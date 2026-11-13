Ein Tanker ist am Freitag auf dem Mississippi in New Orleans mit einem am Anleger liegenden Flusskreuzfahrtschiff kollidiert. Die „American Heritage“ kippte zur Seite und geriet teilweise unter Wasser. Einsatzkräfte versuchten, Menschen aus dem Fluss zu retten.
Der Tanker „Atlantic Asphalt“ traf das Schiff gegen 12.30 Uhr Ortszeit. An Bord befanden sich nach Angaben der Hafenverwaltung 129 Passagiere sowie Besatzungsmitglieder. Darüber berichtete der örtliche Fernsehsender WVUE.
Menschen mit Rettungswesten im Wasser
Auf Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AP ist zu sehen, wie der deutlich größere Tanker das Passagierschiff rammt. Menschen mit Rettungswesten befinden sich im Wasser, andere stehen an der Reling, während sich das Schiff weiter zur Seite neigt.
Nach Angaben der Pressestelle von Bürgermeisterin Helena Moreno wurden mehrere Menschen gerettet. Auch am Nachmittag suchten Einsatzkräfte weiter nach Menschen im Wasser. Zahlen zu Verletzten oder Vermissten lagen zunächst nicht vor.
Schiff lag seit zwei Stunden am Anleger
Die „American Heritage“ hatte nach Hafenangaben etwa zwei Stunden vor dem Unfall an einem Anleger vor dem Verwaltungsgebäude des Hafens festgemacht, damit Passagiere von Bord gehen konnten.
Die Unfallursache war zunächst ungeklärt. Der britische Guardian berichtete unter Berufung auf einen am Rettungseinsatz Beteiligten, dass der Antrieb des Tankers vor dem Zusammenstoß möglicherweise ausgefallen sei.
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