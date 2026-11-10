Nur 17.600 Euro Vermögen: EU-Nachbarn hängen junge Haushalte in Deutschland ab

Neue EZB-Daten zeigen: In Italien liegt das Medianvermögen dreimal, in Belgien mehr als fünfmal so hoch wie in Deutschland. Woran liegt das?

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Junge Haushalte in Deutschland besitzen im Median 17.600 Euro Nettovermögen – in Italien ist es gut dreimal so viel.

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Junge Haushalte in Deutschland verfügen über deutlich weniger Vermögen als ihre Altersgruppe in vielen europäischen Nachbarländern. Ihr Nettovermögen liegt im Median bei 17.600 Euro. In Frankreich sind es 27.700 Euro, in Italien 53.500 Euro – gut dreimal so viel.



Das zeigen Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) aus der Haushaltsbefragung „Household Finance and Consumption Survey“ (HFCS), die die Berliner Zeitung ausgewertet und in einer eigenen Grafik zusammengefasst hat. Verglichen werden Haushalte, deren sogenannte Referenzperson zwischen 16 und 34 Jahre alt ist. Die Daten stammen aus der Erhebungswelle 2023; die Tabellen wurden zuletzt im Oktober 2026 aktualisiert.

Auch mehrere unmittelbare Nachbarn liegen deutlich vor Deutschland. In Belgien beträgt das mittlere Nettovermögen dieser Altersgruppe 97.200 Euro, in Tschechien 59.900 Euro und in den Niederlanden 40.900 Euro. Deutschland steht allerdings nicht am Ende des Vergleichs: In Österreich sind es 13.400 Euro, in Finnland 5700 Euro.

17.600 Euro Vermögen: Was die EZB-Zahlen erfassen

Der Median teilt die erfassten Haushalte in zwei gleich große Gruppen: Die eine Hälfte besitzt weniger Nettovermögen, die andere mehr. Anders als ein Durchschnitt wird dieser Wert nicht durch einzelne besonders große Vermögen nach oben gezogen.

Die Angaben beziehen sich auf das gesamte Haushaltsvermögen, nicht auf jeden einzelnen jungen Menschen. Vom Vermögen werden die Schulden abgezogen. Gesetzliche und betriebliche Rentenansprüche bleiben unberücksichtigt; private Rentenverträge und Lebensversicherungen werden dagegen erfasst.

Die Befragung umfasst knapp 90.000 Haushalte in 22 der 27 EU-Staaten: Erfasst wurden die damals 20 Mitglieder der Eurozone sowie zusätzlich Tschechien und Ungarn. Für Polen, Dänemark, Schweden, Rumänien und Bulgarien enthält diese Erhebungswelle keine Ergebnisse. Der Vergleich bildet deshalb nicht die gesamte EU ab.

Median-Vermögen der jungen Haushalte im Ländervergleich. © Berliner Zeitung

Wohneigentum prägt die Vermögensunterschiede

Für die Erklärung des Abstands ist entscheidend, wie die Menschen wohnen. Über alle Altersgruppen hinweg besitzen laut HFCS in Deutschland 41,8 Prozent der Haushalte ihre Hauptwohnung. In Frankreich sind es 57,2 Prozent, in Italien 74,5 Prozent. Diese Quoten beziehen sich auf sämtliche Haushalte, nicht allein auf die unter 35-Jährigen.

Die EZB nennt die unterschiedlichen Eigentumsquoten ausdrücklich als wichtigen Einfluss auf die Vermögensunterschiede zwischen den Ländern. Auch die Größe und Zusammensetzung der Haushalte spielen eine Rolle. Die Zentralbank mahnt deshalb zur Vorsicht bei unmittelbaren Ländervergleichen.

Wie eng Immobilienbesitz und Vermögen zusammenhängen, zeigt auch die deutsche Vermögensbefragung der Bundesbank. Nach deren Auswertung gehen hohe Vermögen häufig mit Immobilien- und Unternehmensbesitz einher. Vermögensärmere Haushalte halten dagegen vor allem Guthaben auf Sparkonten und andere risikoarme Anlagen. Fonds und Aktien finden sich eher bei vermögenderen Haushalten, auch wenn die Beteiligung am Kapitalmarkt insgesamt zunimmt.

