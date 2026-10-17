Pjöngjang spricht von einem Fortschritt für seine Marine. Südkoreanische Experten vermuten eine Hochgeschwindigkeitswaffe gegen große Kriegsschiffe.

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Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un beim Stapellauf des U-Boots „Hero Kim Kun Ok“ auf der Werft Sinpho im September 2023.

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Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein neues Torpedosystem erprobt, das künstliche Intelligenz nutzt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Samstag, die Waffe mit der Bezeichnung Zam-2.0 sei am Donnerstag unter Wasser getestet worden. KI werde bei der Zielerkennung und der Lenkung des Torpedos eingesetzt. Bilder der Waffe wurden nicht veröffentlicht, nähere technische Angaben machte Pjöngjang nicht.

Mehr als 180 Vorversuche

Mit dem Test sei die technische Weiterentwicklung des Systems bestätigt worden, zitierte KCNA ranghohe Vertreter des Militärs. Diese sprachen von einem großen Fortschritt für die Entwicklung der Marine ihres Landes. Für den neuartigen Antrieb des Torpedos seien in den vergangenen fünf Jahren mehr als 180 Versuche durchgeführt worden.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, Fachleute in Seoul vermuteten einen superkavitierenden Torpedo. Solche Waffen erzeugen an der Spitze eine Gashülle, die den Wasserwiderstand verringert und deutlich höhere Geschwindigkeiten als bei herkömmlichen Torpedos ermöglicht.

Lim Eul-chul vom Institut für Fernoststudien der Kyungnam-Universität sagte Yonhap, der Test ziele auf eine schwer zu ortende Waffe gegen große Überwasserschiffe. Shin Jong-woo vom südkoreanischen Verteidigungs- und Sicherheitsforum sagte, Nordkorea entwickle neue Torpedos für seine U-Boote, um den Rückstand gegenüber Südkoreas Marine zu verringern.

Zweifel an KI-Fähigkeiten

Die Nachrichtenagentur AP weist darauf hin, dass Südkoreas Militär Nordkorea häufig vorwirft, seine Fähigkeiten zu übertreiben. Experten halten laut AP Verbesserungen bei der Steuerungssoftware für plausibel, bezweifeln aber, dass nordkoreanische Waffen bereits mittels KI eigenständig Ziele auswählen können. Yonhap zufolge haben auch andere Staaten bei sehr schnellen Torpedos Probleme mit zuverlässiger Steuerung unter Wasser.

Zuletzt hatte Nordkorea am Mittwoch zwei strategische Marschflugkörper von einem U-Boot abgefeuert und im September und Oktober mehrere Hyperschallwaffen getestet.

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