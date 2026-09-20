Nur knapp über fünf Prozent: Der Abend, an dem die CDU aus dem Osten zu fallen droht

1990 stärkste Kraft, 2026 kurz vor dem Aus: Sieben Wahlen, ein einziges Zwischenhoch. Was der Absturz an der Ostsee über den Zustand der Union und Kanzler Merz verrät.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verlässt nach einer Ansprache nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im Konrad-Adenauer-Haus die Bühne.

Es gibt Zahlen, die man kommentiert. Und es gibt solche, bei denen man zunächst den Atem anhält. Was um Punkt 18 Uhr über die Bildschirme lief, gehört in die zweite Kategorie: Die Christlich Demokratische Union Deutschlands – 1990 stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern, Regierungspartei, Heimatverband einer Bundeskanzlerin – liegt in der ersten Prognose und der anschließenden Hochrechnung nur knapp über fünf Prozent.

Eine Chronik in acht Zahlen

Der Absturz beginnt nicht heute. Er endet heute nur womöglich. Die Zweitstimmenanteile der CDU seit der Landesgründung:

Entwicklung

1990: 38,3 % - stärkste Kraft, Regierungsführung

1994: 37,7 % - stärkste Kraft, Große Koalition

1998: 30,2 % - Machtverlust, Opposition

2002: 31,4 %

2006: 28,8 %

2011: 23,0 % - erste Marke unter 25

2016: 19,0 %

2021: 13,3 %

2026: 5,4 % (Stand erste Hochrechnung)

Man lese die Spalte von oben nach unten und finde eine einzige Gegenbewegung: 2002, um schmale 1,2 Punkte. Alles Übrige ist ein Fallgesetz. Sieben Wahlen, sieben Etagen tiefer.

Bemerkenswert dabei: Schon 2021 verlor die CDU von allen Parteien am meisten Stimmen und kam auf 13,3 Prozent. Die Partei ist also nicht heute gestürzt. Sie hat nur heute möglicherweise den Boden erreicht.

Der Kanzler spricht: „Desaster“ – und dann eine Rede über Ludwig Erhard

Kurz nach 18.00 Uhr trat Friedrich Merz im Konrad-Adenauer-Haus vor die Kameras – äußerst ungewöhnlich für einen Parteichef, der bei Landtagswahlen sonst den Generalsekretären und Landesvorsitzenden die Bühne überlässt. Sein Befund zu Schwerin war ungeschminkt: Das Ergebnis könne man „nicht schönreden, es ist ein Desaster“. Die CDU habe gekämpft, sei aber „zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.“

Bemerkenswert ist, was folgte. Merz ordnete den Abend in eine Jahresbilanz ein: Zugewinne in Baden-Württemberg, die Rückkehr an die Macht in Rheinland-Pfalz, Kommunalwahlerfolge in Hessen und Niedersachsen. Sachsen-Anhalt nannte er einen „tiefen Einschnitt". Berlin verbuchte er als Erfolg: Stefan Evers habe „in einer sehr schwierigen Situation den Staffelstab" übernommen und die CDU „zu einem ordentlichen Ergebnis geführt". Und den Wahlkämpfern dankte er ausdrücklich dafür, dass sie unter Bedingungen angetreten seien, bei denen der Rückenwind aus Berlin ausgeblieben sei – die einzige Stelle, an der der Kanzler sich selbst als Faktor der Niederlage benannte, und das im Passiv.

Dann kam der Teil, für den er offenbar gekommen war: eine Rede über einen zu komplizierten Staat, eine rauere Gesellschaft, sinkendes Vertrauen in Institutionen, „von radikalen Parteien links und rechts aktiv untergraben“. Er wolle ein „Land des Aufbruchs“, Wohlstand auch für die junge Generation – Erhards Titel, fortgeschrieben. Reformen seien „das Mittel gegen das autoritäre Gift“. Und schließlich der Satz, um den es ging: Was jetzt zu tun sei, erfordere „Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen. Als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.“

Das ist keine Analyse einer Niederlage. Das ist eine Amtsantrittsrede, gehalten im Moment des Verlusts.

Ein Landesverband, der es wusste

Das Erstaunlichste an diesem Abend ist, wie exakt die Betroffenen ihn vorhergesagt haben. Vor der Wahl rangierte die CDU unter Landeschef Daniel Peters bei sechs bis sieben Prozent – das wäre ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern seit 1990. Die Partei hat ihren eigenen Untergang wochenlang buchstabiert und ihn dennoch nicht abwenden können.

Peters selbst sprach von einem „Existenzkampf“ und benannte die Ursache in Richtung Hauptstadt. Und dann jener Vorgang, der diesen Wahlkampf überdauern wird: Einmal zeigte sich Kanzler Friedrich Merz im Land – danach schloss der Spitzenkandidat weitere gemeinsame Auftritte aus. Ein Landesverband, der den eigenen Vorsitzenden aus dem Wahlkampf nimmt wie eine kontaminierte Charge. Es hat, Stand 18 Uhr, nur knapp gereicht.

Fünfter Stock, Konrad-Adenauer-Haus

Während in Schwerin die Balken über die Leinwand liefen, saß die Partei bereits beisammen: Im fünften Stock des Konrad-Adenauer-Hauses hatte sich der Präsidiumssaal gefüllt – zwei Dutzend Parteigranden hatte Merz zu sich eingeladen, Ministerpräsidenten inklusive. Dieselben Ministerpräsidenten, die ihm vor Tagen ein Unterstützungsschreiben ohne ein einziges freundliches Wort über den Kanzler ausgestellt hatten. Ein Papier mit Rückgaberecht, terminiert auf genau diesen Sonntag.

Die Verteidigungslinie der vergangenen Wochen lautete: Merz sei alternativlos, weil die Republik keine Regierungskrise vertrage. Diese Linie trägt nur so lange, wie die Partei glaubt, mit ihm Wahlen gewinnen zu können. Vor zwei Wochen Sachsen-Anhalt. Heute Mecklenburg-Vorpommern. Die Beweislast hat die Seite gewechselt.

Bleibt eine Zahl zum Mitnehmen – nicht die des Ergebnisses, die wird die Nacht liefern. Sondern die Differenz: 38,3 zu 5,4. Rund dreiunddreißig Punkte in sechsunddreißig Jahren. So lange brauchte eine Volkspartei, um de facto zu verschwinden.

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