Beim Immobilienkauf zählt die Unterstützung der Eltern

Wer früh eine Immobilie erwerben kann, hängt auch vom Elternhaus ab. Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom Oktober 2025 kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder von Immobilieneigentümern höhere Chancen auf eigenes Wohneigentum haben als Kinder von Mietern. Im europäischen Vergleich ist dieser Zusammenhang in Deutschland weiterhin relativ stark.

Für den Einstieg in den Immobilienbesitz sind laut der Untersuchung Übertragungen zu Lebzeiten der Eltern relevanter als Erbschaften: Sie erreichen die Kinder früher. Die Unterstützung kann damit zu einem Zeitpunkt kommen, an dem der Kauf einer eigenen Wohnung oder eines Hauses ansteht.

Zugleich besitzen jüngere Generationen in Deutschland seltener Wohnimmobilien und wohnen häufiger zur Miete. Der relative Zusammenhang zwischen dem Eigentum der Eltern und dem der Kinder hat sich dabei abgeschwächt. Die Forscher sehen den Abbau von Eigenkapitalhürden als möglichen Ansatz, um den Zugang zu Wohneigentum zu erleichtern.

Der Weg ins Eigenheim hängt laut einer DIW-Studie auch vom Elternhaus ab: Demnach besitzen Kinder von Immobilieneigentümern später häufiger selbst Wohneigentum. © Jan Woitas/dpa

Wohneigentum: Der Osten liegt weit zurück

Die Voraussetzungen für familiäre Unterstützung unterscheiden sich innerhalb Deutschlands erheblich. Die Berliner Zeitung berichtete im September über die starke Konzentration steuerlich erfasster Erbschaften und Schenkungen im Westen. Diese Statistik bildet allerdings nicht sämtliche Vermögensübertragungen ab: Fälle unterhalb der Freibeträge fehlen.

Eine weitere Auswertung der Berliner Zeitung zeigte, wie unterschiedlich der Immobilienbesitz der älteren Generation verteilt ist. Während 61 Prozent der westdeutschen Ruheständler in den eigenen vier Wänden leben, sind es in Ostdeutschland 44 Prozent. Trotz inzwischen ähnlicher mittlerer Haushaltseinkommen bleibt beim Wohneigentum damit eine erhebliche Lücke.

Haushalte der 55- bis 64-Jährigen besitzen fast 15-mal so viel

Innerhalb Deutschlands wächst das mittlere Haushaltsvermögen mit dem Alter zunächst deutlich: Bei einer Referenzperson zwischen 35 und 44 Jahren beträgt es laut HFCS 75.900 Euro, zwischen 55 und 64 Jahren sind es 256.900 Euro. Letzteres entspricht fast dem 15-Fachen des Werts junger Haushalte.

Die Bundesbank beschreibt in ihrem Bericht zur Vermögensbefragung 2023 ein typisches Muster des Vermögensaufbaus: Im Erwerbsleben werden Rücklagen gebildet, die im Alter teilweise wieder verbraucht werden. Auch Einkommen und Haushaltszusammensetzung verändern sich über die Jahre. Aus dem heutigen Abstand zwischen jungen und älteren Haushalten lässt sich deshalb nicht ablesen, ob die Jungen schlechter dastehen als ihre Eltern im gleichen Alter.

Zusätzlichen Druck hat zuletzt die Inflation ausgeübt. Nach der Bundesbank-Auswertung sank das mittlere Nettovermögen aller Haushalte zwischen 2021 und 2023 inflationsbereinigt um rund 16 Prozent. Gegenüber 2017 lag es allerdings weiterhin um 18 Prozent höher. Die Vermögensentwicklung verlief damit keineswegs durchgehend abwärts.

Der europäische Vergleich zeigt dennoch einen deutlichen Abstand: Junge Haushalte in Deutschland besitzen erheblich weniger Vermögen als ihre Altersgruppe in vielen Nachbarländern. Wer die Gründe dafür verstehen will, muss neben Einkommen und Sparmöglichkeiten vor allem den Zugang zu Immobilien und die Unterstützung durch das Elternhaus betrachten.

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