Ärztemangel in Berlin: Warum die Notfallreform die Rettungsstellen zusätzlich belasten könnte

Ein Drittel der Praxisärzte geht bald in Rente. Wer versorgt dann Patienten, die eigentlich kein Fall für die Rettungsstelle sind?

Es ist der erste Punkt der Tagesordnung, an diesem Donnerstag um 9 Uhr: „Reform der Notfallversorgung“. Im Anschluss an die Debatte stimmt der Bundestag darüber ab. Ein neues Gesetz soll die Notaufnahmen des Landes entlasten, Abläufe optimieren und die niedergelassenen Ärzte stärker einbeziehen. Kritiker gehen davon aus, dass diese Ziele verfehlt werden.



Im Kern geht es um sogenannte Integrierte Notfallzentren, kurz INZ. Sie sollen an Rettungsstellen angegliedert werden, die weniger schwere Fälle übernehmen und somit den Krankenhäusern Freiräume für die Behandlung ernster Verletzungen und Erkrankungen verschaffen. Es geht um Effizienz und am Ende daher um Geld.



In Berlin existieren bereits vergleichbare Kooperationen zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor: KV-Notdienstpraxen, betrieben von der Kassenärztlichen Vereinigung neben Rettungsstellen – sechs für Erwachsene, fünf für Kinder und Jugendliche. Sie haben außerhalb der üblichen Sprechzeiten geöffnet.

Sorgt die Reform wirklich für eine bessere Steuerung?

„Wir erwarten für Berlin, dass es mindestens ein INZ pro Bezirk geben muss“, sagt Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG). „Bei höherer Bevölkerungsdichte und abhängig von der geografischen Situation können sogar zwei solcher Zentren nötig sein.“ Die BKG rechnet mit zwölf bis zwanzig Integrierten Notfallzentren, über die Stadt verteilt. Und damit beginnen die Probleme.



Schreiner begrüßt zwar grundsätzlich eine Reform des bisherigen überlasteten Systems der Notfallversorgung. „Begrüßenswert ist aus Sicht der Berliner Krankenhausgesellschaft, dass eine Steuerung der Patienten vorgesehen ist. Sie sind angehalten, über die Telefonnummern 112 oder 116117 eine Ersteinschätzung einzuholen.“ Über den Notruf der Feuerwehr und den Bereitschaftsdienst der KV. Je nach Schwere der Symptome ergibt sich der weitere Weg durch das Gesundheitssystem. Das jedenfalls ist der Plan.



Genau daran stört sich die Kassenärztliche Vereinigung Berlin. Patienten könnten weiterhin selbst entscheiden, ob sie eine Rettungsstelle aufsuchen, auch ohne Ersteinschätzung, hatte sie bereits am ersten Entwurf des Gesetzes kritisiert.



„Insgesamt bleibt die Notfallreform unzureichend, wenn es die niedergelassenen Ärzte nicht schaffen, ein ausreichendes Versorgungsangebot sicherzustellen“, sagt BKG-Manager Schreiner. „Dabei erkenne ich ausdrücklich ihre personellen und finanziellen Nöte an. Am Ende aber müssen sie ihren Sicherstellungsauftrag erfüllen.“

Kassenärzte nennen die Reform widersprüchlich

Die Situation wird zusätzlich erschwert durch die politischen Bemühungen, die Ausgaben im Gesundheitswesen zu drosseln, um die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren und die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber zu begrenzen im Sinne des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die eingeleiteten Sparmaßnahmen werden Praxen und Kliniken zu spüren bekommen.



Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) nennt den Gesetzentwurf am Tag vor der Abstimmung im Bundestag „widersprüchlich und mitunter realitätsfern“. Es sei unklar, woher das benötigte Personal komme, heißt es in einer Erklärung. Die KBV warnt, die Politik riskiere, „dass die Bevölkerung neben den Kürzungen in der ambulanten Versorgung als nächstes ein Scheitern der Notfallversorgung erleben muss“.



Kritik üben die niedergelassenen Mediziner auch an einer neuen Terminmeldepflicht, die für Praxen vorgesehen ist. Sie werten diese als „erheblichen Eingriff in die durch das Grundgesetz garantierte Berufsausübungsfreiheit der Praxen“ und als „weiteren großen Schritt in die Staatsmedizin“. Endgültig durch ist das Gesetz, wenn der Bundesrat am 16. Oktober zustimmt.

In Berlin ist die Situation in einigen Bezirken schon jetzt angespannt. In Marzahn-Hellersdorf etwa, in Lichtenberg und in Treptow-Köpenick fehlen Ärzte, bleiben Kassensitze frei. BKG-Geschäftsführer Schreiner geht davon aus, dass sich die Lage weiter zuspitzt. „Ein Drittel der niedergelassenen Ärzte geht in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand“, sagt er. „Das heißt, das Versorgungsangebot wird sich weiter ausdünnen.“ Damit steigt der Druck auf die Integrierten Notfallzentren, die sich um Patienten kümmern müssen, die keine Praxis gefunden haben. „Außerdem müssen die niedergelassenen Ärzte das Mehr an Personalbedarf und Zeitaufwand austarieren.“

Berlins Krankenhäuser sehen unsichere Zeiten auf den Gesundheitssektor zukommen. „Zum Beispiel ist eine auskömmliche Finanzierung nicht geregelt“, sagt Schreiner. „Ebenso unklar bleibt, ob das jeweilige Bundesland oder andere Instanzen darüber entscheiden, welche Zentrale Notaufnahme oder Rettungsstelle eines Krankenhauses um ein INZ ergänzt wird.“

In Berlin ist der Senat für die Investitionen in Kliniken zuständig. Die Haushaltslage des Landes ist jedoch angespannt, darauf hat Finanzsenator Stefan Evers (CDU) am Dienstag hingewiesen und von der Notwendigkeit eines harten Sparkurses gesprochen. Nach den Worten des Senators zahlt Berlin allein für Zinsen in diesem Jahr über eine Milliarde Euro. Ende kommenden Jahres dürften die Rücklagen Berlins aufgebraucht sein, mit denen bisher Defizite teilweise ausgeglichen wurden.

Dass das Gesundheitswesen davon unberührt bleibt, ist nicht zu erwarten. Den Bedarf an bis zu zwanzig Integrierten Notfallzentren zu decken, sag Marc Schreiner, „wird nicht einfach sein“.

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