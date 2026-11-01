Bloß keine Nostalgie! Für neun Monate in den Rieckhallen zurück in die Zeit ums Jahr 2000

Es gab damals, im Berlin der Nachwende-Gründerzeit, keinesfalls mehr Lametta, um es mit Loriot zu sagen. Dafür umso mehr Spirit, Utopie, Euphorie und Zuversicht. Ein stilistisch disparates Kunst-Quintett bezog die alten, ramponierten Speditionshallen hinter dem zum Kunstmuseum erkorenen Hamburger Bahnhof.



Berlin wurde zum Hotspot der jungen, grenzenlosen Kunst. Ein Magnet der Verheißung, hier könne alles Unmögliche, Experimentelle, nie Dagewesene wie dereinst in New York oder London möglich werden. Das große Versprechen bekam etliche Dellen. Doch Lamentieren ist nicht angesagt. Wir nehmen in den Blick, was politisch ertrotzt wurde und was auch bleibt für die Kunst in Berlin – nämlich die 2022 vor dem Abriss geretteten Rieckhallen am Hamburger Bahnhof.

Kein Witz: Das Atelier für einen Euro Miete

Tacita Dean aus England, Thomas Demand aus Bayern, Ólafur Eliasson aus Kopenhagen, Henrik Håkansson aus Schweden und Tomás Saraceno aus Argentinien bezogen ums Millenium die kruden Hallen, zahlten jeweils (kein Witz!) einen symbolischen Euro pro Monat und arbeiteten Tür an Tür drauflos. Für sie war diese Ateliergemeinschaft auf Zeit der Start in die internationalen Karrieren. Also werden die Berliner Rieckhallen für immer mit ihrer Kunst verbunden sein.

Thomas Demand: „Ballroom“, 2025, Fotografie, Inszenierung von Trumps fahrlässigem Staatspapiere-Lager in seinem privaten Anwesen Mar-a-Lago im Jahr 2021 © Thomas Demand/VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Das ist umso bemerkenswerter, als die Hallen festgemauert stehen. Als Landeseigentum, im letzten Moment gesichert, und damit ein Symbol wider die fatale Berliner Gentrifizierungswut. Nach dem professionellen Umbau zu den heute bekannten museumstauglichen Hallen ab 2004 wurden sie Domizil der berühmten Friedrich Christian Flick Collection. Der Sammler schenkte Berlin 270 Werke, verließ aber 2021 die Stadt im Verdruss. In der Folge wurden die Hallen zum Streitfall und Spielball zwischen den Staatlichen Museen, dem Land Berlin und der CA Immo – den Wiener Investoren und Stadtquartier-Entwicklern des Areals.

Henrik Håkansson: „The Passage“, 2026, ein Apollofalter auf seinem Finger © Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart

Die Hallen standen nämlich geplanten Luxus-Wohnbauten im Wege. Nach langem Gezerre, zähen politischen Debatten, Protesten und öffentlichem Druck aus der Kulturszene und endlich gefasstem politischen Mut und Zukunftswillen erwarb Berlin die Hallen inklusive Grundstückstausch. Und der Bund sicherte mit seinem Kauf Gelände und Gebäude des Hamburger Bahnhofs für die hauptstädtische Museumslandschaft.



Die namentlich genannten „Fünf der ersten Stunde“ finden sich nun als einstige „Nachbarn“ wieder ein zum 30. Jubiläum des Museums, inzwischen zu Recht als Haus der Nationalgalerie geadelt. Sie verbinden mit ihren Hauptwerken unter dem Titel „Next Door“ die gemeinsame Zeit zu einer Erzählung über Kunst im Berliner Aufbruch. Und so wird die Schau gleichsam auch eine Hommage an den Ort ihres Beginns. Ein denkwürdiger Rückblick auf die Jahre des Anfangs, aber ebenso ein melancholischer und zugleich trotziger Kommentar zum Wandel Berlins hin zu einer durchkommerzialisierten Metropole.

Tomás Saraceno: „14 Billions“ (schwarze Schnüre, Seil, Haken), hier Assistentinnen beim Aufbau der riesigen Installation © Luca Girardini/Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart

Das Wiedersehen dieser fünf heute im internationalen Kunstbetrieb Gefragten belegt deren Werdegang bei völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen: Zuerst stehen wir vor Demands akribischen Papiernachbauten politischer Kulissen. Das Panoramafoto „Lichtung“ zeigt einen unwirklich unberührten Wald samt Sonnenreflexen. Das Modell für das Foto fertigte er damals im Rieckhallen-Atelier aus mehr als 270.000 Blättern, indem er mit seiner künstlichen Konstruktion den Eindruck einer natürlichen Umgebung erzeugte. So hinterfragt er übliche Vorstellungen von Wirklichkeit.

