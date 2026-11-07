Nie Hausaufgaben für ihre Tochter: Mutter fürchtet, die Schule macht „einen Riesenfehler“

Hausaufgaben am Küchentisch: In manchen Grundschulen gibt es sie kaum noch, das verunsichert viele Eltern. (Symbolbild)

Pernille Friis Graae ist Krankenschwester und Mutter von zwei Mädchen. Ihre zehnjährige Tochter geht in die 4. Klasse einer kommunalen Schule in Dänemark. Hausaufgaben bringt sie praktisch nie mit nach Hause, Schulbücher auch nicht.



Was viele Kinder für einen Traum halten würden, beschäftigt die Mutter seit der Einschulung. Im dänischen Lehrer-Fachblatt „Folkeskolen“ schreibt sie, sie habe keine Ahnung, wo ihre Tochter fachlich stehe. Ihre Befürchtung: Die Strategie der Schule könnte „ein Riesenfehler“ sein.

Schule ohne Hausaufgaben: Wohlbefinden hat Vorrang

Die Schule ihrer Töchter stellt das Wohlbefinden der Kinder in den Mittelpunkt. Über eine Online-Plattform kann Friis Graae nachlesen, welche Themen im Unterricht dran sind. Ob ihre Tochter damit klarkommt, erfährt sie dort nicht.



Bei mehreren Elterngesprächen hat sie nach Hausaufgaben gefragt. Die Antwort war jedes Mal dieselbe: Die Schule sei weitgehend hausaufgabenfrei, das Wohlbefinden gehe vor.



Ihre Sorge reicht über die nächste Klassenarbeit hinaus. Sie fragt, ob Kinder ohne Hausaufgaben genauso gut auf eine Zukunft vorbereitet werden, in der Erwartungen an sie gestellt werden.

Neffe und Nichte an der Privatschule: mehr Hausaufgaben, mehr Ruhe

Als Vergleich dient ihr die eigene Familie. Die Kinder ihrer Schwester wechselten vor zwei Jahren auf eine Privatschule im Nachbarort. Seitdem sei ihr Leistungsniveau gestiegen und die Unruhe in der Klasse verschwunden. Mit den vielen Hausaufgaben kämen beide gut zurecht.



Eine Umfrage in einer lokalen Facebook-Gruppe half ihr kaum weiter. Jede Schule in ihrer Stadt handhabt das Thema anders, eine Vorgabe der Kommune gibt es nicht. Klüger sei sie danach nicht, schreibt sie, ruhiger auch nicht.

Leser streiten: Ist die Hausaufgabe ein Relikt von 1736?

Unter dem Beitrag diskutieren Lehrer, Eltern und Studierende. Ein Kommentator verortet den Ursprung der Hausaufgabe im Jahr 1736, als Dänemark die Konfirmation zur Pflicht machte. Wer die Prüfung beim Pfarrer nicht bestand, konnte nach seiner Darstellung weder heiraten noch einen Hof übernehmen. Das Pauken des Katechismus sei deshalb in die Familien verlagert worden.



Ein Lehramtsstudent stellt eine nüchterne Gegenfrage: Für wen machen wir Hausaufgaben eigentlich? Kinder, die Übung bräuchten, erledigten sie oft nicht. Gewissenhaft gemacht würden sie meist von denen, die sie am wenigsten nötig hätten.

Hausaufgaben-Studien: Die Forschung ist uneins

Auch die Wissenschaft liefert kein eindeutiges Urteil. Bildungsforscher John Hattie wertete für „Visible Learning“ 277 Studien zu Hausaufgaben aus. Sie erreichten nur eine Effektstärke von 0,29, in der Grundschule noch weniger, wie Spektrum der Wissenschaft zusammenfasst.



Beim Rechnen widersprechen sich die Befunde sogar direkt. In einem Duisburger Versuch von 1964 schnitten Klassen ohne Mathe-Hausaufgaben im Mittel besser ab. Eine Übersichtsarbeit der Campbell Collaboration von 2024 sieht dagegen gerade beim Rechnen einen Nutzen für Grundschüler. Gute Studien seien allerdings rar und teils veraltet, räumen die Autoren ein.



Weltweit schrumpft die Hausaufgabe ohnehin. Laut PISA 2025 sitzen 15-Jährige in den OECD-Staaten im Schnitt rund 1,4 Stunden am Tag daran, etwa zehn Minuten weniger als 2022.

Hausaufgaben abschaffen: Auch Deutschland streitet

In Berlin forderten die Grünen 2024, vertiefende Übungen in die Schule zu verlegen. Die GEW unterstützte den Vorstoß. Linken-Chef Jan van Aken nannte Hausaufgaben im April 2025 laut Stuttgarter Zeitung eine „Klassenfrage“.



In Frankfurt am Main hat die Gruneliusschule zum Schuljahr 2026/27 die klassischen Hausaufgaben abgeschafft, zunächst als Pilotprojekt. Stattdessen gibt es feste Übungszeiten im Stundenplan. Lesen und das Einmaleins sollen laut Elternbrief aber weiter zu Hause geübt werden.



Wie sehr das Thema Familien beschäftigt, zeigt eine Umfrage der Robert Bosch Stiftung. Zwei Drittel der Eltern von Grundschulkindern helfen regelmäßig bei den Hausaufgaben.

Was Eltern tun können, wenn es keine Hausaufgaben gibt

Der Tübinger Bildungsforscher Ulrich Trautwein empfiehlt für Erst- und Zweitklässler täglich rund 15 Minuten Vorlesen. Braucht ein Kind für eine Fünf-Minuten-Übung 20 Minuten, sollten Lehrkräfte hellhörig werden.



Fürs Einmaleins liefert ein ehemaliger Lehrer unter dem dänischen Beitrag einen Trick. Eltern malen ein Zifferblatt von 1 bis 12 und schreiben die geübte Reihe in die Mitte. Dann wird reihum gerechnet, später kreuz und quer.



Wer nicht weiß, wo das eigene Kind steht, kann die Lehrkraft gezielt nach dem Lernstand fragen. Das verrät oft mehr als jedes Arbeitsblatt.

Was der Mutter wirklich fehlt

Liest man ihren Text genau, vermisst Pernille Friis Graae nicht die Hausaufgaben, sondern den Einblick. Ein weiterer Kommentator vermutet genau das: Eltern wünschten sich Hausaufgaben oft eher, um den Schulalltag mitzuverfolgen, als wegen des Lerneffekts.



Schulen, die Hausaufgaben streichen, schließen damit ein Fenster ins Klassenzimmer. Sie sollten ein anderes öffnen. Sonst bleibt eine Mutter zurück, die nach allen Gesprächen so verwirrt und besorgt ist wie vorher.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema