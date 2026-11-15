In dem beschaulichen Städtchen Brandenburg an der Havel befindet sich seit etwa fünf Jahren eine Behörde, von der Sie vermutlich noch nie etwas gehört haben: das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. Seit seiner Gründung ist es auf nicht weniger als 670 öffentlich Beschäftigte angewachsen. Auf der Website verkündet der Präsident, dass man in den nächsten Jahren „weiter gemeinsam wachsen“, also noch mehr Stellen schaffen wolle.
Bürokratie
Noch ist es nicht zu spät: Der Weg zum schlanken Staat
Erdacht als Garant innerer und äußerer Sicherheit, ist der Staat heute eine gigantische und überschuldete Fürsorgeanstalt. Höchste Zeit für eine Abnehmkur.
Hans Bellstedt
7 Min
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Der Staat gehört auf Diät gesetzt: nicht der Schönheit wegen, sondern der Gesundheit.
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