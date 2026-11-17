Auf der Ostbahn bringen Fahrgäste Sitze mit, so voll sind manche Züge. Zum Fahrplanwechsel soll dort und anderswo die Kapazität steigen. Doch für Schwedt und den RE8 gibt es schlechte Nachrichten.

Auch die Regionalbahnlinie RB26 nach Kostrzyn (Küstrin) wird gut genutzt. Ein Triebwagen vom Typ Pesa Link hält in Lichtenberg.

Nicht ohne meinen Klappstuhl! Weil auf der Regionalbahnlinie RB26 Züge oft überfüllt sind, greifen Fahrgäste zur Selbsthilfe und bringen ihre Sitzgelegenheit mit. Seit Jahren klagen Reisende darüber, dass die Kapazität zwischen Berlin und Kostrzyn (Küstrin) nicht reicht. Jetzt ist auf der Ostbahn endlich Besserung in Sicht, verspricht Roman Iwer von der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Bald rollen mehr Fahrzeuge.



„Es ist ein Wahnsinn“, sagt dagegen Lars Gehrke. Er ist Geschäftsführer der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG), die unter anderem den Regionalexpress RE8 betreibt. Nach einer mehr als zehnmonatigen Unterbrechung fahren die Züge wieder über Berlin nach Wittenberge und Wismar – aber viel häufiger verspätet als früher. „Das ist völlig inakzeptabel“, so Gehrke. Er zeigt eine interne „Grafik des Grauens“.



Licht und Schatten. Positive und negative Nachrichten. Beim Sprechtag für Nutzer des Regionalverkehrs in Berlin und Brandenburg, zu dem der Fahrgastverband IGEB eingeladen hatte, kamen beide Seiten zur Sprache. Schauplatz war die rührend verstaubte Fünfzigerjahre-Atmosphäre des Bürgersaals im Rathaus Zehlendorf. Doch die Herausforderungen, die dort Thema waren, stammten aus der Jetztzeit.

Mehr Kapazität auf der Linie RB26: Die Triebwagen vom Typ Pesa Link aus Polen sind „kontinuierlich stabiler im Einsatz“, sagt Roman Iwer, der das Betriebsmanagement der NEB leitet. Nachdem einige Fahrzeuge zur Hauptuntersuchung aus dem Betrieb genommen wurden, stehen ab dem Fahrplanwechsel sogar wieder zehn von elf Pesa Links zur Verfügung. Ab 13. Dezember 2026 sollen alle Polen-Fahrten auf der Ostbahn in Doppeltraktion stattfinden, verheißt der Bahningenieur. Das heißt: Die Dieselzüge fahren als Pärchen, die Kapazität wird verdoppelt.

Mehr Kapazität auf der Linie RB12: Zwischen Templin und Berlin sollen Züge ebenfalls im Doppelpack rollen. Geplant ist das für die Hälfte der Einsätze. Weil viele Fahrten nach Müncheberg (Mark) weiterführen, profitieren auch Fahrgäste auf der Ostbahn. Die NEB hat die Railway Service GmbH in Elstal übernommen. Dank der neuen Werkstattkapazität warten die batterieelektrischen Triebwagen vom Typ Siemens Mireo Plus nicht mehr so lange auf die Reparatur.

Regionalexpresszug der Linie RE1 im Berliner Hauptbahnhof: Ab Dezember 2026 ist ein Großteil der Züge mit acht Wagen unterwegs. Bahnsteigverlängerungen machen es möglich. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Längere Züge auf der Linie RE1: Auf der stark genutzten Ost-West-Verbindung wird ebenfalls die Kapazität erhöht. Zwei von drei Zügen fahren nach dem Fahrplanwechsel am dritten Advent mit acht Wagen, so ODEG-Chef Gehrke. Davon profitieren Reisende auf dem Abschnitt zwischen Brandenburg an der Havel, Potsdam, Berlin und Frankfurt (Oder). Nach Magdeburg bleibt es bei den Sechs-Wagen-Verbänden. Die Bahnsteige in Sachsen-Anhalt erlauben keine längeren Züge.

Mehr Fahrten von Berlin an die Ostsee: Wie angekündigt fährt der Regionalexpress RE3 vom 13. Dezember an stündlich über Angermünde hinaus nach Prenzlau, Greifswald und Stralsund. „Wir sind sehr froh, dass wir Reisenden in Richtung Usedom und Rügen mehr Verbindungen anbieten können“, sagte Birte Enzenberger von DB Regio. Derzeit fährt der RE3 zweistündlich abwechselnd nach Stralsund und Schwedt. Die neuen Stadler-Kiss-Züge für bis zu 1147 Reisende (575 Sitzplätze, 84 Fahrradplätze) kommen erst im Dezember 2027 – ein Jahr verspätet.

