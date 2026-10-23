Niederlande hacken Jared Kushners Handy: Es geht um geheime Milliardendeals im Nahen Osten

Neue Recherchen zu Jared Kushner enthüllen mutmaßliche geheime Geldflüsse aus den Golfstaaten und werfen Fragen nach politischer Einflussnahme auf.

Jared Kushner verkörpert eine problematische Verbindung von politischer Macht, persönlichen Beziehungen und privaten Geschäftsinteressen. Der Schwiegersohn Donald Trumps und Ehemann Ivanka Trumps war während dessen erster Präsidentschaft maßgeblich an der Nahostpolitik beteiligt. Gleichzeitig knüpfte er enge Kontakte zu den Herrscherhäusern Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dass diese Konstellation erhebliche Interessenkonflikte erzeugen konnte, ist seit Jahren bekannt.

Zwei aktuelle Veröffentlichungen verschärfen die Debatte. In seinem Buch Princes and Thieves schildert der Journalist Matthew Cole bislang nicht in dieser Form öffentlich dokumentierte Vorgänge. Im amerikanischen Medium Vanity Fair teilte er die wichtige Erkenntnisse seiner Recherchen. Der Journalist Dexter Filkins hatte im New Yorker bereits im September Kushners politische Einflussmöglichkeiten und seine Geschäfte mit Investoren aus dem Golfraum untersucht. Zusammengenommen zeichnen die Recherchen das Bild einer Außenpolitik, in der diplomatische Beziehungen und wirtschaftliche Interessen kaum noch voneinander zu trennen sind.

Es geht um geheime Konten und Milliardenbeträge

Coles Darstellung geht über die bisher bekannten Interessenkonflikte hinaus. Demnach soll der niederländische Militärnachrichtendienst MIVD bereits 2017 Zugriff auf Informationen aus Kushners Handy erhalten haben. Ausgangspunkt sei ein russischer Hacker gewesen, der für den Militärgeheimdienst GRU gearbeitet habe und später mit den Niederländern kooperierte. Über dessen Daten hätten die Ermittler Einblick in Kushners Telefon erhalten.

Dabei seien Hinweise auf ein Konto bei der First Abu Dhabi Bank aufgetaucht, das mit einer emiratischen Stiftung verbunden gewesen sein soll. Kushner habe dort als Zeichnungsberechtigter fungiert. Auf dieses sogenannte Alpha-Konto seien rund 750 Millionen Dollar geflossen, vermittelt über eine Bank in Aserbaidschan. Ein weiteres Konto, Beta genannt, soll etwa eine Milliarde Dollar umfasst haben, die über Israel geleitet worden seien.

Cole behauptet, die Gelder hätten mit geheimen außenpolitischen Absprachen zwischen Kushner, dem emiratischen Herrscher Mohamed bin Zayed (MBZ), dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (MBS) und der israelischen Führung zusammengehangen. Teile der Mittel seien möglicherweise für diplomatische Vorhaben und verdeckte Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen gewesen.

Das wären gravierende Erkenntnisse. Die Anwälte Kushners bestreiten die Vorwürfe. Auch weitere Beteiligte weisen ihnen zugeschriebene Rollen zurück.

Was der New Yorker bereits dokumentiert hatte

Filkins setzt an einem Punkt an, der wesentlich besser öffentlich dokumentiert ist. 2021 investierte der saudische Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) zwei Milliarden Dollar in Kushners kurz zuvor gegründete Investmentgesellschaft Affinity Partners. Das geschah wenige Monate nach dem Ende von Trumps erster Amtszeit.

Besonders brisant sind die internen Bedenken, die der New Yorker anhand von Sitzungsunterlagen beschreibt. Ein zuständiges PIF-Gremium habe Kushners fehlende Anlageerfahrung, die unzureichende Erfolgsbilanz und überhöhte Gebühren kritisiert. Die Investition sei dennoch zustande gekommen, nachdem MBS als Vorsitzender des Fonds die Entscheidung durchgesetzt habe.

Die Kombination aus fehlender Erfahrung, erheblichen öffentlichen Mitteln und engen persönlichen Beziehungen wirft Fragen auf. Hinzu kommt, dass Affinity nach den im New Yorker beschriebenen Angaben bereits beträchtliche Gebühren einnahm, obwohl ein erheblicher Teil des verwalteten Kapitals noch nicht investiert war.

Die grundlegende Problematik ist somit keineswegs neu. Bereits während Trumps erster Amtszeit gab es Kritik an Kushners informellen Kontakten zu MBS, seiner Rolle während der Katar-Krise und möglichen Interessenkonflikten. Die späteren saudischen Milliardeninvestitionen machten diese Bedenken noch gewichtiger.

Die politische Gegenleistung bleibt die offene Frage

Beide Veröffentlichungen berühren einen zentralen Schwachpunkt des amerikanischen Regierungssystems: die unzureichende Trennung zwischen öffentlicher Verantwortung und privaten Interessen. Kushner konnte als Vertrauter des Präsidenten außenpolitisch Einfluss nehmen, ohne die institutionelle Kontrolle zu unterliegen, der reguläre Regierungsmitglieder und diplomatische Fachleute unterworfen sind.

Die Frage ist nicht nur, ob Geld geflossen ist. Entscheidend wäre, wer darüber verfügen durfte, welche Gegenleistungen vereinbart wurden und ob politische Entscheidungen dadurch beeinflusst wurden. Coles Schilderung würde, sofern sie sich bestätigt, eine neue Dimension eröffnen: geheime Konten während der Amtszeit und möglicherweise unmittelbare Verbindungen zwischen Finanzströmen und außenpolitischen Operationen. Die Affinity-Investition dagegen ist bekannt und dokumentiert, lässt aber die entscheidende Frage nach einer möglichen Gegenleistung offen.

Die Recherchen liefern ein Gesamtbild, das politisch alarmierend ist. Gerade vor den anstehenden Zwischenwahlen, bei den es vor allem um die Bezahlbarkeit von Energie, Wohnungen und Lebensmitteln für mittlere und untere Einkommen geht, dürften solche Vorwürfe besonders kritisch gesehen werden. Sollten sich die Recherchen bestätigen, könnten die Zwischenwahlen für die Republikaner endgültig verloren seien.

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