geholt

Ein 18-Jähriger ignoriert die Stoppsignale einer Polizeistreife. Kurz darauf müssen er und sein Beifahrer aus dem Landwehrkanal gerettet werden.

Der Landwehrkanal in Berlin. Nach einer Flucht vor der Polizei wurden zwei Männer aus dem Wasser gerettet.

Ein 18-Jähriger ist am frühen Morgen vor einer Polizeistreife geflüchtet und hat dabei mit seinem Auto das Geländer am Landwehrkanal in Neukölln durchbrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, befanden sich der Fahrer und sein mutmaßlicher Beifahrer demnach im Wasser und riefen um Hilfe. Beide wurden gerettet und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Nach Angaben der Polizei war der Peugeot gegen 3.30 Uhr auf der Kynaststraße in Lichtenberg durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. An der Kreuzung Elsenstraße/Puschkinstraße ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale der Streife und fuhr mit offenbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel. Anschließend setzte er seine Flucht über die Elsenstraße fort und missachtete weitere Verkehrsregeln.

Polizei findet mutmaßliche Drogen

An der Einmündung zum Kiehlufer durchbrach der Wagen schließlich das Geländer zum Kanal. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 18-Jährige unter Drogeneinfluss gestanden haben. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen.



Bei seinem mutmaßlichen Beifahrer, einem 21-Jährigen, fanden die Beamten mehrere Behälter mit Substanzen, bei denen es sich um Drogen handeln könnte. Im Auto lag zudem nach Polizeiangaben Werbematerial für einen Drogenhandel. Deshalb wird auch wegen des Verdachts auf unerlaubten Drogenhandel ermittelt.



Der 18-Jährige wurde inzwischen wieder entlassen. Der 21-Jährige blieb zur stationären Behandlung im Krankenhaus.

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