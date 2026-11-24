Laut Studie zahlte Deutschland seit 2022 134 Milliarden Euro mehr für Gas. Ein intakter Nord-Stream-2-Strang könnte Europas Gaspreis um 16 Prozent senken.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Rohre für Nord Stream 2 auf Rügen: Nach Beginn des Ukrainekriegs stoppte die Bundesregierung das Zertifizierungsverfahren.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

134 Milliarden Euro. Diese Zahl hat es in sich. Seit Beginn der Energiekrise im Jahr 2022 hat Deutschland für Erdgas rund 134 Milliarden Euro mehr bezahlt als vor der Krise. Das entspricht rechnerisch etwa 1600 Euro pro Einwohner. Zu diesem Ergebnis kommt eine Berechnung der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, die den Zeitraum von Januar 2022 bis September 2026 untersucht.

Besonders teuer war das Krisenjahr 2022. Allein damals schlugen rund 59 Milliarden Euro an zusätzlichen Gaskosten zu Buche. Auch in den Folgejahren blieb die Belastung enorm. 2023 bis 2025 kamen jährlich weitere 17,5 bis 21,6 Milliarden Euro hinzu. Für die ersten neun Monate 2026 errechnet die Auslandshandelskammer bereits wieder 17 Milliarden Euro Mehrkosten.

Selbst nach Herausrechnung der Inflation bleiben rund 120 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Summe, die Unternehmen, Verbraucher und letztlich den Wirtschaftsstandort Deutschland belastet.

Hätte Nord Stream 2 Deutschlands Gas-Mehrkosten verhindert?

Vor der Krise kostete importiertes Erdgas im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020 rund 16,50 Euro je Megawattstunde. 2022 lag der durchschnittliche Importpreis bei 86,10 Euro. Deutschland musste seine Versorgung neu organisieren, stärker auf Flüssiggas (LNG) setzen und sich dem internationalen Wettbewerb um knappe Energiemengen stellen.

Allerdings wäre es falsch, die gesamten 134 Milliarden Euro allein dem Wegfall von Nord Stream zuzuschreiben. Die russischen Lieferungen waren bereits vorher zurückgegangen. Laut Bundesnetzagentur floss über Nord Stream 1 bereits seit Anfang September 2022 kein Gas mehr. Die Explosionen am 26. September verursachten deshalb keinen unmittelbaren zusätzlichen Lieferausfall. Sie zerstörten allerdings drei der vier Leitungsstränge und damit einen wichtigen Teil der künftigen Infrastruktur.

Der Krieg, die russischen Lieferkürzungen, die angespannte Weltmarktlage und die teure Speicherbefüllung trieben die Preise. Auch die Europäische Zentralbank bestätigt in einer Studie, dass Angebots- und Lagerhaltungsschocks zusammen mehr als zwei Drittel des damaligen Rekordanstiegs erklärten.

Nord Stream 2: Intakter Strang ergäbe 9,5 Milliarden Euro Ersparnis

Besonders brisant ist deshalb die zweite Rechnung der Kammer. Sie untersucht, was passieren könnte, wenn der noch intakte Strang B von Nord Stream 2 wieder Gas liefern würde.

Die Leitung verfügt über eine jährliche Kapazität von 27,5 Milliarden Kubikmetern. Nach dem Rechenmodell der Kammer würde dieses zusätzliche Angebot den europäischen Gaspreis um rund 16 Prozent drücken. Ausgehend von einem für 2027 angesetzten Terminpreis von 71 Euro je Megawattstunde würde dieser auf etwa 60 Euro sinken.

Auch private Haushalte könnten profitieren. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden errechnet die Studie eine mögliche Entlastung von rund 220 Euro jährlich – vorausgesetzt, die Versorger können die niedrigeren Einkaufspreise vollständig weitergeben.

Noch größer wäre das Einsparpotenzial, wenn alle vier Nord-Stream-Stränge wieder zur Verfügung stünden. Dafür müssten die drei beschädigten Leitungen allerdings repariert werden. Bei einer möglichen Transportmenge von 110 Milliarden Kubikmetern jährlich prognostiziert die Kammer einen Preisrückgang von knapp 48 Prozent. Deutschland könnte dann rechnerisch rund 29,1 Milliarden Euro pro Jahr sparen.

Nord Stream 2 könnte Milliarden sparen – doch die Rechnung bleibt hypothetisch

Wie belastbar sind diese Zahlen? Die Modellrechnung hängt wesentlich davon ab, wie stark zusätzliche Gaslieferungen den europäischen Marktpreis tatsächlich beeinflussen. Die Auslandshandelskammer arbeitet mit einer niedrigen kurzfristigen Preiselastizität von 0,2. Sie geht also davon aus, dass bereits ein relativ kleiner Mengenzuwachs deutliche Preisbewegungen auslösen kann.

Die Kammer rechnet deshalb auch mit alternativen Annahmen. Je nachdem, welchen Anteil des Preisanstiegs man dem fehlenden Angebot zurechnet, liegt die mögliche jährliche Ersparnis durch einen einzelnen Strang zwischen 6,5 und 12,4 Milliarden Euro.

Entscheidend ist außerdem das allgemeine Preisniveau. Bei einer Normalisierung auf das durchschnittliche Großhandelspreisniveau von 2025 würde die Ersparnis mit einem Strang auf rund 4,9 Milliarden Euro und mit allen vier Strängen auf 15 Milliarden Euro sinken.

Die Summen sind also keine garantierten Einsparungen, sondern Szenarien. Angesichts der Größenordnungen und der derzeitigen Lage der deutschen Wirtschaft wären allerdings selbst konservative Rechnungen hilfreich.

Warum bleibt Nord Stream trotzdem außer Betrieb?

Die politischen und rechtlichen Hürden sind enorm. Die Zertifizierung von Nord Stream 2 wurde 2022 gestoppt. Inzwischen sieht das EU-Recht zudem einen schrittweisen Ausstieg aus russischen Erdgasimporten vor. Ein Neustart ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen deshalb kaum absehbar.

Damit bleibt eine unbequeme wirtschaftspolitische Wahrheit zurück. Deutschland sucht händeringend nach Wegen, seine Energiepreise zu senken. Zugleich liegt ein Strang von Nord Stream 2 weiterhin unbeschädigt in der Ostsee. Die berechneten 134 Milliarden Euro Mehrkosten und das Einsparpotenzial von 9,5 Milliarden Euro pro Jahr mit einem intakten Strang sind zu groß, um sie einfach zu ignorieren.



Ob Nord Stream jemals wieder Gas liefern wird, ist offen. Fest steht: Die Energiekrise hat Deutschland einen enormen Wohlstandsverlust beschert. Und die Debatte darüber, welchen Preis das Land für seine Energiepolitik bezahlt, ist längst nicht beendet.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema