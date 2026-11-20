765.000 ambulante Notfälle im Jahr – keine Stadt belastet ihre Notaufnahmen so stark. Was die Reform für Patienten bedeutet.

Der Bundesrat hat die Notfallreform am Freitag passieren lassen. Nach sechs Jahren und zwei gescheiterten Anläufen kann das Gesetz in Kraft treten, in Teilen bereits am 1. Januar 2027. Ob es Berlins überfüllte Rettungsstellen tatsächlich entlastet, hängt auch an Voraussetzungen, die in der Hauptstadt bislang fehlen.



Der Druck ist hier besonders groß. Auf 1000 Einwohner kamen in Berlin 2025 rund 221 ambulante Behandlungen in Notaufnahmen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Damit löste die Metropole Hamburg als Spitzenreiter ab, im Bundesschnitt waren es 156 je 100.000 Einwohner. Insgesamt versorgten die Berliner Kliniken nach Daten der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) mehr als 765.000 ambulante Notfälle.

Bis zu 20 Integrierte Notfallzentren in Berlin

Kern der Reform sind Integrierte Notfallzentren (INZ). Dort arbeiten die Notaufnahme einer Klinik und eine Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) unter einem Dach. Eine gemeinsame Ersteinschätzung entscheidet, wer in die Rettungsstelle einer Klinik gehört und wer in eine Praxis. Bundesweit sind rund 750 INZ geplant, eine feste Zahl schreibt das Gesetz nicht vor.



Die BKG rechnet für Berlin mit mindestens einem Zentrum pro Bezirk, insgesamt mit bis zu 20. Notfallkrankenhäuser gibt es in der Stadt 31. Was mit den Kliniken ohne INZ geschieht, regelt das Gesetz kaum. Patienten werden Kritikern zufolge weiter dorthin kommen, viele aus Gewohnheit. Für die Kliniken steht viel auf dem Spiel, denn Häuser ohne Zentrum müssen mit weniger Patienten und Erlösen rechnen.

Wer besetzt die Notdienstzentren?

Die größte Schwachstelle ist das Personal. Ein INZ funktioniert nur, wenn die KV ihre Praxis dort besetzen kann. In Berlin betreibt sie bislang sechs Notdienstpraxen für Erwachsene und fünf für Kinder und Jugendliche, geöffnet außerhalb der üblichen Sprechzeiten. Zugleich geht etwa ein Drittel der Berliner Praxisärzte in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Den Bedarf an bis zu 20 Zentren zu decken, „wird nicht einfach sein“, sagte BKG-Geschäftsführer Marc Schreiner der Berliner Zeitung.

Hinzu kommt ein Widerspruch: Die Reform soll Patienten in die Praxen lenken, doch dort fehlen Termine. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen, selbst Arzt, fragte in der Bundestagsdebatte, wohin gesteuert werden solle, wenn es keine Termine gebe. Die neue Pflicht für Praxen, freie Termine zu melden, stößt bei den niedergelassenen Ärzten auf Kritik.

Der Rettungsdienst bleibt eine Baustelle

Entlasten soll die Reform auch den Rettungsdienst. Die Notrufnummern 112 und 116117 werden digital vernetzt, die Notfallrettung wird Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). In Berlin ist die Situation im Rettungsdienst chronisch angespannt. 2025 kam es laut Feuerwehr zu 508.804 Einsätzen zur sogenannten „medizinischen Gefahrenabwehr“.

Sparen, wo investiert werden müsste

Bleibt das Geld. Das Bundesgesundheitsministerium erwartet für die Krankenkassen Einsparungen von 1,2 Milliarden Euro im Jahr. Was die Kassen sparen, fehlt den Kliniken als Erlös. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisiert, die Vergütung der INZ nach dem ambulanten Gebührenkatalog setze die Unterfinanzierung der Notaufnahmen fort. Die DKG fordert ein eigenes Budget. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung verweist darauf, dass das GKV-Spargesetz dem ambulanten Bereich mehr als fünf Milliarden Euro entziehe, während die Reform neue Leistungen verlange.



Für das Votum der Bundesländer maßgeblich war eine Protokollerklärung der Bundesregierung, die in letzter Minute ausgehandelt wurde. So sagte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann zu, man werde bei der Standortwahl der INZ die planerischen Interessen der Länder für eine flächendeckende Versorgung berücksichtigen, ebenso notwendige Vorhalte- und Investitionskosten des Rettungsdienstes.



Ob die Reform ihre Ziele erreicht, entscheidet sich vor allem an einer Bedingung, die BKG-Geschäftsführer Schreiner schon im Oktober benannte: Die Reform bleibe unzureichend, wenn die niedergelassenen Ärzte kein ausreichendes Versorgungsangebot sicherstellten.

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