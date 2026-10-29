Nord Stream bleibt auch nach Ukraine-Krieg zu: EU weist Plan der USA und Russlands zurück

Washington und Moskau wollen russische Gaslieferungen nach Europa wiederbeleben. Brüssel lehnt ab: Der EU-Ausstieg gelte unabhängig vom Ausgang des Krieges.

Die EU-Kommission schließt eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen durch Nord Stream auch nach einem Ende des Ukraine-Krieges aus. Damit stellt sich Brüssel gegen Überlegungen der USA und Russlands, die Pipeline als Teil eines wirtschaftlichen Deals wiederzubeleben.



„Wir kennen die versteckten Kosten der Abhängigkeit von Russland beim Kauf fossiler Brennstoffe nur zu gut“, sagte Kommissionssprecherin Paula Pinho auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Russland habe Energielieferungen als Waffe eingesetzt. „Wir haben den Preis dafür bezahlt, deshalb vergessen wir das nicht.“

Auf die Frage, ob diese Haltung auch nach einem Ende des Krieges gelte, verwies die Kommission auf den bereits beschlossenen Ausstieg aus russischem Gas. Dieser sei nicht an Sanktionen oder bestimmte geopolitische Entwicklungen gebunden.

„Unabhängig davon, was passiert, nehmen wir russisches Gas und LNG aus dem europäischen Markt“, sagte Energie-Sprecherin Anna-Kaisa Itkonen. Die letzten Lieferungen sollen demnach spätestens Ende 2027 auslaufen.

EU: Russland stellte die Lieferungen zuerst ein

Pinho erinnerte außerdem daran, dass Russland selbst seine Gaslieferungen nach Europa gedrosselt hatte. „Es ist eine gute Gelegenheit, uns daran zu erinnern, wer die Lieferungen ursprünglich gekappt hat. Es war Russland, falls das inzwischen vergessen wurde.“

Gazprom hatte die Lieferungen durch Nord Stream bereits vor den Explosionen vom September 2022 schrittweise reduziert. Im Juni 2022 sank die Auslastung auf 40 Prozent, Ende Juli auf 20 Prozent. Anfang September stellte der russische Konzern den Gasfluss vollständig ein und begründete dies mit technischen Problemen an Siemens-Turbinen. Siemens Energy und die Bundesnetzagentur erklärten damals, die genannten Mängel rechtfertigten den Stillstand nicht.

Am 26. September 2022 wurden beide Stränge von Nord Stream und einer der beiden Stränge von Nord Stream 2 durch Explosionen beschädigt. Nord Stream 2 hatte zuvor keine Betriebsgenehmigung der Bundesregierung erhalten.

USA boten Russland einen Neustart von Nord Stream an

Die Absage aus Brüssel folgt auf Berichte über amerikanische Vorschläge für ein Ende des Ukraine-Krieges. Wie die Berliner Zeitung unter Berufung auf The Economist berichtete, stellen die USA Russland eine Wiederaufnahme von Gaslieferungen nach Europa und einen Neustart von Nord Stream in Aussicht.

Das Angebot soll Teil eines größeren Pakets sein. Russland könnten demnach Sanktionserleichterungen, Geschäfte mit amerikanischen Unternehmen und eine politische Normalisierung angeboten werden. Die Ukraine solle Investitionen und eine EU-Mitgliedschaft erhalten, dafür aber auf den Beitritt zur Nato verzichten.

Über einen Neustart von Nord Stream können die USA allerdings nicht allein entscheiden. Die Leitungen verbinden Russland mit Deutschland, unterliegen europäischen Regeln und sind im Fall der Nord Stream schwer beschädigt. Nur der zweite Strang der Nord Stream 2 ist nach bisherigen Informationen noch intakt.

Nach Angaben von Euronews soll auch die Beteiligung eines amerikanischen Investors an einer möglichen Wiederbelebung der Pipeline im Gespräch sein. Washington und Moskau verhandeln demnach außerdem über Geschäfte mit Lukoil-Vermögenswerten, Nukleartechnik und russischem LNG aus der Arktis.

Russisches Pipelinegas soll spätestens 2027 verschwinden

Die EU hat den vollständigen Ausstieg aus russischem Gas bereits gesetzlich festgelegt. Langfristige Verträge über russisches LNG sollen bereits Anfang 2027 enden. Für langfristige Lieferverträge über Pipelinegas gilt grundsätzlich der 30. September 2027; unter bestimmten Voraussetzungen kann die Frist bis zum 1. November verlängert werden.

Diese Regeln müssten geändert werden, damit Nord Stream wieder russisches Gas in die EU liefern könnte. Dafür wären ein neuer Vorschlag der Kommission und eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten erforderlich.

Politische Unterstützung gibt es bislang nur aus einem Teil Europas. AfD-Chefin Alice Weidel fordert ein Ende der Sanktionen und einen Neustart von Nord Stream. Günstiges russisches Gas sei ein wesentlicher Grund für den früheren wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands gewesen, behauptet Weidel.

Zugleich stellte der Chef des Chemieparks Leuna, Christof Günther, in einem früheren Interview mit der Berliner Zeitung fest, dass nicht das russische Gas „besonders günstig“ gewesen sei, sondern die Lieferung über die Pipeline. Den Gaspreis selbst habe ein einheitlicher Erdgasmarktpreis geregelt, egal ob die Lieferung aus Russland, Norwegen oder den Niederlanden kam.



Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) widersprach der AfD-Linie bereits im September im Bundestag. Die Regierung werde Deutschlands Energieversorgung auch künftig sicherstellen – „mit regenerativen Energien“, sagte er. Zugleich warf er der AfD vor, im Konflikt mit Russland Täter und Opfer zu vertauschen.

LNG fehlt, Gasspeicher zu schlecht gefüllt: EU-Agentur bringt Gas-Sparpflicht im Winter ins Spiel

Der EU-Ausstieg aus russischem Gas fällt zugleich in eine angespannte Versorgungslage. Deutschlands Gasspeicher waren am Dienstag nur zu 61,65 Prozent gefüllt, zugleich stieg der europäische Gaspreis zu Wochenbeginn zeitweise über 97 Euro je Megawattstunde.



Die EU-Agentur ACER rechnet damit, dass Europa in diesem Winter rund 900 Terawattstunden LNG benötigt – elf Prozent mehr als beim bisherigen Höchstwert der vergangenen fünf Winter. Bleiben die Lieferungen lediglich auf dem Durchschnitt dieser Jahre, müsste die EU ihren Gasverbrauch nach Berechnungen der Behörde um etwa sechs Prozent senken. Als mögliche Maßnahme nennt ACER auch verpflichtende Verbrauchseinschränkungen.

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