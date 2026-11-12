Nur 30 Meter hoch: Dieses Achterbahn-Windrad hätte in Deutschland einen überraschenden Vorteil

Windrad unter 50 Metern: Warum das Achterbahn-Windkraftwerk von Airloom in Deutschland meist nur eine Baugenehmigung bräuchte und wo der Haken ist.

Ein Rotorblatt wird mit einem sogenannten Bladelifter über eine Landstraße manövriert. Schwertransporte wie dieser bremsen den Windkraft-Ausbau in Deutschland – das US-Start-up Airloom will mit lkw-tauglichen Bauteilen ohne sie auskommen.

Es sieht aus wie eine Achterbahn, die jemand auf einen Acker gestellt hat. Tatsächlich ist es ein Windkraftwerk: Das US-Start-up Airloom Energy will Windstrom erzeugen, ohne einen einzigen hohen Turm zu bauen. Seine Anlagen sollen je nach Ausführung nur 20 bis 30 Meter hoch sein, berichtet das Techportal Engadget.



Ein modernes Windrad ist rund zehnmal so hoch. Die höchste Serienanlage der Welt in Winnberg in der Oberpfalz misst laut Turmbauer Max Bögl 285 Meter. Der Höhenwindturm in Schipkau in der Lausitz kommt sogar auf 365 Meter.



Geld für die flache Alternative kommt unter anderem vom Klimafonds Breakthrough Energy Ventures, hinter dem Microsoft-Gründer Bill Gates steht. In Deutschland hätte die Bauweise einen Vorteil, an den man zuerst gar nicht denkt.

So funktioniert das Achterbahn-Windrad

Statt drei riesiger Rotorblätter nutzt Airloom viele kurze, senkrecht stehende Flügel. Sie laufen auf einer erhöhten ovalen Bahn, der Wind schiebt sie über die Strecke. Diese Bewegung treibt Generatoren an.



Die erste größere Pilotanlage entsteht seit Juni 2025 nahe Rock River im US-Bundesstaat Wyoming. Sie soll rund 150 Kilowatt leisten, sagte Airloom-Chef Neal Rickner dem Portal TechCrunch. Die Geraden der Bahn sind jeweils etwa 100 Meter lang.



Eine spätere Drei-Megawatt-Anlage soll auf rund 500 Meter lange Geraden kommen. Niedrig heißt also nicht klein: Das Kraftwerk wächst in die Breite statt in die Höhe.

Windkraft in Deutschland: Unter 50 Metern wird es einfacher

Genau hier liegt der deutsche Vorteil. Windräder mit mehr als 50 Metern Gesamthöhe brauchen eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das Verfahren ist aufwendig, mit Gutachten zu Lärm, Schattenwurf und Artenschutz.



Darunter genügt in der Regel eine Baugenehmigung nach Landesrecht, wie etwa die bayerische Verwaltungsvorschrift zur Windenergie festhält. Eine Anlage mit 20 bis 30 Metern läge deutlich unter der Schwelle.



Lärmgrenzen und Naturschutz gelten trotzdem. Und ob eine Behörde eine mehr als einen Kilometer lange Flügelbahn mit Megawatt-Leistung wie eine Kleinwindanlage behandeln würde, hat noch niemand ausprobiert.

Schwertransporte bremsen den Windkraft-Ausbau

Der zweite Pluspunkt betrifft ein Dauerärgernis der Branche. Für die Montage eines einzigen Windrads sind 60 bis 80 Schwerlasttransporte nötig, sagte der Bundesverband Schwertransporte und Kranarbeiten dem Fachportal Energiezukunft.



Jedes Rotorblatt braucht einen eigenen Lastzug, auf die Genehmigung warten Firmen meist mehrere Wochen, beschreibt der Energieversorger EnBW. Airloom verspricht Bauteile, die auf gewöhnliche Lastwagen passen. Spezialtransporte und Riesenkräne würden damit entfallen.

Der Haken: Förderung und schwacher Wind in Bodennähe

Der Genehmigungsvorteil hat eine Kehrseite. Wer für ein Windprojekt an den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur teilnehmen will, braucht laut Erneuerbare-Energien-Gesetz genau jene Genehmigung nach dem Immissionsschutzgesetz. Wie ein großes Airloom-Kraftwerk ohne sie an die Marktprämie käme, ist offen.



Schwerer wiegt die Physik. Mit der Höhe nimmt die Windgeschwindigkeit zu, und die Leistung des Windes wächst mit der dritten Potenz, erklärt der Energieverband BDEW. Doppelt so viel Wind bedeutet achtmal so viel Strom.



In Bodennähe bremsen Bäume und Gebäude den Wind. Deshalb bauen Hersteller gerade im Binnenland immer höhere Türme. In der Prärie von Wyoming mag ein flaches Kraftwerk aufgehen, in Hessen oder Brandenburg müsste es das erst beweisen.



Dazu kommt die Fläche. Deutschland muss bis 2032 zwei Prozent seiner Landesfläche für Windkraft ausweisen, jeder Hektar dort ist begehrt. Airloom hält dagegen, unter und zwischen den Bahnen sei Platz für Landwirtschaft oder Solarmodule.

Was die Airloom-Zahlen wirklich bedeuten

Airloom wirbt damit, rund 40 Prozent weniger Material und 42 Prozent weniger Bauteile zu brauchen als ein Drei-Megawatt-Windrad. Die oft genannte Ersparnis von 50,5 Prozent bezieht sich nur auf die Kosten pro Quadratmeter Windfläche, nicht auf den Strompreis.



Den hat Rickner gegenüber TechCrunch beziffert: Schon die erste Anlage könne nach eigenen Modellen Strom für rund 60 Dollar pro Megawattstunde liefern. Herkömmliche Windkraft an Land kostete laut Investmentbank Lazard im Vorjahr 61 Dollar. Das ist ein Unentschieden.



Vor drei Jahren klang Airloom noch anders. 2023 stellte das Start-up Stromkosten von einem Drittel herkömmlicher Windräder in Aussicht, wie damals Cleantechnica berichtete.

Wann kommt das erste große Airloom-Kraftwerk?

Erste Anlagen im kommerziellen Maßstab nennt Rickner für 2027 oder 2028, Kunden sollen vor allem Rechenzentren und das US-Militär sein. Pläne für Deutschland oder Europa hat Airloom bislang nicht öffentlich gemacht.



Unabhängige Messdaten aus einem ganzen Betriebsjahr fehlen noch. Erst sie werden zeigen, ob die Achterbahn auch dann Strom liefert, wenn der Wind in 30 Metern Höhe schwächelt.

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