Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember: Laut neuer Yougov-Umfrage finden nur 5 Prozent die Show sehr gut, 39 Prozent wollen das Aus.

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Tom (l.) und Bill Kaulitz moderieren am 5. Dezember „Wetten, dass..?“ im ZDF – laut Umfrage finden das nur 5 Prozent sehr gut. (Fotomontage)

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39 Prozent der Deutschen wollen, dass „Wetten, dass..?“ endgültig eingestellt wird. Für eine Rückkehr der Show sind zusammengerechnet nur 36 Prozent.



Das ist das Ergebnis einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie kommt eine Woche bevor Bill und Tom Kaulitz die ZDF-Show zum ersten Mal moderieren.

Wann läuft „Wetten, dass..?“ mit den Kaulitz-Zwillingen?

Das ZDF zeigt die Ausgabe am Samstag, 5. Dezember, ab 20.15 Uhr. Gesendet wird live aus der Halle Messe in Halle (Saale).



Geplant ist zunächst nur diese eine Sendung. Ob es weitergeht, hat der Sender offengelassen. Genau deshalb wiegt die Umfrage schwer.

Rückkehr oder Aus: So stimmen die Deutschen ab

Umfrage: Soll „Wetten, dass..?“ weitergehen? Endgültig einstellen: 39 Prozent

Gelegentlich, etwa einmal im Jahr: 24 Prozent

Wieder regelmäßig: 12 Prozent

Eine Show im Wochen- oder Monatsrhythmus wünscht sich also kaum jemand. Wenn überhaupt, dann als seltenes Fernsehereignis.

Kaulitz-Zwillinge als Moderatoren: 51 Prozent dagegen

Auch mit der Besetzung fremdeln viele. Gefragt wurde, wie es den Menschen gefällt, dass die beiden Tokio-Hotel-Musiker (37) Gottschalks Nachfolge antreten.

Umfrage: So bewerten die Deutschen die Kaulitz-Moderation „Finde ich überhaupt nicht gut“: 41 Prozent

„Finde ich weniger gut“: 10 Prozent

„Finde ich sehr gut“: 5 Prozent

Einschaltquote: Nur 14 Prozent wollen zuschauen

6 Prozent wollen am Samstag „ja, bestimmt“ einschalten, weitere 8 Prozent „vermutlich“. 56 Prozent haben etwas anderes vor.



Einer davon ist Thomas Gottschalk. Er hatte angekündigt, die Premiere seiner Nachfolger nicht zu schauen. Das Schicksal der Show liege in den Händen des Publikums, sagte er laut Joyn.



Die Messlatte liegt hoch. Gottschalks letzte Sendung im November 2023 sahen dem Bericht zufolge rund 12,9 Millionen Menschen.

Was die Deutschen an „Wetten, dass..?“ vermissen

Interessant ist, woran sich die Befragten gern erinnern. Ganz vorn liegen nicht die Moderatoren.

Umfrage: Das gefiel den Deutschen früher am besten Die oft spektakulären Wetten: 47 Prozent

Dass man die Sendung gut gemeinsam schauen konnte: 36 Prozent

Die prominenten Gäste: 35 Prozent

Moderatoren wie Thomas Gottschalk: 34 Prozent

Die musikalischen Auftritte: 26 Prozent

Für die Kaulitz-Brüder ist das eine Chance. Gelingen ein paar Wetten, über die am Montag geredet wird, könnte das mehr zählen als jeder Vergleich mit Gottschalk.

Dwayne „The Rock“ Johnson soll auf die Couch

Bei den Gästen setzt das ZDF auf Hollywood: Laut dpa soll unter anderem Dwayne „The Rock“ Johnson in Halle Platz nehmen.



Karten werden nicht verkauft, sondern verlost. Wie man an Tickets für „Wetten, dass..?“ in Halle kommt, hat die Berliner Zeitung zusammengefasst. Für Spott hatte vorab die Schlafplatz-Suche der Brüder in Halle gesorgt.

15 Millionen Zuschauer: Die Geschichte der Show

Erfunden hat „Wetten, dass..?“ Frank Elstner (heute 84). Er wollte eine Samstagabendshow, über die die Leute noch am Montag sprechen. Die erste Ausgabe lief am 14. Februar 1981 in Düsseldorf.



In den ersten Jahrzehnten schalteten allein in der Bundesrepublik regelmäßig rund 15 Millionen Menschen ein. In fast 34 Jahren entstanden 215 Ausgaben, geschaut auch in Österreich und der Schweiz. Von dieser Zahl sind die 14 Prozent aus der Umfrage weit entfernt.

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