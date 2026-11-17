Der Pilot hält die Maschine ruhig, obwohl draußen die Luft vibriert. Vor ihm, nur rund 30 Meter entfernt, fliegt ein Passagierjet. Beide sind mit etwa 700 Kilometern pro Stunde unterwegs, und der kleine Forschungsjet steckt mitten im heißen Abgasstrahl.



Was nach Kunstflug klingt, war Forschungsalltag beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Vier Wochen lang jagte die Falcon 20E im Oktober und November ein Verkehrsflugzeug, um eine Frage zu klären: Lassen sich Kondensstreifen über den Treibstoff zähmen?

Warum Kondensstreifen das Klima aufheizen

Ein Kondensstreifen ist eine künstliche Wolke. Die heißen, feuchten Triebwerksabgase treffen in rund zehn Kilometern Höhe auf Luft von minus 40 Grad und kälter. Der Wasserdampf lagert sich an winzigen Teilchen an und gefriert zu Eiskristallen.



In trockener Luft verschwindet der Streifen nach Sekunden. Ist die Luft feucht, bleibt er stundenlang und breitet sich zu einem dünnen Schleier aus, Fachleute sprechen von Kondensstreifen-Zirren.



Tagsüber werfen diese Eiswolken etwas Sonnenlicht zurück. Vor allem aber halten sie Wärme fest, die die Erde sonst ins All abstrahlen würde. Ihr wärmender Effekt liegt nach aktuellen Studien in einer ähnlichen Größenordnung wie der CO₂-Ausstoß der Luftfahrt, teils sogar darüber.

Mit 700 km/h direkt in den Abgasstrahl

Das Zielflugzeug stellte der brasilianische Hersteller Embraer: eine E195-E2 mit dem Spitznamen „Profit Hunter“ und zwei modernen Triebwerken von Pratt & Whitney. Die DLR-Falcon flog mal 30 bis 100 Meter dahinter, mal zehn Kilometer und mehr. So ließ sich das frische Abgas ebenso messen wie der fertige Kondensstreifen.



Im Nahfeld sei man „wirklich direkt hinter dem Flugzeug“, sagte DLR-Pilot Philipp Weber dem Bayerischen Rundfunk (BR24). Messsonden an den Tragflächen fangen dabei Eiskristalle und Partikel ein, Geräte in der Kabine bestimmen die Zusammensetzung des Abgases.

Kerosin darf 300-mal mehr Schwefel enthalten als Diesel

Im Mittelpunkt des Projekts IGNITE-X steht ein Stoff, über den beim Fliegen kaum jemand spricht. Für Diesel und Benzin gilt in der EU seit 2009 ein Schwefel-Grenzwert von 10 Milligramm pro Kilogramm. Gängiges Flugkerosin vom Typ Jet A-1 darf laut internationaler Spezifikation bis zu 0,30 Prozent Schwefel enthalten, also bis zu 3000 Milligramm pro Kilogramm.



Im Triebwerk wird daraus erst Schwefeldioxid, dann Schwefelsäure. Kühlt das Abgas ab, entstehen winzige flüssige Tröpfchen. An ihnen kann ebenfalls Eis wachsen.



Dass ausgerechnet der Schwefel eine Rolle spielt, war lange kein großes Thema. Die Forschung konzentrierte sich auf den Ruß.

Weniger Ruß hat die Kondensstreifen nicht beseitigt

Die Idee klang logisch: weniger Ruß, weniger Kristallisationskeime, weniger Eis. Eine Studie im Fachjournal Nature vom April 2026 hat diese Rechnung zerlegt. DLR-Forscher hatten einen Airbus A321neo mit extrem rußarmen Triebwerken vermessen. Der Ruß ging um rund das Tausendfache zurück, Eiskristalle bildeten sich trotzdem in großer Zahl.



Andere Stoffe sprangen offenbar ein, darunter Schwefelverbindungen und Schmieröldämpfe. Bei einem schwefelärmeren Treibstoffgemisch zählten die Forscher damals etwa dreimal weniger Eiskristalle. Weil sich die Treibstoffe aber auch in anderen Eigenschaften unterschieden, blieb offen, ob wirklich der Schwefel den Unterschied machte.

Erste Ergebnisse: Deutlich weniger Schwefelpartikel

Diesmal verglich das DLR gezielt zwei Treibstoffe. Herkömmliches Kerosin und eine eigens hergestellte, besonders schwefelarme Variante, die laut DLR alle Anforderungen an zugelassenen Flugtreibstoff erfüllt.



Mit dem schwefelarmen Kerosin entstanden merklich weniger flüssige Schwefelpartikel. Zugleich stießen die modernen Embraer-Triebwerke deutlich weniger Ruß aus. Projektleiterin Christiane Voigt sprach gegenüber dem BR von einer besonders emissionsarmen Kombination aus modernem Triebwerk und schwefelarmem Kraftstoff.



Ergänzend maßen die Forscher am Boden. Auf dem Bundeswehrflugplatz Manching in Bayern stand eine Sonde direkt im Abgasstrahl, während jedes Triebwerk einzeln vom Leerlauf bis zum Startschub hochfuhr. Dabei ging es um Teilchen von wenigen Nanometern, zehntausendfach dünner als ein menschliches Haar.

Kommt bald schwefelarmes Kerosin für alle Flüge?

Die entscheidende Antwort steht noch aus. Ob weniger Schwefelpartikel auch weniger Eiskristalle im Kondensstreifen bedeuten, wertet das DLR derzeit mit Embraer, Pratt & Whitney, Aerodyne Research und der Missouri University of Science and Technology aus.



Bestätigt sich der Verdacht, wäre das einer der seltenen schnellen Hebel im Klimaschutz der Luftfahrt. Neue Flugzeuge braucht es dafür keine, die Technik zum Entschwefeln ist von Diesel seit Jahren bekannt. Billig ist sie nicht, denn Raffinerien brauchen dafür zusätzlich Energie und Wasserstoff.



Dass Flugkerosin bis heute ein Vielfaches des Schwefels enthalten darf, der im Autotank längst verboten ist, wirkt trotzdem aus der Zeit gefallen. IGNITE-X könnte das erste starke Argument liefern, daran etwas zu ändern.