Nur 2 Kilometer bis zum Erdmantel: In diesem Alpental soll gelingen, woran selbst die Sowjets scheiterten

Alte Steinhütten über dem Valsesia im Piemont: In diesem Alpental wollen Forscher bis zum Erdmantel bohren.

Im Kalten Krieg lieferten sich die USA und die Sowjetunion drei große Wettrennen. 1960 erreichte ein Tauchboot den tiefsten Punkt des Marianengrabens, 1969 landeten Menschen auf dem Mond.



Das dritte Rennen ist bis heute offen: die Bohrung bis zum Erdmantel. Entschieden werden könnte es in einem stillen Tal im Piemont.



Im Valsesia, nordwestlich von Mailand, liegt die Grenze zwischen Erdkruste und Erdmantel womöglich nur rund zwei Kilometer tief. Das beschreibt ein internationales Forscherteam in einer im September veröffentlichten Studie im Fachjournal „Rendiconti Lincei“.

Erdmantel: Normalerweise 35 Kilometer unter unseren Füßen

Fachleute nennen diese Grenze Moho, nach dem kroatischen Erdbebenforscher Andrija Mohorovičić. Oberhalb liegt die Erdkruste, unterhalb beginnt der Erdmantel.



Unter den Kontinenten verläuft die Moho im Schnitt etwa 35 Kilometer tief. Das ist weiter als vom Alexanderplatz bis nach Potsdam, nur eben senkrecht nach unten.



Der Druck dort ist rund 11.000-mal so hoch wie an der Erdoberfläche. Kein heutiger Bohrer hält das aus.

Kola-Bohrung und KTB: Wo die Rekordlöcher endeten

Die Sowjetunion bohrte auf der Halbinsel Kola das tiefste Loch der Welt: 12.262 Meter. Die Moho liegt dort aber erst bei rund 40 Kilometern.



In der Tiefe wurde das Gestein so heiß, dass es nachgab und das Bohrloch verbog. Seit 2005 ist es versiegelt.



Deutschland kam mit der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB) in der Oberpfalz zwischen 1987 und 1995 auf rund 9,1 Kilometer. Aus diesem Projekt entstand 1996 das internationale Tiefbohrprogramm ICDP, das jetzt auch die Alpenbohrung fördert.

Ivrea-Zone: Hier steht die Erdkruste hochkant

Die Alpen bieten eine Abkürzung. Als die Adriatische Platte, ein Ausläufer Afrikas, gegen Europa drückte, wurde in der sogenannten Ivrea-Verbano-Zone ein ganzes Stück Erdkruste angehoben und um 60 bis 85 Grad gekippt.



Man kann sich das wie einen Stapel Pfannkuchen vorstellen, der auf die Seite gelegt wurde. Wer zwischen Ivrea und dem Lago Maggiore wandert, läuft über Gestein, das einst Dutzende Kilometer tief lag.



Geologen halten die Zone für den wohl vollständigsten Querschnitt durch eine kontinentale Erdkruste weltweit.

Der „Ivrea-Körper“: Rätselhaftes Gestein unter Balmuccia

Unter dem Dorf Balmuccia steckt etwas auffallend Schweres. Schwerkraft, Erdbebenwellen und Magnetfeld zeigen dort eine der größten Anomalien im gesamten Alpenbogen.



Geologen sprechen vom „Ivrea-Körper“. Neuere Modelle verorten seine Oberkante etwa einen Kilometer unter der Oberfläche, plus oder minus einen Kilometer. Woraus er besteht, soll die geplante Bohrung zwischen Balmuccia, Isola und Vocca klären.

Zwei Szenarien: Erdmantel oder ungewöhnlich dicke Kruste

Trifft der Bohrer auf Peridotit, ein grünliches Mantelgestein, wäre die Kruste hier nur etwa 25 Kilometer dick gewesen. Dann hätten die Forscher die Moho tatsächlich vor sich.



Findet er stattdessen dichten Gabbro, also erstarrtes Magma, wäre die Kruste bis zu 50 Kilometer mächtig gewesen. Die Moho läge dann viel tiefer.



Mantelgestein haben Bohrschiffe zwar schon vom Meeresgrund geholt, etwa 2023 am Atlantis-Massiv im Atlantik. Die Moho selbst hat aber noch kein Bohrer an ihrem ursprünglichen Ort durchquert, weder im Meer noch an Land.

Warum das für uns wichtig ist

Was in der tiefen Kruste passiert, steuert Erdbeben und Vulkanausbrüche. Dort entstehen auch viele der Metalle, die für Akkus und Elektronik gebraucht werden.



Bisher kennen Forscher diese Zone fast nur aus Messungen von Erdbebenwellen, die sich unterschiedlich deuten lassen. Echtes Gestein aus der Moho würde viele dieser Modelle überprüfbar machen.

Erste Bohrkerne lagern in Berlin-Spandau

Eine erste Etappe hat das Projekt Dive schon hinter sich. Von Oktober 2022 bis April 2024 bohrte das Team im benachbarten Ossola-Tal zwei Löcher: 578,5 Meter in Ornavasso und 909,5 Meter in Megolo di Mezzo.



Fast das gesamte Gestein kam als Bohrkern nach oben. Vermessen und archiviert wurden die Kerne im Bohrkernlager der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Spandau.



Rund ein Viertel der Gesteine aus dem tieferen Loch leitet Erdbebenwellen fast so schnell wie Gestein aus der Übergangszone zum Mantel. Die Autoren sehen darin ein mögliches Eingangstor zur Moho, erreicht ist sie damit aber noch nicht.

Noch kein Starttermin für die Bohrung im Valsesia

Mehr als 100 Wissenschaftler aus aller Welt arbeiten an dem Projekt, aus Deutschland unter anderem das GFZ in Potsdam und die Universität Mainz. Sie untersuchen auch Wasser aus den Bohrlöchern auf Mikroben, die tief im Gestein ohne Sonnenlicht leben.



Wann der Bohrer im Valsesia anläuft, ist noch offen. Erdacht hat die Alpenbohrung der italienische Geologe Luigi Burlini, der 2009 starb. Sein Ziel liegt jetzt womöglich nur noch zwei Kilometer entfernt.

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