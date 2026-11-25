Erst im Oktober hatte die Schweiz ihre diplomatische Vertretung in Pjöngjang wiedereröffnet. Nun eskaliert ein Streit um Sanktionen gegen ein nordkoreanisches Kinderferienlager.

Nordkorea hat die Schließung der erst vor wenigen Wochen wiedereröffneten diplomatischen Vertretung der Schweiz in Pjöngjang angeordnet. Zudem erklärte das nordkoreanische Außenministerium den Leiter des Büros, Sylvain Astier, zur unerwünschten Person. Der Schweizer Diplomat wurde aufgefordert, das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtet, wurde Astier am Mittwoch ins nordkoreanische Außenministerium einbestellt. Dort wurde ihm eine diplomatische Mitteilung mit der Aufforderung zur Schließung des Büros übergeben.



Als Grund für die Ausweisung nannte das Außenministerium die Schweizer Sanktionen gegen das internationale Kinderferienlager Songdowon. Die nordkoreanische Führung wertet diese als offen feindseligen Akt.

Schweiz verhängt Sanktionen gegen Ferienlager in Nordkorea

Die Schweiz hatte das Kinderferienlager in der nordkoreanischen Küstenstadt Wonsan am 4. November auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Der Einrichtung wird vorgeworfen, an der Verbringung und Indoktrinierung ukrainischer Kinder aus russisch besetzten Gebieten beteiligt zu sein.



Die Maßnahme geht auf einen Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 28. September zurück. Darin wird das Ferienlager als staatlich betriebene Einrichtung beschrieben, die unmittelbar von den nordkoreanischen Behörden kontrolliert wird.

Eine Gruppe junger Pioniere und ihrer Betreuer im internationalen Kinderferienlager Songdowon in Nordkorea am 3. Mai 2019. © xznm666/imago

Nach Erkenntnissen der EU beteiligt sich das Lager in Zusammenarbeit mit russischen Organisationen an Programmen zur ideologischen Beeinflussung ukrainischer Kinder. Dazu gehören der Sanktionsbegründung zufolge die Vermittlung prorussischer politischer Botschaften und Elemente militärisch geprägter Ausbildung.



Die EU macht die Einrichtung deshalb für Maßnahmen zur erzwungenen Assimilierung ukrainischer Minderjähriger mitverantwortlich. Auch Großbritannien hatte das Ferienlager bereits am 11. Mai dieses Jahres mit Sanktionen belegt.

Schwester von Kim Jong-un hatte der Schweiz bereits gedroht

Erst am Dienstag hatte Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, mit der Schließung der Schweizer Vertretung gedroht. Sie warf der Schweiz vor, mit den Sanktionen die Souveränität Nordkoreas zu verletzen. Ihrer Ansicht nach habe die diplomatische Vertretung der Schweiz ihre Daseinsberechtigung verloren, berichtete das Schweizer Nachrichtenportal Swissinfo.



Die Schweizer Regierung hatte noch am Dienstag erklärt, trotz der Drohungen am Dialog mit Nordkorea festhalten zu wollen. Die Wiedereröffnung der diplomatischen Vertretung sei unabhängig von der Schweizer Sanktionspolitik erfolgt.



Eine besondere persönliche Verbindung zur Schweiz hat auch die nordkoreanische Führung selbst. Sowohl Kim Jong-un als auch seine Schwester sollen einen Teil ihrer Schulzeit in der Schweiz verbracht haben.

Schweiz hatte diplomatische Vertretung in Nordkorea erst im Oktober wiedereröffnet

Der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis war Ende Oktober persönlich nach Nordkorea gereist, um nach einer mehrjährigen Unterbrechung infolge der Corona-Pandemie die diplomatische Präsenz seines Landes wiederherzustellen.



Wie aus einer offiziellen Mitteilung der Schweizer Regierung hervorgeht, hatte das diplomatische Büro bereits am 19. Oktober seinen Betrieb aufgenommen. Cassis eröffnete es während seines Aufenthalts in Pjöngjang am 29. und 30. Oktober offiziell und traf unter anderem die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui.



Ziel der Reise war es, die bilateralen politischen Beziehungen zu normalisieren und den direkten Dialog mit den nordkoreanischen Behörden wieder aufzunehmen.

Die Schweiz unterhält seit 1974 diplomatische Beziehungen zu Nordkorea. Das Verbindungsbüro in Pjöngjang untersteht der Schweizer Botschaft in Peking. Nur wenige europäische Länder verfügen über diplomatische Vertretungen in Nordkorea, darunter Schweden, Polen und Tschechien.

Nordkorea unterstützt Russland im Ukraine-Krieg

Nordkorea gehört zu den wichtigsten militärischen Verbündeten Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Das Land unterstützt die russischen Streitkräfte mit Waffen und Soldaten. Die ukrainischen Behörden haben seit Beginn des russischen Großangriffs im Februar 2022 rund 20.000 Fälle von deportierten oder zwangsweise verbrachten ukrainischen Kindern erfasst.



Wegen der mutmaßlich rechtswidrigen Deportation ukrainischer Kinder hatte der Internationale Strafgerichtshof im März 2023 Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen.

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