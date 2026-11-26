Ein diplomatischer Streit soll das Militärbündnis zwischen Russland und Nordkorea belasten. Auch die Entsendung Zehntausender weiterer Soldaten steht auf dem Spiel.

Zwischen Russland und Nordkorea ist es nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR zu erheblichen diplomatischen Spannungen gekommen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll persönlich die Entscheidung getroffen haben, Teile der militärischen Unterstützung für Russland vorübergehend auszusetzen. Betroffen seien unter anderem Lieferungen ballistischer Raketen und Artilleriemunition.



Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des ukrainischen Militärgeheimdienstes hervor. Demnach soll eine Äußerung des stellvertretenden russischen Außenministers Andrej Rudenko den Konflikt ausgelöst haben. Dieser habe im Oktober angekündigt, Russland werde künftig zu einer Entspannung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea beitragen.



Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui habe daraufhin Ende Oktober erklärt, dass solche Aussagen nicht mit den Bündnisvereinbarungen zwischen beiden Ländern vereinbar seien. Zudem habe sie von der russischen Regierung Aufklärung über deren Politik gegenüber Südkorea verlangt.

Kim Jong-un soll Waffenlieferungen an Russland gestoppt haben

Nach Erkenntnissen des ukrainischen Geheimdienstes umfassen die nordkoreanischen Maßnahmen die vorübergehende Einstellung der Lieferungen ballistischer Raketen vom Typ KN-23 sowie einer weiteren Lieferung von Artilleriemunition. Auch russische Militärtransportflugzeuge dürften den nordkoreanischen Luftraum nicht mehr nutzen.



Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben liegt bislang nicht vor. Wie der Kyiv Independent berichtet, machte der Geheimdienst keine Angaben dazu, wie er an die Informationen gelangte.



Tatsächlich hatte Rudenko im Oktober öffentlich die Bereitschaft signalisiert, die Beziehungen zu Südkorea zu verbessern. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am 20. Oktober berichtete, würde Russland entsprechende Schritte der südkoreanischen Regierung begrüßen. Die Beziehungen zu anderen Ländern mache man nicht von den Entwicklungen in der Ukraine abhängig, erklärte Rudenko damals.

Russland will offenbar 50.000 nordkoreanische Soldaten

Auch die geplante Ausweitung der personellen Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine könnte von den diplomatischen Spannungen betroffen sein. Nach Angaben des HUR verzögert Nordkorea derzeit die Umsetzung einer russischen Anfrage, das nordkoreanische Truppenkontingent in Russland von 8500 auf 50.000 Soldaten aufzustocken.



Ein vollständiger Rückzug der nordkoreanischen Streitkräfte ist dem Geheimdienst zufolge allerdings nicht vorgesehen. Bereits in Russland stationierte Einheiten seien weiterhin im Einsatz.

Als weitere Belastung für die militärische Zusammenarbeit nennt der HUR Sprachbarrieren, fehlende Dolmetscher und logistische Probleme. Hochrangige russische Militärs betrachteten die nordkoreanischen Soldaten zudem als eine ihnen politisch aufgezwungene Belastung und behandelten sie entsprechend abfällig, behauptet der Geheimdienst.



Auch die hohen Verluste der nordkoreanischen Truppen bei den Kämpfen gegen ukrainische Streitkräfte in der russischen Region Kursk hätten zur Verlangsamung der militärischen Zusammenarbeit beigetragen. Der HUR beziffert die bisherigen personellen Verluste auf 7058 Soldaten, darunter 2251 sogenannte unwiederbringliche Verluste. Die übrigen seien verwundet worden. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Millionen Geschosse: Wie wichtig Nordkorea für Putins Krieg geworden ist

Nordkorea gehört seit Jahren zu den wichtigsten militärischen Unterstützern Russlands. Im Juni 2024 unterzeichneten Wladimir Putin und Kim Jong-un einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft, der auch eine gegenseitige militärische Beistandsverpflichtung enthält.

Welchen Umfang die nordkoreanische Unterstützung inzwischen angenommen hat, verdeutlicht eine Untersuchung des Open Source Centre und der Nachrichtenagentur Reuters aus dem April 2025. Auf Grundlage von Satellitenaufnahmen schätzten die Autoren, dass Nordkorea allein zwischen August 2023 und März 2025 zwischen 4,2 und 5,8 Millionen Geschosse an Russland geliefert haben könnte. Die Zahlen finden sich auch in einer im September 2026 veröffentlichten Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des britischen Unterhauses.

Noch im April dieses Jahres hatten beide Länder angekündigt, ihre militärische Zusammenarbeit langfristig auszubauen. Ein entsprechender Kooperationsplan sollte die Jahre 2027 bis 2031 umfassen. Sollten sich die Angaben des ukrainischen Geheimdienstes bestätigen, wäre die Unterbrechung der Waffenlieferungen ein Rückschlag für diese Pläne.

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