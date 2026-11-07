Die Labour-Partei hat knapp mehr Stimmen erhalten als die regierende Nationalpartei. Premierminister Luxon erklärt sich noch nicht zum Wahlsieger.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Vor einem Wahllokal in Auckland weisen Schilder auf die Parlamentswahl hin.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die bisherige Regierungskoalition Neuseelands kommt nach der Parlamentswahl auf eine äußerst knappe Mehrheit. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis der Wahlkommission vom Samstag entfallen 67 der 131 Parlamentssitze auf die konservative Nationalpartei von Premierminister Christopher Luxon und ihre Koalitionspartner, die wirtschaftsliberale ACT und die rechtsnationalistische New Zealand First.



Für eine Mehrheit sind 66 Mandate nötig. Die noch nicht ausgezählten Stimmen könnten das Kräfteverhältnis noch verändern.

Labour bei den Stimmen knapp vorn

Die Nationalpartei erhält vorläufig 42 Sitze, ACT 13 und New Zealand First zwölf. Bei den Parteistimmen liegt die oppositionelle sozialdemokratische Labour-Partei von Chris Hipkins mit 29,36 Prozent knapp vor National mit 29,21 Prozent. Labour kommt nach der vorläufigen Sitzverteilung auf 36 Mandate.

Luxon erklärte nach der Wahl, National sei erneut die stärkste Partei im Parlament und habe die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. Luxon erklärte sich angesichts des knappen Ergebnisses nicht zum Wahlsieger, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Auch Hipkins räumte keine Niederlage ein.

Neue Partei könnte entscheidend werden

Die in der politischen Mitte angesiedelte Opportunity Party würde nach dem vorläufigen Ergebnis erstmals ins Parlament einziehen und sieben Sitze erhalten. Ihre Vorsitzende Qiulae Wong hatte sich offen für Gespräche mit beiden politischen Lagern gezeigt. Eine Koalition mit der Opportunity Party schloss Luxon allerdings aus. Die linksgerichteten Grünen kommen auf 16 Sitze, Te Pāti Māori, die Partei der indigenen Māori, auf fünf.

Die im vorläufigen Wahlergebnis noch nicht berücksichtigten Stimmen, darunter Stimmen von Neuseeländern im Ausland, werden erst später ausgezählt. Das amtliche Endergebnis will die Wahlkommission am 27. November veröffentlichen. Erst dann steht fest, ob die bisherige Koalition ihre knappe Mehrheit behält.

Große soziale Unterschiede

Neuseeland liegt rund 2000 Kilometer südöstlich von Australien und hat gut fünf Millionen Einwohner. Die meisten leben auf der Nordinsel. Neben der europäischstämmigen Mehrheit gehören indigene Māori sowie wachsende Bevölkerungsgruppen asiatischer und pazifischer Herkunft zur Bevölkerung.

Wichtige Wirtschaftszweige sind die exportorientierte Landwirtschaft, der Tourismus und andere Dienstleistungen. Trotz des hohen Lebensstandards haben Māori und Menschen pazifischer Herkunft häufiger niedrige Einkommen und schlechtere Gesundheits- und Bildungschancen.



Neuseeland ist eine parlamentarische Monarchie im Commonwealth, außenpolitisch eng mit Australien verbunden und betont zugleich seine eigenständige Rolle im Pazifikraum.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema