Neun Millionen Aufrufe mit DDR-Rezepten: Zwei Mecklenburger kochen wie bei Oma – ihr Kochbuch war sofort vergriffen

Jägerschnitzel mit Spirelli und Tomatensoße: Gerichte mit Jagdwurst gehören zu den DDR-Klassikern, mit denen die Mecklenburger Kochbuben ein Millionenpublikum erreichen. (Symbolbild)

Jagdwurst in der Pfanne, Schmorgurken, Senfeier: Mit Gerichten, die in keinem Szenerestaurant auf der Karte stehen, haben zwei Mecklenburger ein Millionenpublikum erreicht. In den vergangenen 28 Tagen kamen ihre Kochvideos auf mehr als neun Millionen Aufrufe.



Hinter dem Kanal „Mecklenburger Kochbuben“ stecken Tim und Jörg aus dem Landkreis Rostock. Rund 381.000 Menschen folgen ihnen auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube, wie die beiden dem Nordkurier sagten.

Seit 2022 vor der Kamera: Profikoch trifft Oma-Schule

Ende 2022 drehten die beiden ihr erstes Kochvideo. Inzwischen sind es mehr als 650.



Jörg ist gelernter Koch und war viele Jahre Küchenleiter. Tim stand schon als kleiner Junge bei seiner Oma Christel am Herd. Sie ist selbst gelernte Köchin und leitete früher eine Küche.



Gekocht wird mit dem, was in jedem Supermarkt liegt. Geht etwas schief, wird nicht neu gedreht. „Wir verstellen uns da nicht“, sagten die beiden der Zeitung.

DDR-Rezepte, die viele aus der Kindheit kennen

Auf dem Speiseplan steht ehrliche Hausmannskost, oft mit DDR-Wurzeln. Kohlsuppe aus dem großen Pott gehört dazu, Möhreneintopf und die Feierabend-Pfanne mit Jagdwurst.



Zu Tims Lieblingsgerichten zählen Senfeier nach dem Rezept von Oma Christel. Jörg schwört auf Aal in Aspik, einen Klassiker der Mecklenburger Küche.



Die Kommentarspalten lesen sich wie ein kollektives Familienalbum. Immer wieder schreiben Zuschauer, genau so habe es früher bei Mutti oder Oma geschmeckt.



Genau darin liegt das eigentliche Erfolgsrezept. Die Videos verkaufen keinen Trend. Sie holen ein Stück Alltag zurück, das in vielen ostdeutschen Familien nie aufgeschrieben wurde.

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Kochbuch „Echt. Einfach. Köstlich!“ nach fünf Tagen vergriffen

Die Community wollte irgendwann etwas, das in der Küche liegen kann. Seit wenigen Wochen gibt es deshalb „Echt. Einfach. Köstlich! Das Kochbuben-Buch“ aus dem Rostocker Hinstorff-Verlag.



Laut Tim war die erste Auflage nach fünf Tagen vergriffen. Bei Thalia habe das Buch kurzzeitig auf Platz eins der Bestseller gestanden, bei Amazon in der Kategorie Kochen auf Platz drei.

Preis und Inhalt: Das steht im Kochbuch

Das Taschenbuch hat 128 Seiten und kostet 22 Euro. Es versammelt mehr als 50 Rezepte für Suppen-, Fisch- und Fleischfans, dazu Anekdoten zu den Lieblingsgerichten der beiden.



Die Auswahl fiel schwer. Tims geliebtes Bauernfrühstück fehlt. Am liebsten hätten sie alle 650 Rezepte gedruckt, sagte er dem Blatt.



Der Verlag beschreibt das Buch selbst ziemlich treffend: nicht ganz wie bei Oma, aber sehr nah dran.

Nächster Plan: eigene Gewürzmischungen

Als Nächstes wollen Tim und Jörg eigene Gewürze herausbringen. Gedacht ist an vier bis fünf Mischungen für Suppe, Braten und Kartoffelgerichte.



Auf schrille Namen und bunte Aufmachung wollen sie verzichten. Ein Gewürzregal mit 40 Gläsern halten die beiden für überflüssig. Einen Termin für den Verkaufsstart gibt es noch nicht.

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