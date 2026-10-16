Nobelhart & Schmutzig: Warum in dem Sternerestaurant jetzt anders gekocht wird

Sterneküche, aber günstig: Im Nobelhart & Schmutzig wird der Heimatbegriff neu definiert. Plötzlich gibt es hier auch indonesische Hühnersuppe. Und die schmeckt verdammt gut!

Tischlein, deck dich! Im Nobelhart & Schmutzig ging es schon immer „brutal lokal“ zu.

Hätten Sie gedacht, dass man ein Berliner Sternerestaurant mit einer Rechnung von weniger als 100 Euro für zwei Personen verlassen kann? Und das satt und zufrieden, weil der Nachschlag inklusive ist?



Nein, ich nicht. Noch weniger hätte ich allerdings vorausgesehen, dass ich im Nobelhart & Schmutzig einmal persisches Ghormeh Sabzi, italienische Polpette oder, wie derzeit, indonesische Hühnersuppe, deren prägende Aromen Zimt und Muskatnuss sind, als Heimatgericht essen würde.

Ich meine: Das war das Restaurant, das bewusst nicht einmal mit Pfeffer würzte, weil alles – wirklich alles – auf dem Teller aus einem möglichst nahen Anbauradius stammen sollte. Ich erinnere Sie daran: Das Nobelhart & Schmutzig und sein Gründer, der Sommelier Billy Wagner, haben einst die Parole „brutal lokal“ ausgerufen. Das Restaurant stand damit am Anfang einer Entwicklung, die heute fast selbstverständlich wirkt: kompromisslos auf Qualität aus der Region zu setzen, Produzenten sichtbar zu machen und das, was in der Heimat wächst, nicht als Einschränkung, sondern als Schatz zu verstehen.

Heimatgefühle im Nobelhart & Schmutzig

Man kann gar nicht genug betonen, was dieser begnadete Frontmann Billy Wagner für Berlins kulinarische Entwicklung und seinen Ruf als Foodie-Hotspot getan hat. Zu Recht bekam das Nobelhart auch dafür einen Michelin-Stern und schaffte es auf die Liste der „World’s 50 Best Restaurants“.

Der Stern ist noch da. Auf der Liste allerdings ist das Restaurant inzwischen auf Platz 59 gerutscht. Vielleicht also deshalb nun eine Rolle rückwärts im Konzept? Die Welt zu Gast im einst brutal lokalen Nobelhart & Schmutzig?

Mit dafür verantwortlich, dass Berlin sich zum absoluten Foodie-Hotspot entwickelt hat: Sommelier und Gastronom Billy Wagner © Sabine Gudath

Nein, ganz so einfach ist es nicht. „Heimat“ war bei Billy Wagner nie ein Reinheitsgebot, das deutschtümelte. Sein Heimatbegriff ist weiter gefasst. Billy Wagner zitiert dafür gern Ernst Bloch: Heimat sei etwas, „das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war“. Also keine konkrete Realität, sondern vielmehr ein Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Einfachheit und Wärme. Ob bosnisch, vietnamesisch, schottisch oder arabisch.

Daher lässt sich Heimat wohl auch besser schmecken als definieren, woraus nun ein neues Konzept entstanden ist: Unter der Woche steht für 39 Euro ein Heimatgericht auf der Karte – inklusive Nachschlag, Wegzehrung und Tafelwasser. Die Ideen und Rezepte dafür kommen nicht vom Küchenteam, sondern mal von einem Gast, mal von einer Freundin, mal von einem Lieferanten.

Am Anfang stehe stets die Frage nach dem Geschmack der Kindheit, so wird mir erklärt, ganz gleich, wo jeweils die tieferen Wurzeln liegen. Dann kochten der Kreativchef Micha Schäfer und der Küchenchef Oliver Frahm das Gericht gemeinsam mit dem Rezeptgeber, bevor es im Restaurant einstudiert wird.

