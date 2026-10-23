Nina Hagen trauert um Sibylle Havemann: Abschied von einer besonderen Freundschaft

Manchmal erzählt ein einziges Foto eine ganze Lebensgeschichte. Nina Hagen hat auf ihren sozialen Kanälen eine Aufnahme aus dem Jahr 1970 veröffentlicht. Sie zeigt die damals 15-jährige Sängerin mit einer Gitarre im Haus des DDR-Regimekritikers Robert Havemann in Grünheide bei Berlin. Fotografiert wurde sie von dessen Tochter Sibylle, ihrer engsten Jugendfreundin. Mehr als ein halbes Jahrhundert später wird das Bild zu einem letzten Gruß



„Nun ist Bylle uns in unsere ewige Heimat vorausgegangen. Gott hab sie selig! Wir sind in ewiger Liebe miteinander vereint“, schreibt die heute 71-jährige Punk-Ikone. Mit diesen Worten macht sie den Tod ihrer langjährigen Freundin öffentlich.

Eine Freundschaft im Schatten der DDR-Diktatur

Die Verbindung zwischen den beiden Frauen war außergewöhnlich. Nina Hagen und Sibylle Havemann wurden am 11. März 1955 geboren. Sie wuchsen gemeinsam in Ost-Berlin auf, begeisterten sich für Musik und Theater und waren seit ihrer Kindheit eng miteinander verbunden. Schon mit elf Jahren besuchten sie regelmäßig das Berliner Ensemble, um die Stücke Bertolt Brechts zu sehen. In ihrem Abschied bezeichnet sich Hagen als „Bylles Schwester“.



Sibylle Havemann war die Tochter des Chemikers und Bürgerrechtlers Robert Havemann, der zu den prominentesten Kritikern der SED-Diktatur gehörte. Sie war außerdem mit dem Liedermacher Wolf Biermann liiert, mit dem sie zwei Kinder bekam.



Als Biermann im November 1976 nach einem Konzert in Köln von der DDR-Führung ausgebürgert wurde, protestierten zahlreiche Künstler und Intellektuelle gegen die Entscheidung. Auch Nina Hagen und Sibylle Havemann solidarisierten sich mit ihm. Wenig später verließen beide die DDR 1977.



Nach ihrer Ausreise lebte Havemann zunächst in Hamburg, wo sie ihr Psychologiestudium fortsetzen wollte. Von 1992 bis 1995 absolvierte sie in Basel eine Ausbildung zur Lehrerin für Alexander-Technik, einer Methode zur Verbesserung von Körperhaltung und Bewegungsabläufen. Havemann war Mutter von vier Kindern und lebte zuletzt in Prenzlauer Berg.



Für Nina Hagen begann im Westen eine internationale Karriere. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer exzentrischen Bühnenpräsenz wurde sie zu einer der bekanntesten Figuren der deutschen Punkbewegung. Die Freundschaft zu Sibylle Havemann überdauerte die politischen Umbrüche und unterschiedlichen Lebenswege.

Zustimmung wird geprüft...

Das Foto von 1970 besitzt auch eine zeitgeschichtliche Bedeutung. Robert Havemanns Haus in Grünheide entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem wichtigen Treffpunkt oppositioneller Intellektueller und Künstler. Hier wurden politische Ideen diskutiert, Kontakte geknüpft und die Grenzen des sozialistischen Systems infrage gestellt.



Ab 1976 stand Robert Havemann unter Hausarrest. Die Staatssicherheit überwachte das Grundstück und versuchte, Besucher fernzuhalten. Das Haus wurde damit zu einem Symbol des Widerstands gegen die SED-Herrschaft. Nina Hagens Erinnerungsfoto zeigt eine Welt, in der sich Kunst, Freundschaft und politische Opposition auf besondere Weise begegneten.

Familienstreit um den Havemann-Skandal

Für Schlagzeilen sorgte Sibylle Havemann auch im Jahr 2008, als ihr Bruder Florian Havemann den autobiografisch geprägten Roman „Havemann“ veröffentlichte. Darin schilderte er die Geschichte seiner Familie und ihres prominenten Umfelds – allerdings auf eine Weise, die zahlreiche Betroffene empörte. Neben Angela Merkel, ihrem Ehemann Joachim Sauer und der Schauspielerin Eva-Maria Hagen wehrte sich auch Sibylle Havemann gegen die Darstellung.



Sie warf ihrem Bruder öffentlich den „Missbrauch unseres Namens“ vor. Insgesamt verlangten rund ein Dutzend Betroffene Änderungen. Der Suhrkamp-Verlag veröffentlichte das Buch schließlich mit Schwärzungen. Der Familienstreit führte zum Kontaktabbruch zwischen den Geschwistern. Florian Havemann selbst schrieb zwischen 2021 und 2023 für die Berliner Zeitung, unter anderem die Essay-Reihe „Der unfertige Gedanke“.



Dass ihr Leben zu Ende ging, hatte Sibylle Havemann bereits im Mai in einem Interview mit der „Zeit“ thematisiert. 2019 war bei ihr Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert worden. Nach zunächst erfolgreicher Behandlung kehrte die Krankheit 2025 zurück. Eine erneute Chemotherapie und weitere medikamentöse Behandlungen lehnte sie nach eigenen Angaben ab. Sie habe sich vorgenommen, eine weitere Krebserkrankung als ihre Krankheit zum Tod zu akzeptieren.



Nun ist Sibylle Havemann gestorben. Für Nina Hagen bedeutet ihr Tod den Verlust einer Frau, die sie kannte, lange bevor sie zur Punk-Ikone wurde. Einer Freundin, mit der sie nicht nur Erinnerungen, sondern ein Stück deutscher Geschichte teilte.

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