Der Flügelschlag als sphärischer Sound

Ähnlich verhält es sich mit dem bühnenartigen Bild „Ballroom“ von 2025. Demand hat jene von Donald Trumps Leuten 2021 nach dessen erster Amtsperiode als US-Präsident in seinem privaten Anwesen Mar-a-Lago achtlos und ungesichert wie Kellerkram abgestellten vertraulichen Dokumente aus dem Oval Office inszeniert. Die hochsensiblen Regierungsunterlagen, die eigentlich ins Nationalarchiv der USA gehörten, fand das FBI 2022 bei einer Durchsuchung. Doch das Paradoxe der Weltpolitik: Trump ist wieder US-Präsident und Demands Bildwerk nun eine stumme Realsatire.



Von da gelangt man zu Håkanssons Naturstudie „Passage“, dem poetischen Schmetterlingsflug eines Apollofalters, diesen Sommer aufgenommen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera auf Gotland und Fårö. Das streng artengeschützte Exemplar flattert schwerelos auf vier metallenen Videotafeln, Konstruktionen der Schwerkraft, in den weiten skandinavischen Himmel. Der Flügelschlag, hörbar als zarter sphärischer Sound, verschiebt Raum und Zeit. Schließlich landet der Falter, nachgerade vertrauensvoll, auf dem ausgestreckten Zeigefinger des Filmers. Als subtiles Gleichnis.

Tacita Dean und Bruce Nauman: „Hand on“, 2026, Farbfilm © Luca Girardini/Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart/VG Bild-Kunst, Bonn 2026

Im Nachbarraum erschafft der Kunstingenieur Ólafur Eliasson mit Projektor und Spiegelfolie eine Rauminstallation, die Licht und Klang wahrnehmbar verbindet. Mittels sechs großer, auf Stative montierter, durch elektrische Impulse zum Schwingen gebrachter Spiegel überlagern sich Lichtkreise an der Wand und eindringliche akustische Kompositionen. Tiefe rhythmische Bässe dringen förmlich in einen ein. Man fühlt sich vor der Installation „Your psychoacoustic light ensemble“ von 2024 an allen Enden der Wahrnehmung gepackt, sieht spektralartige Farbphänomene, hört, ja spürt fast körperlich den Raumklang, der nachhallt.



Bis man zehn Schritte weiter beim „Spinnenflüsterer“ Tomás Saraceno und seinen originalen und täuschend echt nachgebildeten Spinnennetzen ankommt. Plötzlich steckt man zwischen Wissenschaft, Natur, Ökologie, zunächst aber wohl im ersten Moment eher zwischen phobischen Ängsten vor Arachniden (Spinnentieren). Saraceno thematisiert als Paraphrase die (unwissende) gesellschaftliche Furcht vor dem Fremden, Abwehrreflexe inklusive.

Die Rieckhallen hinter dem Hamburger Bahnhof, Berlins Nationalgalerie-Haus für junge Kunst © Markus Wächter

Der inzwischen weltberühmte Spinnenforscher hat unter anderem mit „14 Billions“ eine 17-fach vergrößerte „Kopie“ des Netzes einer Schwarzen Witwe in den Raum gespannt. Sie besteht aus 8000 schwarzen Seilstücken und 23.000 verbindenden Knoten. Das Spinnennetz wird zur Metapher für das Universum und die (überlebensnotwendige) Erkenntnis, wie existenziell und folgenreich alles mit allem zusammenhängt.



Mit einem Handzeichen setzt Tacita Dean den Schlussakkord dieser denkwürdigen Ausstellung der einstigen Ateliernachbarn. Beim berührend poetischen 35-mm-Film „Hands on“ hat auch der namhafte amerikanische Konzeptualist Bruce Nauman mitgewirkt. Seine existenzialistische Installation „Room with My Soul Left Out, Room That Does Not Care“ (1984/2010) bildet seit Jahren im letzten Raum der Rieckhallen deren Herzstück. Dean filmte vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs Naumans erhobene linke Hand und wie er vergebens versucht, in deren Ausschnitt seine rechte Hand einzupassen. Beide zelebrieren die Kunst des Scheiterns.



Next Door. Rieckhallen am Hamburger Bahnhof. Haus der Nationalgalerie, Invalidenstr. 50, bis 27. Juni 2027, Di/Mi/Fr 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr, Sa+So 11–18 Uhr. Am Wochenende 14./15. November feiert das Kunstareal Hamburger Bahnhof mit „30 Jahre, 30 Stunden“ Tag und Nacht und bei freiem Eintritt sein Jubiläum.

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