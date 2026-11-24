In Deutschland fällt der Nazi-Vorwurf im Streit um die AfD ebenso wie auf propalästinensischen Demonstrationen. Dani Dayan sieht darin eine gefährliche Entwicklung.

„Nur die Nazis waren Nazis“ – ein Satz, der in Deutschland bei einigen Menschen sofortige Empörung auslösen würde. Bei Gegnern der AfD etwa, für die der Aufstieg der Partei zeigt, wie anschlussfähig nationalsozialistisches Denken wieder geworden ist. Oder bei jenen linken Demonstranten, die seit dem 7. Oktober auf propalästinensischen Kundgebungen Polizisten und auch Juden als Nazis beschimpfen.

Doch der Mann, der diesen Satz sagt, weiß, wovon er spricht. Der Satz stammt von Dani Dayan, dem Vorsitzenden der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Es geht gerade um Deutschland, als Dayan im Gespräch mit der Berliner Zeitung die Hamas erwähnt. Auch in Israel, sagt er, gebe es Menschen, die sie eine Nazi-Organisation nennen. Er hält das für falsch. Im inflationären Gebrauch des Wortes „Nazi“ sieht er „eine Form der Holocaustverzerrung“.

Eine „gewisse Nostalgie für die NS-Zeit“

Über Deutschland sagt Dayan, der Antisemitismus an beiden Rändern des politischen Spektrums bereite ihm große Sorgen. In manchen Strömungen erkenne er eine „gewisse Nostalgie für die NS-Zeit“. Er spricht über die Symbole, die dort benutzt werden, über Grußgesten und Sprechchöre bei Kundgebungen.

Was Dayan an Deutschland beunruhigt, hat sich seit dem 7. Oktober 2023 mit besonderer Wucht gezeigt. Schon in den knapp drei Monaten nach dem Massaker der Hamas dokumentierten die Rias-Meldestellen bundesweit 2787 antisemitische Vorfälle. Das waren ungefähr so viele wie im gesamten Jahr 2022. Und es blieb bei diesem höheren Niveau: 2024 erfasste Rias 8713 Vorfälle, 2025 waren es 8725.

Die Einschnitte für Juden waren aber auch anderswo in Europa sichtbar. Im Vereinigten Königreich registrierte der Community Security Trust 2025 mit 3700 antisemitischen Vorfällen mehr als doppelt so viele wie 2022. In Frankreich sank die Zahl 2025 auf 1320. Dennoch waren die Jahre 2023 bis 2025 nach Angaben des französischen Innenministeriums die drei Jahre mit den höchsten Fallzahlen seit einem Vierteljahrhundert.

Angesichts dieser Zahlen drängt sich eine Frage auf: Woher kommt die Vorstellung linker Aktivisten, ausgerechnet das Handeln des jüdischen Staats seit dem 7. Oktober mit dem Nationalsozialismus gleichzusetzen? Im Gespräch mit der Berliner Zeitung erinnert der Historiker Yossi Kugler an sowjetische Karikaturen, in denen israelische Politiker wie David Ben-Gurion und Mosche Dajan mit Hitler verglichen wurden. Nach dem Sechstagekrieg von 1967 verstärkte die Sowjetunion ihre Kampagne.

Prager Schauprozess von 1952

Der Historiker macht darauf aufmerksam, wie sorgfältig die Begriffe gewählt waren. Karikaturisten verwendeten die Wörter „Israel“, „Israelis“ oder „Zionisten“ und mieden den Begriff „Juden“. Zudem griffen die Zeichner keine konkrete Entscheidung der israelischen Regierung an.

Sie rückten stattdessen die Politiker des jüdischen Staates in die Rolle Hitlers und machten so ausgerechnet Israel zum Sinnbild für die Verbrechen der Nationalsozialisten. Gerade weil in den Karikaturen von „Zionisten“ die Rede war, konnte Moskau seine Propaganda als Kampf gegen eine Ideologie, den Zionismus, ausgeben, meint Kugler.

Was die sowjetische Führung unter einem Kampf gegen den Zionismus verstand, lässt sich für Kugler schon am Prager Schauprozess von 1952 erkennen. 14 kommunistische Funktionäre standen damals vor Gericht, elf von ihnen waren jüdischer Herkunft. Der bekannteste war Rudolf Slánský, bis kurz zuvor Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Die Anklage machte aus ihm einen Beteiligten an einer „zionistischen Verschwörung“.

Slánský und zehn weitere Angeklagte wurden hingerichtet. Für Kugler zeigt der Prozess, wie das damals funktionierte. Die Ankläger behandelten die jüdische Herkunft der Beschuldigten als Indiz dafür, dass sie einer ausländischen Macht dienten. Aus Juden wurden in der Sprache des Prozesses „Zionisten“, aus ihrer Herkunft ein politischer Verdacht.

Was sagt diese Geschichte über die Gegenwart? Sehr viel, betont Kugler und berichtet von einem Fall aus Hessen, der sich im Sommer 2025 ereignete. Ein Mann ging auf einen Rabbiner los, riss ihm das Handy aus der Hand, warf es weg und schubste ihn. Der Grund für sein Verhalten: Der Mann hatte den Rabbi auf den Krieg in Gaza angesprochen und ihn für das Vorgehen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht. „Was hat das mit mir zu tun?“, soll der Rabbi gesagt haben. Seine Frage bringt auf den Punkt, was auch Kugler umtreibt: Warum soll ein Jude in Deutschland für das Handeln der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden?

Auch in der europäischen Rechten lohnt sich für Kugler der Blick darauf, wie über Israel und wie über Juden im eigenen Land gesprochen wird. Manche Rechtsparteien werben um enge Beziehungen zu Israel. Zugleich bedienten sich einige von ihnen einer Sprache, die antisemitische Vorstellungen befördern könne, sagt Kugler. Als Beispiel nennt er die Kampagne der ungarischen Regierung gegen George Soros. Sie zeichnete den jüdischen Unternehmer als einen Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht. Kugler erkennt darin ein altes antisemitisches Motiv.

Eine rechte Partei kann sich demonstrativ hinter Israel stellen und zu Hause mit antisemitischen Klischees Wahlkampf machen. Für Kugler liegt darin ein Dilemma. Wer in Israel nach politischen Verbündeten in Europa sucht, hat Grund, die Unterstützung einer solchen Partei zu begrüßen. Jüdische Gemeinden in Europa schauen zugleich darauf, was dieselbe Partei im eigenen Land sagt und tut. Für sie kann ausgerechnet der Aufstieg einer Partei, die in Israel wegen ihrer Unterstützung geschätzt wird, Anlass zur Sorge sein.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema