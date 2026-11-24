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Für Ostdeutschland ist im neuen Liefervertrag der Leipziger VNG mit der norwegischen Equinor keine feste Menge vorgesehen.

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Der Leipziger Gasversorger VNG hatte vor der Energiekrise Verträge über jährlich rund 100 Terawattstunden russisches Pipelinegas. Nun hat das Unternehmen den längsten Liefervertrag abgeschlossen, den der norwegische Energiekonzern Equinor seit rund 40 Jahren vergeben hat. Die neue Menge fällt allerdings wesentlich kleiner aus.



Der am Dienstag in Oslo unterzeichnete Vertrag bringt VNG vom 1. Januar 2027 an jährlich höchstens 15,3 Terawattstunden Erdgas – gut 15 Prozent der früheren russischen Vertragsmengen.

Rechnerisch reicht das für rund eine Million Haushalte. Am aktuellen deutschen Gasverbrauch beträgt der Anteil knapp zwei Prozent. Für Ostdeutschland ist trotz des Leipziger Firmensitzes keine feste Menge vorgesehen.



„Die im Vertrag vereinbarten Mengen sind nicht einzelnen Regionen zugeordnet, sondern stehen zur Versorgung unserer Kunden in ganz Deutschland zur Verfügung“, teilte VNG auf Anfrage der Berliner Zeitung mit.

Russland-Gas fiel schon vor der Nord-Stream-Sabotage aus

Die 100 Terawattstunden Russland-Gas verteilten sich auf zwei Verträge. WIEH, eine Tochter der heutigen Sefe und früheren Gazprom Germania, sollte VNG jährlich 65 Terawattstunden liefern. Weitere 35 Terawattstunden kamen aus einem direkten Vertrag mit Gazprom Export.

Die Lieferprobleme begannen bereits vor den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines Ende September 2022. WIEH erfüllte seinen Vertrag nach Angaben von VNG seit Mitte Mai nicht mehr durchgehend. Gazprom Export stellte seine Lieferungen Ende August ein.

Zum 1. Januar 2023 endeten beide Verträge. VNG musste das fehlende Gas kurzfristig und zu deutlich höheren Preisen am Markt kaufen. Das Unternehmen machte Verluste in dreistelliger Millionenhöhe und beantragte staatliche Hilfe. Später einigte es sich mit dem Bund und seinen Vertragspartnern über die Ersatzbeschaffungskosten. Die damaligen Russland-Mengen veröffentlichte VNG selbst.

Ob das gesamte für VNG bestimmte Gas zuvor durch Nord Stream floss, ist nicht bekannt. Die Verträge legten öffentlich keine bestimmte Transportroute fest.

Equinor liefert VNG Gas bis Ende 2044

Der neue Vertrag läuft über 18 Jahre bis zum 31. Dezember 2044. Die jährliche Höchstmenge entspricht etwa 1,4 Milliarden Kubikmetern Erdgas vom norwegischen Kontinentalschelf. Nach Angaben von Equinor handelt es sich um den längsten Gasliefervertrag des Konzerns seit den Troll-Abkommen von 1986.

Über Nordsee-Pipelines gelangt das Gas nach Deutschland. Equinor übergibt es am Trading Hub Europe, dem gemeinsamen deutschen Gasmarktgebiet. VNG kann die Mengen anschließend an Stadtwerke, Industriebetriebe, Kraftwerke und Handelspartner im gesamten Bundesgebiet verkaufen.



Der neue Equinor-Vertrag ist nicht der einzige langfristige Norwegen-Vertrag von VNG. Seit 2024 läuft zudem eine zwölfjährige Vereinbarung mit Vår Energi über insgesamt bis zu fünf Milliarden Kubikmeter Gas. Ob darüber hinaus weitere Verträge bestehen und welche Jahresmengen sie umfassen, veröffentlicht VNG nicht vollständig.

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