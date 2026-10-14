Heute beginnt vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg der Prozess gegen den 50 Jahre alten Ukrainer Serhii K..
Terrorismus
Nord-Stream-Prozess in Hamburg: Was wusste Berlin vor der Sprengung?
Nord-Stream-Sabotage vor Gericht: Ein Ukrainer ist angeklagt. Was wussten Kanzleramt und Kontrollgremium vor der Sprengung? Eine Analyse.
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Nord-Stream-Prozess in Hamburg: Menschen warten vor der Sicherheitskontrolle. Serhii K. soll die Sprengung der Pipelines 2022 geleitet haben.
© GREGOR FISCHER/AFP