Stephanie Steinkopf Unsere Kritikerin Groß geworden ist Tina Hüttl in Bayern und mit den perfekten Dampfnudeln ihrer Oma. Essen ist schon immer ihr Lebensthema gewesen. Die Familie diskutierte beim Frühstück bereits das Mittagessen. Seit 2010 erkundet sie als Gastrokritikerin für ihre Kolumne in der Berliner Zeitung das kulinarische Berlin, seit 2018 ist sie Mitglied in der Jury „Berliner Meisterköche“. Neben ihrer Gastrokritik ist sie auch als Autorin, Radioreporterin, Podcasterin und Trainerin an Journalistenschulen aktiv.

Bis zum 26. November steht nun Soto Banjar auf der Karte: eine indonesische Hühnersuppe mit Ei, Kartoffelpuffer und Limettenblättern, die zu den bekanntesten Gerichten der Region Banjarmasin auf Süd-Kalimantan gehört. Das Rezept stammt von Stefanie Djie, die zum ersten Mal vor drei Jahren hier als Gast am Tresen saß. Sie ist in Singapur geboren und hat indonesische Wurzeln. Ihr Vater kochte diese Suppe, wenn er am Wochenende Zeit hatte, und heute, wenn die Wahlberlinerin zu Besuch bei ihm in der Heimat ist.

Billy Wagner hat mich eingeladen, Soto Banjar zu probieren. Ich liebe Suppen, und natürlich gehe ich immer gern ins Nobelhart. Abgesehen von einer Wein- und Getränkekarte, die ihresgleichen in Berlin sucht, ist es für mich eines der wohligsten Restaurants mit offener Küche: Wie um ein Lagerfeuer sitzt man am ovalen Holztresen und beobachtet in der Mitte das Geschehen.

Suppenküche im Sternelokal: Auch eine indonesische Hühnersuppe kann für Billy Wagner Heimat bedeuten. © Jordis Antonia Schlösser

Weil ich nach mehr als zwei Jahren mal wieder da bin, tischt Billy Wagner noch ein paar Teller aus der aktuellen Karte auf, um zu zeigen, was sich getan hat. Selbstverständlich lassen sich auch beim Heimatgericht weitere Gänge aus der Karte hinzubestellen.

Fast zu Tränen gerührt – von Tomaten

„Tomate und Kräuter“ heißt der erste Teller. So schlicht ist er aufgebaut – aber, oha, nicht, was den Geschmack angeht. Gerade wo technische Komplexität fehlt, lässt sich nichts verstecken. Jede Tomatensorte aus der Ahrensdorfer Kräuterwelt spricht für sich, am Teller wird die Präzision vom Acker aufgenommen. Das fängt mit der Temperatur an: Die verschiedenen Tomatenscheiben und -stücke werden nicht gekocht, sondern auf Raumtemperatur erwärmt serviert. Leindotteröl kitzelt zusätzlich die letzten Aromen der dunkelrot über gelb bis grünen Tomaten heraus. Ein paar halbierte Kirschtomaten sind kurz gegrillt, leichte Röststoffe sowie etwas Koriandersaat, Zitronenmelisse, Kapuzinerblüten und Pimpernelle sind die einzige Ablenkung vom Purismus.

Fast habe ich Tränen in den Augen, weil ich an den Klostergarten denken muss, den ich mit meiner Mutter als Kind zum Blumenschneiden und Tomatenpflücken manchmal besuchte. Wer einmal den Erntegeruch von Tomaten in der Nase hatte, kann ihn immer wieder hochholen. Ebenso unvergesslich wird mir der Teller bleiben.

Im Nobelhart & Schmutzig gibt es Tomaten, die selbst erfahrene Gastrokritikerinnen fast zu Tränen rühren. © Jordis Antonia Schlösser

Ich bin schwer beeindruckt – auch von dem, was mir als Nächstes gezeigt wird: Mandu, koreanische Teigtaschen. Der Teamkoch Moses Yoon aus Seoul hat sie kreiert. Die Teighülle ist flutschig, die Hack-Füllung stammt von Schwein aus dem Erdhof Seewald, einem Demeter-Hof in Mecklenburg-Vorpommern.