Mehr Regionalzüge in der Berliner Innenstadt: Die Stadtbahn im Berliner Zentrum wird erneut gesperrt – dann die S-Bahn-Gleise. Vom 11. Juni bis 2. September 2027 fahren keine S-Bahnen zwischen Friedrichstraße und Tiergarten. Zwischendurch reicht der gesperrte Abschnitt im Westen sogar bis Bahnhof Zoo. Damit die Regionalzüge den Andrang fassen können, hat das Land Berlin mehr Fahrten bestellt, sagt Patrick Fiedler vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Möglich ist das aber nur außerhalb der Hauptverkehrszeit.

Viele Verspätungen auf der RE8: Die Linie nach Wittenberge, Schwerin und Wismar ist ein „Sorgenkind“, klagt ODEG-Chef Gehrke. Seitdem sie im Juni nach Bauarbeiten wieder eröffnet wurde, sind nur noch 65 bis 75 Prozent der Züge pünktlich. Auf fast 50 Kilometern fehlte lange das Sicherungssystem LZB. Fernzüge durften dort maximal Tempo 160 fahren, das behinderte den Betrieb. Auch muss der RE8 oft unterwegs warten, damit Fernzüge überholen können. In Wittenberge hat das Land Brandenburg ein Gleis finanziert, das den Verkehr entflechten soll. Doch die Bahn parkt dort Güterwagen, die repariert werden, so Gehrke.

Regionalexpress der Linie RE7 in Wannsee: Seit 2023 nahm die Fahrgastzahl um 44 Prozent zu. Seitdem die Strecke in Berlin geteilt wurde, stieg die Pünktlichkeit von 74 auf 91 Prozent. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Schlechtere Fahrgastinformation: Dieses Thema liegt dem Manager „sehr am Herzen“. Wenn Baustellen und andere Einschränkungen anstehen, lieferte DB InfraGO die Daten bisher gebündelt. Doch inzwischen übermittelt der Infrastrukturbetreiber die angepassten Fahrpläne „einzeln und sehr spät“, erklärt der ODEG-Chef. Dadurch steigt der Aufwand. Ab Mitte Dezember könne nicht mehr garantiert werden, dass alle Änderungen rechtzeitig eingepflegt werden. „Es kann sein, dass am Bahnsteig ein Zug angekündigt wird, der nicht verkehrt.“

Regionalzüge immer voller: Auf der Linie RE7 von Dessau über Berlin nach Senftenberg ist die Zahl der Fahrgäste seit 2023 um 44 Prozent gestiegen, berichtet Birte Enzenberger von DB Regio. Auf der Linie RE10 zwischen Cottbus und Leipzig sei die Lage ebenfalls kritisch. Dort hat sich die Nachfrage im Vergleich zu 2019 sogar verdoppelt. Stark gestiegen sei auch die Nutzung des RE5 nach Rostock, auf der auch in den nächsten Jahren oft gebaut wird. Manche Ostsee-Ausflügler steigen mit aufgeblasenen Luftmatratzen in die Doppelstockzüge, heißt es.

Warum mehr Zugfahrten nicht möglich sind: Während des Sprechtags forderte ein Fahrgast, dass der RE5 zwischen Berlin und Neustrelitz im Halbstundentakt verkehrt. Doch für zusätzliche Fahrten fehlt nicht nur das Geld, sondern in Berlin auch Kapazität, sagt Patrick Fiedler vom VBB. „Der Tunnel ist voll.“ Auf der Linie RE8 bleibe es auf absehbare Zeit beim Zweistundentakt zwischen Wittenberge und Wismar. Fernverkehrszüge, die kurz aufeinanderfolgen, verhindern auf dem Abschnitt nach Ludwigslust eine Aufstockung, erklärt Fiedler.

Ein Zug der RB61 nach Schwedt in Angermünde: Wenn die Direktverbindung zwischen Berlin und Schwedt entfällt, wird der Regionalbahnverkehr auf einen Stundentakt verdichtet. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Nicht mehr direkt von Berlin nach Schwedt: Trotz Protesten verliert die Uckermark-Stadt zum 13. Dezember ihre Direktverbindung von und nach Berlin. Weil der RE3 nicht mehr dorthin fährt, müssen Fahrgäste dann stets in Angermünde in die Linie RB61 umsteigen. Dafür gibt es neun bis 13 Minuten Zeit, mehr als heute, so Fiedler. Trotzdem könne es für Fahrgäste im Rollstuhl, die Aufzüge nutzen müssen, oder Gruppen mit Fahrrädern eng werden. Bei kurzfristigen Fahrzeug- und Personalausfällen könne es zu Herausforderungen kommen, so die NEB.

Dauerprojekt Stammstrecke Heidekrautbahn: Weiterhin ist ungewiss, wann wie vor der DDR-Grenzschließung 1961 wieder Reisezüge von Berlin-Wilhelmsruh über Schildow nach Basdorf fahren. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, das 2023 begann, wurden die Reaktivierungspläne in Berlin inzwischen zum zweiten Mal ausgelegt. In Brandenburg ist das für den nächsten Sommer geplant. Das erste Teilprojekt, der neue Bahnsteig in Wilhelmsruh, ist beendet. Christfried Tschepe von der IGEB befürchtet, dass die Anlage Vandalismus zum Opfer fällt. Antwort der NEB: Ein Sicherheitskonzept wird erarbeitet.

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