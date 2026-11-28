Die herbeigerufenen Einsatzkräfte versperrten dem Keiler die Fluchtwege. Ein Tierarzt der Stadtverwaltung setzte einen Betäubungspfeil ein – dann kam ein Jäger zum Zug.

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Wildschweine dringen auch in Japan bis in Wohngebiete vor.

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Mitarbeiter der Stadtverwaltung und örtliche Jäger haben am Samstagmorgen in der japanischen Stadt Shizuoka an der Pazifikküste südwestlich von Tokio ein rund 100 Kilogramm schweres Wildschwein getötet, das am Vorabend sieben Menschen verletzt hatte.

Am Freitag gegen 18 Uhr Ortszeit wurde im Stadtbezirk Shimizu mehrfach ein Wildschwein gesichtet, wie der regionale Fernsehsender Television Shizuoka unter Berufung auf Polizei und Stadtverwaltung berichtete. Das Tier soll zunächst mehrere Menschen in dem Wohnviertel gebissen haben.

Gegen 18.20 Uhr ging nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo ein Notruf aus einem Massagesalon ein. Das Wildschwein hatte eine Glasscheibe zerstört und war eingedrungen. Eine Frau im Alter zwischen 50 und 59 Jahren erlitt schwere Verletzungen an Armen und Beinen. Nach Angaben von Television Shizuoka sind die Verletzten zwischen 50 und 89 Jahre alt. Keiner von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Einsatzkräfte versperren dem Keiler die Fluchtwege

Das inzwischen ebenfalls verletzte Wildschwein war in den Garten eines Wohnhauses geflüchtet und blieb dort mehr als zehn Stunden. Die Stadtverwaltung rief die Bewohner der umliegenden Häuser noch am Freitagabend zur Vorsicht auf.

Am Samstagmorgen gegen sechs Uhr versperrten die Einsatzkräfte dem Wildschwein mit Fahrzeugen und Sperrholzplatten die Fluchtwege. Ein Tierarzt der Stadtverwaltung setzte einen Betäubungspfeil ein. Gegen 8.30 Uhr wurde das Tier getötet. Nach Angaben der Stadtverwaltung handelte es sich um einen etwa 1,40 Meter langen Keiler.

Jäger verweist auf wachsenden Wildschweinbestand

Anwohner zeigten sich gegenüber Television Shizuoka erleichtert. Einer von ihnen berichtete, von solchen Vorfällen auf dem Land habe er gelegentlich gehört, in seinem Wohnviertel habe es so etwas aber noch nie gegeben.

Ein 70-jähriger Jäger, der an dem Einsatz beteiligt war, sagte Kyodo, angesichts des wachsenden Wildschweinbestands könnten sich solche Vorfälle wiederholen.

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