Dazu serviert Yoon keine traditionelle Brühe, sondern eine Soße, die mich sofort an die Kruste vom Schweinebraten meiner Kindheit denken lässt. So intensiv ist sie, weil Yoon den Bratensaft einreduziert und lediglich etwas abgebunden hat. Korea und Bayern – für mich ist das kein Spagat mehr, sondern plötzlich eng miteinander verbunden.

Doch nun zum eigentlichen Heimatgericht: Soto Banjar, gekocht aus Huhn vom Geflügelzüchter Lars Odefey. In der Nobelhart-Version kommen auch die frittierten Kartoffelklöße und das Gemüse aus der Region. Die stundenlang ausgekochte Hühnerbrühe dagegen kommt nicht ohne weit gereisten Sternanis, Zimt, Nelken, Kardamom, Muskat und Limettenblätter aus – und schmeckt wunderbar. Das gezupfte Huhn darin ist so aromenreich, der Kartoffelfritter aus geröstetem Knoblauch, Schalotten und Kartoffeln hat Biss. Ebenso wie die Julienne vom Spitzkohl, Sellerie und Frühlingszwiebel. Weich, warm und geschmeidig wie ein Federbett dagegen fügen sich das wachsweiche Ei und die dünnen Reisnudeln ein.

Beim Servieren wird es so wie zu Hause bei der Rezeptgeberin Stefanie Djie gehalten: Brühe, Huhn, Ei, Kohl und Kartoffelklöße kommen zunächst getrennt auf den Tisch, dazu Chili, Limette und Ketjap Manis, jene tiefdunkle, süße indonesische Sojasoße, bei der mit Zucker nicht eben zimperlich umgegangen wird. Wie daraus die eigene Suppe wird, bleibt mir überlassen. Für mich: viel Limette, ordentlich Chili, beim Ketjap Manis spare ich lieber.

Das Küchenteam läuft zur Höchstform auf

Im Verlauf des Abends merke ich: Das Verlassen der Komfortzone – vielleicht ausgelöst durch den Verlust des Platzes auf der 50-Best-Liste? – hat dem Nobelhart & Schmutzig extrem gutgetan. Micha Schäfer als kulinarisches Hirn, aber auch das ganze Küchenteam, das sich selbst „die Gemeinschaft“ nennt, laufen spürbar zur Höchstform auf.

Das schmecke ich auch bei „Birne und Hopfen“, dem Dessert, das mir zum Kosten gebracht wird. Wieder für mich ein direkter Weg in die Kindheit: der Geruch erntereifer Hopfenranken, wenn man am Feld vorbeifährt. Die Bitterkeit und Süße von Weißbier zugleich. All das ist in ein Eis gebannt, das lediglich mit ein paar Schnitzen fermentierter Birne serviert wird.

Wieder ein direkter Weg in die Kindheit unserer Gastroexpertin: Dessert „Birne und Hopfen“ © Jordis Antonia Schlösser

Mein Fazit: Es ist mein bisher bester Besuch im Nobelhart & Schmutzig. Sicher werde ich keine zwei Jahre mehr warten, bis ich wiederkomme. Ab dem 30. November gibt es hier Albaloo Polo, Safranreis mit Sauerkirschen, serviert mit Entenfleisch von Lars Odefey. Pate dieser Heimatfolge ist Behruz Foroutan, der in Teheran aufgewachsen ist. Micha Schäfer kennt ihn aus dem Fitnessstudio.



Ein Teller Heimat mit Sauerteigbrot kostet 39 Euro pro Person, Nachschlag inklusive, dazu Wegzehrung und Brita-Tafelwasser. Weitere Gänge aus der aktuellen Speisenfolge lassen sich hinzubestellen.

Nobelhart & Schmutzig. Friedrichstraße 218, 10969 Berlin, Mo–Do jeweils von 18 bis 20.15 Uhr sowie ab 21 Uhr, Tel.: 030 25940610, DuBist@nobelhartundschmutzig.com. Weitere Informationen unter www.nobelhartundschmutzig.com

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