Die EU will nähere Informationen über Algeriens Militäreinsatz im Niger. Niamey sieht darin Einmischung und bestellt den europäischen Vertreter ein.

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Nigers Ministerpräsident Ali Mahamane Lamine Zeine im Januar 2024. Seine Regierung wirft der EU Einmischung in die Militärpartnerschaft mit Algerien vor.

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Nigers Regierung hat den Vertreter der Europäischen Union einbestellt und Brüssel Einmischung in seine Militärpartnerschaft mit Algerien vorgeworfen. Anlass sind Fragen der EU zu Umfang, Ziel und Grundlage der Entsendung algerischer Truppen in das westafrikanische Land.



Ministerpräsident Ali Mahamane Lamine Zeine empfing den europäischen Geschäftsträger Olaï Voionmaa bereits am Montag in Niamey. Nach einem Bericht der Agence de Presse Africaine bezeichnete die Regierung die europäischen Äußerungen als „herablassend und inakzeptabel“.

Niger nehme von keinem Land und keiner Institution Weisungen entgegen, erklärte die Regierung nach Angaben des Nachrichtenportals NigerFocus. Da das Land nicht Mitglied der EU sei, brauche es keine Erlaubnis aus Brüssel, um seine Souveränität auszuüben. Niamey verlangte seinerseits Erklärungen für die als Einmischung bewerteten Äußerungen.

EU verweist auf Völkerrecht und Schutz von Zivilisten

Auslöser war eine Antwort des EU-Außenamtssprechers Anouar El Anouni bei der Pressekonferenz der Kommission am 30. Oktober. Ein Journalist hatte nach der algerischen Truppenentsendung und den Beziehungen zwischen der EU und Niger gefragt. Die Äußerungen sind im Video und Transkript der EU-Kommission dokumentiert.

El Anouni sagte, die EU habe die Berichte über die Zustimmung des algerischen Parlaments zur Entsendung einer Armeeeinheit zur Kenntnis genommen. Brüssel verfolge die Lage aufmerksam und bemühe sich um weitere Informationen über Umfang, Ziel und Grundlage des Einsatzes.

Die EU unterstütze Maßnahmen, die Frieden, Stabilität und Sicherheit im Sahel förderten und mit dem Völkerrecht, der Souveränität der Staaten sowie dem Schutz von Zivilisten vereinbar seien. Sicherheitsmaßnahmen müssten transparent, verhältnismäßig und auf eine langfristige Entspannung in der Region ausgerichtet sein, erklärte der Sprecher.

Algerien weist europäische Nachfragen zurück

Auch Algeriens staatliche Nachrichtenagentur APS reagierte scharf. In einem am Sonntag veröffentlichten Beitrag gab sie unter Berufung auf nicht namentlich genannte autorisierte Quellen an, es habe keine offizielle europäische Anfrage an die algerischen Behörden gegeben. Weder eine Bitte um Erläuterungen noch ein entsprechender diplomatischer Austausch hätten stattgefunden.

Eine solche Anfrage wäre ohnehin als Einmischung zurückgewiesen worden, hieß es in dem Beitrag. Die Entsendung erfolge auf Wunsch Nigers und auf Grundlage eines bilateralen Abkommens. Beide Nachbarstaaten teilten unmittelbare Sicherheitsinteressen und seien den Bedrohungen im Sahel ausgesetzt. Ihre Zusammenarbeit richte sich nach den eigenen Interessen und nicht nach europäischen oder französischen Erwartungen.

Militärpartnerschaft nach diplomatischer Krise

Algerien hatte im Oktober die Entsendung von Armeeeinheiten in den Niger genehmigt. Vorausgegangen war ein Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit. Der Einsatz soll nach algerischer Darstellung gemeinsame Energie- und Wirtschaftsinteressen schützen.



Die Annäherung folgt auf eine schwere diplomatische Krise. Nachdem Algeriens Armee im April 2025 eine malische Drohne abgeschossen hatte, riefen mehrere Staaten der Allianz der Sahelstaaten, darunter Niger, ihre Botschafter aus Algerien zurück. Im Februar 2026 besuchte Nigers Staatschef Abdourahamane Tiani Algerien. Beide Seiten vereinbarten, ihre wirtschaftliche, energiepolitische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit wieder zu stärken.



Anfang November reiste Algeriens Außenminister Ahmed Attaf nach Niamey und überbrachte Tiani einen Brief von Präsident Abdelmadjid Tebboune. Nach dem Treffen betonte er laut APS das gemeinsame Interesse an Sicherheit und Stabilität im Sahel.

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