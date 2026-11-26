Ein Mann trägt drei Amazon-Pakete durch die Wohnungstür. Wer seit 2022 Prime-Kunde ist, hat oft zu viel bezahlt. Ein Teil des Geldes kann an Silvester verfallen. (Symbolbild)

Seit wann sind Sie Prime-Mitglied? Das sehen Sie in Ihrem Amazon-Konto. Steht dort ein Datum vor dem 15. September 2022, bekommen Sie wahrscheinlich Geld von Amazon zurück.



Der Bundesgerichtshof hat am 1. Oktober entschieden, dass Amazon die Preise für Prime im Jahr 2022 nicht hätte erhöhen dürfen.



Von allein kommt das Geld aber nicht, Sie müssen selbst etwas tun. Und für einen Teil davon bleibt nur noch bis Silvester Zeit.

Amazon Prime: Darum war die Preiserhöhung nicht erlaubt

Im September 2022 wurde Prime teurer. Das Jahresabo kostete danach 89,90 statt 69 Euro, das Monatsabo 8,99 statt 7,99 Euro.



Die Regel im Kleingedruckten, auf die sich Amazon dabei berief, war laut BGH für Kunden nicht verständlich genug. Deshalb gilt die Erhöhung nicht. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale NRW.



Amazon hat schon reagiert. Wer vor dem 15. September 2022 Mitglied wurde und seitdem nichts am Abo geändert hat, zahlt wieder den alten Preis. Amazon nennt das „vorübergehend“, wie lange es gilt, sagt der Konzern nicht.

Amazon Prime Erstattung: So viel Geld steht Ihnen zu

Seit der Erhöhung haben Sie bei jeder Zahlung zu viel überwiesen: 20,90 Euro im Jahr beim Jahresabo, einen Euro im Monat beim Monatsabo. Bei Prime Student ist es etwa die Hälfte.

Mögliche Erstattung seit September 2022 Jahresabo: rund 84 bis 104,50 Euro, je nachdem, wann abgebucht wurde

rund 84 bis 104,50 Euro, je nachdem, wann abgebucht wurde Monatsabo: knapp 50 Euro

knapp 50 Euro Prime Student: etwa halb so viel

Diese Beträge hat das Portal Inside Digital ausgerechnet. Die Verbraucherzentrale spricht von bis zu rund 100 Euro.

Frist 31. Dezember: Geld aus 2023 kann verfallen

Ansprüche gelten nicht für immer. Wer sein Geld auf eigene Faust bei Amazon zurückfordert, kann laut Verbraucherzentrale NRW nur die Zahlungen der letzten drei Jahre verlangen.



Das heißt: Das Geld aus 2022 bekommen Sie auf diesem Weg schon nicht mehr. Das Geld aus 2023 verfällt am 31. Dezember 2026. Beim Jahresabo sind das 20,90 Euro, beim Monatsabo bis zu zwölf Euro.



Eine E-Mail an den Kundenservice hält diese Frist übrigens nicht auf, das sehen die Regeln im BGB in der Regel nicht vor. Zahlt Amazon bis Silvester nicht, müssten Sie vor Gericht gehen, etwa mit einem gerichtlichen Mahnbescheid.

Sammelklage gegen Amazon: Der einfachere Weg

Viel bequemer ist die Sammelklage der Verbraucherzentrale NRW. Sie läuft seit Dezember 2025 am Oberlandesgericht Hamm. Die Verbraucherzentrale fordert darin für alle Angemeldeten das Geld seit September 2022 zurück.



Der große Vorteil: Wer sich anmeldet, muss sich um die Silvester-Frist keine Sorgen machen. Laut Stiftung Warentest zählt die Anmeldung so, als hätten Sie Ihr Geld schon im Dezember 2025 eingefordert. Damit ist sogar das Geld aus 2022 noch zu retten.



Rund 356.000 Menschen haben sich nach Angaben des Portals schon angemeldet. Für sie spielt Silvester keine Rolle mehr.

Amazon-Sammelklage: So melden Sie sich an

Machen Sie zuerst den kostenlosen Klage-Check der Verbraucherzentrale. Er zeigt, ob Sie mitmachen können, und hilft beim Ausfüllen.



Danach füllen Sie das Online-Formular beim Bundesamt für Justiz aus. Belege brauchen Sie nicht, und Amazon müssen Sie vorher auch nicht anschreiben. Die Bestätigung kommt per Post, heben Sie den Brief gut auf.



Die Anmeldung kostet nichts, auch Gerichtskosten zahlen Sie nicht. Möglich ist sie bis drei Wochen nach der letzten Verhandlung vor Gericht. Wann die stattfindet, steht laut Verbraucherzentrale noch nicht fest.

Wer bei der Amazon-Sammelklage mitmachen kann

Mitmachen können alle, die schon vor dem 15. September 2022 Prime hatten und danach den höheren Preis bezahlt haben. Das gilt auch, wenn Sie später von monatlicher auf jährliche Zahlung gewechselt haben oder umgekehrt. Wichtig ist nur, dass der höhere Preis mindestens einmal abgebucht wurde.



Auch wer automatisch von Prime Student ins normale Prime gerutscht ist, kann teilnehmen.



Nicht mitmachen kann, wer vor der Erhöhung gekündigt hat, sich schon mit Amazon geeinigt hat oder im Ausland wohnt. Wer gekündigt und später ein neues Abo abgeschlossen hat, bekommt für das neue Abo nichts zurück. So steht es in den Antworten der Verbraucherzentrale.

Hat die Amazon-Sammelklage einen Haken?

Einen kleinen. Wer angemeldet ist, kann nicht zusätzlich selbst klagen. Verliert die Verbraucherzentrale, gibt es kein Geld. Nachdem Amazon schon vor drei Gerichten verloren hat, gilt das aber als unwahrscheinlich.



Wann das Geld kommt, ist noch offen. Wer bis Silvester weder angemeldet ist noch selbst vor Gericht zieht, verliert auf jeden Fall das Geld aus 2023. Die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten.

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