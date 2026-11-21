In Antalya einigt sich die klimabewegte Weltgemeinschaft auf: nichts. Was bedeutet das nun für Energiewende und Klimaschutz in der EU und in Deutschland? Ein Kommentar.

Greta Thunberg hält heute nicht mehr viel von Klimaschutz und Fridays for Future. Die Weltgemeinschaft auch nicht mehr.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer zeigte sich resigniert und wütend, als sie in einer Videokonferenz der Grünen live aus Antalya berichtete: „Ich bin frustriert, wie sich Deutschland hier verhält. Richtig wütend. Auch über den Kanzler. So eine Enttäuschung.“ Die Petrostaaten würden sich durchsetzen. „Die EU tritt hier überhaupt nicht hilfreich auf“, so Neubauer. Auch die Medien hätten kein rechtes Interesse an der großen UN-Klimaschutzkonferenz. Der neue James-Bond-Darsteller und GTA6 seien wichtiger als die „existentiellen Fragen der Menschheit“.



Tatsächlich gleicht der 31. Klimagipfel, die Conference of the Parties (COP), in Antalya einem chaotischen Schaulaufen: Länderdelegationen, Umweltschutzorganisationen, Lobbyisten, Medien – angeblich tummeln sich über 200.000 Besucher im türkischen Ferienparadies und verstopfen Straßen und Hotels wie in der touristischen Hochsaison. Gut 100.000 sind offiziell registrierte Konferenzteilnehmer. Erwartet wird als Ergebnis der megagroßen Sause: nichts.



Die Luft ist raus aus der weltweiten Klimabewegung. Die USA sind nicht mehr dabei. China und Indien machen ihr eigenes Ding. Auch in der EU sind Kohle, Öl und Erdgas nach wie vor unverzichtbar. Was bedeutet das Ende des globalen Klimaschutzes für Deutschland und Europa?

Heuchelei der EU: Klimaschutz wird zum Alibi

Die EU weicht bereits schrittweise ihre Klimaziele auf – beim Verkehr etwa oder dem CO 2 -Emissionshandel. Denn Kohle, Gas und Erdöl sind weiterhin die wichtigsten Energiequellen – auch in Deutschland: Trotz Energiewende und 26 Jahren gesetzlicher Förderung von Wind, Solar und Biogas basieren noch immer über 75 Prozent des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs auf Kohle, Erdgas und Mineralöl. Vor allem Verkehr, Industrie und das Heizen lassen sich schwer regenerativ versorgen. Lediglich Deutschlands Strom ist zu gut 60 Prozent erneuerbar – und das zu einem sehr hohen Preis. Netzausbau, Batteriespeicher und Wasserstoffproduktion haben sich bislang mehr oder weniger als Nullnummern erwiesen – eher mehr als weniger. In Kombination mit Erdgas-Kraftwerken als Reserve für Erneuerbare wird die Energiewende zum unkalkulierbaren Preistreiber.

Lauscht man der Videokonferenz der Grünen, dann treiben sich die EU-Vertreter auch nur alibihalber in Sachen Klimaschutz in Antalya herum. Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider (SPD) wirke besonders verloren angesichts deutscher Tankrabatte und neu geplanter Gaskraftwerke, so Lisa Badum, die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag: „Deutschland hat zwar einen Ausstiegsfahrplan für Öl und Gas vorgelegt, aber der ist natürlich jetzt total unglaubwürdig.“

Auch viele Medien kommentieren das verlogene deutsche und europäische Gehabe in Antalya als „Heuchelei“. Über Jahrzehnte habe sich die EU als der große Klimaschützer aufgespielt und jetzt muss man der schnöden Realität ins Auge blicken: Wenn wir weiter 100 Prozent Erneuerbare als Ziel ausgeben, werden wir ökonomisch von den anderen zermalmt – vor allem von China und den USA, bald auch von Indien. Also halten wir mal besser den Ball flach. Und was nun?

Energiewende wird zum geostrategischen Nachteil

Der Anteil der EU an der weltweiten Wirtschaftsleistung beträgt 20 Prozent. China erreicht ebenfalls 20 Prozent, die USA 25 Prozent. Wenn die EU allein mit ihrer Energiewende weitermacht, könnte es gefährlich werden. China ist zwar mittlerweile der weltgrößte Erzeuger von Solar- und Windenergie, aber auch der größte Kohlestromproduzent. Zudem stehen dort über 60 Atomreaktoren. China baut alles an Kraftwerken auf, was es kriegen kann. Der kommunistische Kapitalismus ist bei der Energieproduktion nicht sonderlich wählerisch. Die USA sind es auch nicht.

Wenn sich die Staaten in Antalya auf „mehr Elektrifizierung“ als Minimalziel einigen, dann sind auch Kohle und Atom dabei. Den Elektronen im chinesischen E-Auto-Akku ist es egal, woher sie stammen.

Die Schlussfolgerungen aus Antalya lauten daher: Die Energiewende darf nicht zum ökonomischen und somit auch geostrategischen Nachteil für Europa werden. Mehr Wind und Solar ja, aber nur, wenn sie sich preisgünstig integrieren lassen. Ein gleichzeitiger Kohle- und Atomausstieg hingegen würde die Energiepreise zum Wirtschaftskiller machen – oder zum hochsubventionierten Fass ohne Boden. Und der europäische CO 2 -Emissionshandel muss zurückstehen, solange er in China oder den USA keine Nachahmer findet. Dann wird es um die sogenannte Klimawandelfolgenanpassung gehen: höhere Deiche, Schwammstädte, mehr Bäume, Klimaanlagen.

Klimaaktivistin Neubauer von Fridays for Future meint, dass sich die Klimaschutzbewegung stärker organisieren müsse, um wieder „durchzudringen“. Doch das wird nicht funktionieren. Anders als vor zehn Jahren ist der ökonomische Druck heute zu hoch. Der globale Klimaschutz ist mausetot.

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