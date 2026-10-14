Terrorismus

Nord-Stream-Prozess in Hamburg: Was wusste Berlin vor der Sprengung?

Nord-Stream-Sabotage vor Gericht: Ein Ukrainer ist angeklagt. Was wussten Kanzleramt und Kontrollgremium vor der Sprengung? Eine Analyse.

Foto von Autor/Autorin: Harald Neuber
Harald Neuber
9 Min
Nord-Stream-Prozess in Hamburg: Menschen warten vor der Sicherheitskontrolle. Serhii K. soll die Sprengung der Pipelines 2022 geleitet haben.

Nord-Stream-Prozess in Hamburg: Menschen warten vor der Sicherheitskontrolle. Serhii K. soll die Sprengung der Pipelines 2022 geleitet haben.

© GREGOR FISCHER/AFP

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Heute beginnt vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg der Prozess gegen den 50 Jahre alten Ukrainer Serhii K..

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