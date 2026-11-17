Die dicke Linie auf dem Zusatzschild zeigt es: Hier knickt die Vorfahrtstraße nach rechts ab. Wer ihr folgt, muss rechts blinken, obwohl er auf der Vorfahrtstraße bleibt.

Die Vorfahrtstraße knickt nach links ab, Sie bleiben auf ihr und fühlen sich, als führen Sie geradeaus. Also bleibt der Blinkerhebel unberührt.



So machen es fast vier von fünf Autofahrern. Bei einer Verkehrsbeobachtung der Prüforganisation Dekra setzten an abknickenden Vorfahrtstraßen nur 22 Prozent den Blinker korrekt. In keiner anderen Situation lag die Quote so niedrig, über alle hinweg blinkte rund jeder Zweite richtig.



Neuere Zahlen gibt es nicht, die Beobachtung stammt von 2018. Am Wissen liegt es kaum: In einer Umfrage des Versicherers R+V24 kannten rund drei Viertel der Autofahrer die Blinkpflicht.

Abknickende Vorfahrt: Was die StVO vorschreibt

Viele Ratgeber verweisen auf Paragraf 9 der Straßenverkehrsordnung, der das Abbiegen allgemein regelt. Die entscheidende Vorschrift steht aber direkt beim Verkehrszeichen, in der Anlage 3 der StVO.



Wer dem Verlauf der abknickenden Vorfahrtstraße folgen will, muss das danach rechtzeitig und deutlich ankündigen. Das Mittel nennt die Vorschrift ausdrücklich: den Blinker.

Zusatzschild lesen: Die dicke Linie zeigt den Weg

Die abknickende Vorfahrt erkennen Sie am gelb-weißen Rautenschild „Vorfahrtstraße“ mit einem weißen Zusatzschild darunter. Darauf ist die Kreuzung von oben abgebildet.



Die dicke schwarze Linie zeigt, wohin die Vorfahrtstraße verläuft, die dünnen Linien sind die Nebenstraßen. Nicht das Gefühl am Lenkrad entscheidet also, sondern die dicke Linie. Wer ihr nach links oder rechts folgt, ändert die Fahrtrichtung und muss blinken.

Abknickende Vorfahrt: Wann Sie blinken müssen

Blinken oder nicht? Die drei Fälle an der abknickenden Vorfahrt Sie folgen der Vorfahrtstraße nach links oder rechts: Blinker in diese Richtung. Ihre Vorfahrt gegenüber den Nebenstraßen bleibt bestehen.

Blinker in diese Richtung. Ihre Vorfahrt gegenüber den Nebenstraßen bleibt bestehen. Sie biegen in eine Nebenstraße ab: Auch hier wird geblinkt, wie bei jedem anderen Abbiegen.

Auch hier wird geblinkt, wie bei jedem anderen Abbiegen. Sie fahren geradeaus weiter: Kein Blinker. Damit verlassen Sie aber die Vorfahrtstraße und müssen den Verkehr durchlassen, der ihr folgt.

Geblinkt wird, bevor Sie bremsen und sich einordnen. Als Faustregel gilt: Der Blinker sollte mindestens dreimal aufleuchten, bevor das Manöver beginnt. Wer erst mitten im Knick blinkt, meldet nur noch, was alle schon sehen.

Falscher Blinker: Wer bei einem Unfall haftet

Gefährlich ist auch der umgekehrte Fehler, der Blinker beim Geradeausfahren. Wer in der Nebenstraße wartet, rechnet mit einem Abbiegen, das nie kommt, und fährt womöglich los.



Wie Gerichte dann die Schuld verteilen, zeigt ein Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg vom Januar 2026, auf das der ADAC hinweist. Ein Motorradfahrer hatte nach einem Kreisverkehr vergessen, den rechten Blinker auszuschalten. Ein Autofahrer aus der Nebenstraße fuhr los, es krachte.



Der Motorradfahrer behielt seine Vorfahrt, muss aber ein Drittel des Schadens selbst tragen, weil sein Blinker in die Irre geführt hat. Zwei Drittel trägt der Autofahrer. Wer warten muss, darf sich laut Gericht nicht allein auf einen Blinker verlassen, sondern braucht weitere Anzeichen wie deutliches Abbremsen oder Einlenken.



Für den Fehler auf der Vorfahrtstraße gilt das ebenso: Wer Vorfahrt hatte, aber nicht geblinkt hat, kann bei einem Unfall auf einem Teil des Schadens sitzen bleiben. Wie groß der Anteil ist, entscheiden Gerichte im Einzelfall.

Bußgeld: Was Blinkmuffel an der Kreuzung zahlen

Wer an der abknickenden Vorfahrt nicht blinkt, zahlt laut Bußgeldkatalog 10 Euro. Mit Gefährdung werden 30 Euro fällig, mit Sachbeschädigung 35 Euro. Punkte gibt es dafür nicht.



Teurer wird es für den, der aus der Nebenstraße kommt und die Vorfahrt missachtet. Laut bussgeldkatalog.org kostet das 25 Euro, mit Gefährdung 100 Euro und einen Punkt, mit Sachbeschädigung 120 Euro und einen Punkt.



Auf schnelle Verjährung sollte niemand hoffen. Seit dem 1. Juli 2026 haben Bußgeldstellen sechs statt drei Monate Zeit.

Fußgänger haben trotzdem Vorrang

Wer dem Knick der Vorfahrtstraße folgt, fährt rechtlich um die Ecke wie jeder Abbieger. Laut Paragraf 9 StVO müssen Sie Fußgänger durchlassen, die dabei die Straße überqueren, und wenn nötig warten.



Ähnlich viele Fehler passieren übrigens beim Blinken im Kreisverkehr.



Der Merksatz für die nächste Kreuzung: Folgen Sie der dicken Linie um die Ecke, kommt der Blinker raus. Fahren Sie geradeaus, bleibt er aus.

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