Nur ein Bundesland hat am Mittwoch frei – und zahlt dafür jedes Jahr drauf

Buß- und Bettag 2026 am 18. November: Nur Sachsen hat frei, Bayern schulfrei. Wer am Mittwoch arbeiten muss und was der Feiertag Beschäftigte kostet.

Euro-Scheine und Münzen stecken in einer Lohntüte. Für den Buß- und Bettag als Feiertag zahlen Beschäftigte in Sachsen einen höheren Pflegebeitrag. (Symbolbild)

Am Mittwoch, 18. November, hat genau ein Bundesland frei: Sachsen. Den Tag bezahlen die Beschäftigten dort selbst, und zwar Monat für Monat über ihren Pflegebeitrag.



Wer 3500 Euro brutto verdient, zahlt in Sachsen 210 Euro im Jahr mehr als ein Kollege in Thüringen oder Brandenburg. An einem Arbeitstag verdient er brutto rund 160 Euro. Der freie Mittwoch kostet ihn also mehr als einen Tageslohn.

Buß- und Bettag 2026: Wer frei hat

Gesetzlicher Feiertag ist der Buß- und Bettag nur noch in Sachsen. Büros, Schulen, Kitas und Behörden bleiben dort geschlossen. In den anderen 15 Bundesländern ist der 18. November ein normaler Arbeitstag.



Es zählt der Arbeitsort. Wer in Leipzig wohnt und in Halle (Sachsen-Anhalt) arbeitet, muss am Mittwoch zur Arbeit. Wer aus Brandenburg nach Dresden pendelt, hat frei.



Der Tag liegt immer am Mittwoch vor dem Totensonntag, elf Tage vor dem ersten Advent.

Bayern: Schulfrei, aber kein Feiertag

Eine Sonderregel gibt es in Bayern. Gesetzlicher Feiertag ist der Buß- und Bettag dort seit 1995 nicht mehr. Trotzdem haben alle Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei, so regelt es das bayerische Schulrecht.



Für viele Familien wird der Mittwoch damit zum Betreuungsproblem: Die Kinder sind zu Hause, die Eltern müssen arbeiten. Auch viele Kitas bleiben zu. Zudem gilt in Bayern an diesem stillen Tag ein Tanzverbot.



In einigen weiteren Ländern dürfen Schüler den Unterricht für einen Gottesdienst ausfallen lassen. Wie das genau geregelt ist, weiß die Schule.

So viel zahlen Beschäftigte in Sachsen mehr

Der Beitrag zur Pflegeversicherung liegt 2026 bundesweit bei 3,6 Prozent des Bruttolohns. Üblich ist eine Teilung je zur Hälfte, also 1,8 Prozent für Beschäftigte und 1,8 Prozent für den Arbeitgeber.



In Sachsen tragen Beschäftigte 2,3 Prozent, Arbeitgeber nur 1,3 Prozent. So listet es das Bundesgesundheitsministerium auf. Kinderlose ab 23 zahlen in Sachsen 2,9 statt 2,4 Prozent.

Der halbe Prozentpunkt bedeutet pro Jahr: 2500 Euro brutto: 150 Euro mehr (12,50 Euro im Monat)

150 Euro mehr (12,50 Euro im Monat) 3500 Euro brutto: 210 Euro mehr (17,50 Euro im Monat)

210 Euro mehr (17,50 Euro im Monat) 5000 Euro brutto: 300 Euro mehr (25 Euro im Monat)

300 Euro mehr (25 Euro im Monat) ab 5812,50 Euro (Beitragsbemessungsgrenze): knapp 349 Euro mehr (rund 29 Euro im Monat)

Auf jeder Gehaltsstufe liegt der Aufschlag über dem Bruttolohn für einen Arbeitstag. Der Grund ist simpel: Der Aufschlag wird zwölfmal im Jahr fällig, der Feiertag kommt nur einmal.



Rentner, Selbstständige und freiwillig Versicherte trifft der Sonderweg nicht. Sie zahlen den vollen Pflegebeitrag ohnehin allein, egal in welchem Bundesland.

Warum nur Sachsen den Feiertag behalten hat

Bis 1994 war der Buß- und Bettag in ganz Deutschland arbeitsfrei. Dann kam die Pflegeversicherung. Als Ausgleich für den neuen Arbeitgeberanteil sollten die Länder einen Feiertag streichen, der zusätzliche Arbeitstag sollte die Kosten wieder hereinholen.



Alle Länder strichen den Buß- und Bettag, nur Sachsen unter Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) nicht. Der Preis: Den damaligen Pflegebeitrag von 1,0 Prozent trugen die sächsischen Beschäftigten zunächst komplett allein, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Die Arbeitgeber beteiligten sich erst bei späteren Erhöhungen.



Anderswo ist der Feiertag nicht zurückgekehrt. In Schleswig-Holstein scheiterte er an einem Volksentscheid, in Bayern an der Politik, obwohl sich Ministerpräsident Edmund Stoiber dafür eingesetzt hatte.

DGB: „Es geht hier nicht um Peanuts“

Der Gewerkschaftsbund in Sachsen protestiert jedes Jahr vor dem Buß- und Bettag gegen den Sonderweg. „Es geht hier nicht um Peanuts“, sagt DGB-Landeschefin Daniela Kolbe laut dpa.



Bei einem durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von 53.584 Euro würden Vollzeitbeschäftigte nach DGB-Rechnung 268 Euro im Jahr sparen, wenn Sachsen den Beitrag teilen würde wie alle anderen Länder.



Den Feiertag will die Gewerkschaft behalten. Andere Länder hätten neue Feiertage eingeführt, ohne dass Beschäftigte dafür extra zahlen. Die CDU/SPD-Koalition in Dresden soll ihren Koalitionsvertrag umsetzen, über eine Bundesratsinitiative oder die Pflegereform.

Haben Geschäfte am Buß- und Bettag geöffnet?

In Sachsen gelten am Mittwoch die Regeln eines Feiertags: Supermärkte, Baumärkte und die meisten Läden bleiben zu. Offen haben in der Regel Tankstellen sowie Geschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen.



Überall sonst haben Geschäfte, Banken, Post und Behörden normal geöffnet.

Buß- und Bettag: Die nächsten Termine 2027: Mittwoch, 17. November

2028: Mittwoch, 22. November

2029: Mittwoch, 21. November

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