No-Limits-Festival in Berlin fördert behindertes Theater als eigene Kunst

Zu Beginn ein Knall, dann ein Riss durch den hübsch gestylten Männerkörper auf der großen Werbetafel über der Spielfläche des HAU2 und weitere Knalle. Aus den Rissen werden Löcher, bis man erkennt, dass es dutzende Tennisbälle sind, die eine Wurfmaschine von hinten durch das Papier schießt und zerfetzt. Das Wort „Exxy“ war einen Moment lang noch zu lesen, das im australischen Englisch so viel heißt wie „teuer“.



Offenbar meinte es aber einen Preis, den der Dargestellte selbst nicht zu zahlen bereit war. Denn plötzlich steht er neben der Bildruine: der australische Künstler, Netzwerker und Theaterunternehmer Dan Daw. Ein magerer, großer Mann mit scharfen Gesichtszügen im hautengen, grauen Kilt. Langsam trippelnd, immer mit der Widerspenstigkeit seiner Gliedmaßen kämpfend, bewegt er sich an spröden Büschen vorbei, während er sich vorstellt.