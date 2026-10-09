Gas-Deal

Nord Stream als Friedensgeschäft: Washington und Moskau verhandeln über Europas Energiezukunft

Ein Einstieg amerikanischer Investoren bei Nord Stream könnte zum Baustein eines Ukraine-Deals werden. Führt ein Gasgeschäft zum Frieden?

Foto von Autor/Autorin: Jonas Prien
Jonas Prien
5 Min
Mit einem Gas-Deal zum Frieden? Die Unterhändler Dmitrijew und Kushner sprechen über amerikanische Investoren bei Nord Stream.

Mit einem Gas-Deal zum Frieden? Die Unterhändler Dmitrijew und Kushner sprechen über amerikanische Investoren bei Nord Stream.

© Alexander Kazakov/imago

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Amerikanische Investoren könnten künftig Anteile an der Pipeline halten, die Deutschland jahrzehntelang mit russischem Erdgas versorgen sollte. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters haben Vertreter der USA und Russlands über einen solchen Einstieg gesprochen. Zu den Beteiligten gehörten demnach der US-Sondergesandte Jared Kushner und der russische Investitionsbeauftragte Kirill Dmitrijew. Ein konkreter Vertrag ist nicht bekannt.

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