„Nur noch chaotisch“: Was Schweizer Bahnprofis über Deutschland sagen

Eine Erfolgsbilanz gibt es: Die Zahl der Bahnreisenden zwischen Berlin und der Schweiz hat sich mehr als verdoppelt. Doch Baustellen behindern den Verkehr.

Fahrgastandrang im Berliner Hauptbahnhof: ICE 371 fährt direkt nach Interlaken – eine von vielen Direktverbindungen pro Tag.

Hartmut Mehdorn ist Mitglied des Verbands für deutliche Aussprache. „Zugfahrten über vier Stunden sind eine Tortur“: Dieses Zitat von 2002 wird dem damaligen Bahnchef zugeschrieben. Manch einer wird das ähnlich sehen, aber nicht jeder. Denn neue Zahlen zeigen, dass viele Fahrgäste bereit sind, zehn Stunden und länger Bahn zu fahren.



Zumindest wenn das Ziel die Schweiz ist – oder Berlin. Auf dieser Relation ist die Nachfrage stark gestiegen. „Die Zahl der Bahnreisenden zwischen Berlin und der Schweiz hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt“, sagte Philipp Mäder. Er leitet den internationalen Verkehr der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).



Allerdings behindern auf Abschnitten in Deutschland immer wieder Baustellen und Infrastrukturstörungen den Betrieb. „Letztes Jahr war es schon schlimm, jetzt ist es nur noch chaotisch“, lautete eine Einschätzung während des Fachtags zum internationalen Zugverkehr in Winterthur. Veranstalter war der Verein Bahnjournalisten Schweiz.

Täglich neun Mal ohne Umsteigen Berlin - Schweiz

„Insgesamt ist die Zahl der grenzüberschreitenden Bahnreisenden zwischen Deutschland und der Schweiz in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die SBB und die Deutsche Bahn haben ihr Angebot entsprechend der Nachfrage kontinuierlich ausgebaut. Heute gibt es zwischen den beiden Ländern täglich mehr als 50 Direktverbindungen pro Richtung“, erklärte Philipp Mäder.



Damit führen mehr als die Hälfte der internationalen Verbindungen nach Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden die rund 90 grenzüberschreitenden Züge für 12,4 Millionen Fahrten genutzt.

Von Berlin mit einmal umsteigen erreichbar: Ein Zug von Chur nach St. Moritz überquert das Landwasserviadukt auf der Albulabahn in Graubünden. © Andreas Werth/imago/imageBROKER

Allein zwischen Berlin und der Schweiz sieht der Fahrplan täglich zwischen 0.08 und 20.52 Uhr neun Direktverbindungen vor: acht Mal mit dem Intercity Express (ICE) und einmal mit dem Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Die ICE-Züge verkehren tagsüber zweistündlich in rund sieben Stunden nach Basel SBB. Drei Fahrten führen weiter über Zürich nach Chur, eine verläuft über Bern nach Interlaken West, eine endet in Zürich.

„Zu den beliebtesten Destinationen innerhalb der Schweiz gehören die direkt erreichbaren Großstädte wie Basel, Zürich und Bern, aber auch die Ferienregionen Graubünden oder das Berner Oberland und das Wallis“, so der Bahn-Manager. Die Jungfrau-Region ist ab Berlin direkt erreichbar, nach St. Moritz, Davos oder Arosa mit einmal Umsteigen.

Zahl der Nachtzugfahrgäste um über die Hälfte gestiegen

Mit fahrplanmäßig mehr als zwölf Stunden ist der Nachtzug zwischen Berlin und Zürich am längsten unterwegs. Wer im Liege- oder Schlafwagen reist und auf Schlaf hofft, möchte nicht zu früh am Morgen aussteigen müssen.



„Die Nachfrage im internationalen Zugverkehr steigt. Das spüren wir auch im Nachtzugverkehr“, sagte Robér Bormann, der bei der SBB für diesen Teil des internationalen Verkehrs zuständig ist. „In der Schweiz ist die Zahl der Nachtzugreisenden in den vergangenen zehn Jahren um rund die Hälfte gestiegen“ – von 420.000 auf über 600.000 pro Jahr.

Eigene Nachtzüge betreiben die Schweizer seit 2009 nicht mehr. Wie die meisten anderen Staatsbahnen zog sich die SBB zurück, weil hohe Kosten sowie Konkurrenz durch Hochgeschwindigkeitszüge, Billigflieger und Fernbusse die Bilanzzahlen tiefrot gefärbt hatten. Die Schweizer kooperieren mit den Österreichern, die eigenen Angaben zufolge besser abschneiden – auch dank Zuschüssen in Österreich.

Die Lage in Deutschland ist „ziemlich dramatisch“

„Die SBB arbeitet im Nachtverkehr eng mit den ÖBB zusammen und ist Teil des europäischen Nachtzugnetzes. Ohne die SBB im Hintergrund hätten die ÖBB die Nachtzuglinien der Deutschen Bahn nicht übernehmen können. So haben wir in Zürich zusammen mit der Servicegesellschaft Newrest Wagons-Lits einen Standort für die Reinigung und Logistik der Nachtzüge geschaffenaufgebaut, was für den Betrieb unverzichtbar ist“, erklärte Bormann.

„Die SBB produziert acht Nachtverbindungen pro Nacht mit nur fünf Zügen“, sagte er. Ein Beispiel: Die Züge nach Prag und Berlin fahren von Zürich bis Leipzig zusammen, dann werden sie getrennt.

Unterwegs in die Schweiz: ein Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Wien. Auch zwischen Berlin und Zürich gibt es eine Direktverbindung über Nacht. © Marek Knopp

Allerdings seien internationale Nachtzüge immer eine planerische und betriebliche Herausforderung: „Am Nachtzugnetz sind sieben Bahngesellschaften beteiligt, die unterschiedlich finanziert und ausgerichtet sind und unterschiedliche Business Cases verfolgen.“

Besonders groß seien die Herausforderungen in Deutschland, machten Bahnpraktiker deutlich. Immer öfter behindern Bauarbeiten den Verkehr. Korridorsanierungen, bei denen lange Abschnitte monatelang gesperrt werden, sind in Mode gekommen. Aber auch kürzere Baumaßnahmen erfordern Umwege und Fahrplananpassungen.

„Es trifft fast jeden Zug“, hieß es. Innerhalb eines halben Jahres könne sich die Zahl der Fahrplanänderungen pro Zug in Deutschland schon mal auf mehr als 1800 summieren. So gebe es für manche Baumaßnahmen drei bis sechs verschiedene Fahrplanversionen.

„Da trifft Geld auf ein System, das mit dieser Menge von Geld nicht umgehen kann“, lautete eine Einschätzung. „Wenn man über 30 Jahre Fachkompetenzen und Ressourcen herunterdampft, dass der Bereich nicht mehr lebensfähig ist, und dann kippt man ihn mit Geld voll“ – schwierig. Die Lage sei „ziemlich dramatisch“. Sie zeige, wie wichtig eine kontinuierliche Pflege und Finanzierung der Infrastruktur sei.

Bahnstrom kostet etwa drei Mal so viel wie in der Schweiz

Robér Bormann formulierte es beim Fachtag so: Manchmal wisse man nach der Abfahrt in Zürich nicht, wie weit der Zug in Deutschland kommt. Er sprach ein weiteres Thema an: „In Deutschland sind die Infrastrukturkosten außerordentlich hoch. So kostet der Bahnstrom etwa drei Mal so viel wie im Hochpreisland Schweiz.“

Immer wieder entscheidet die SBB, verspätete Fernzüge aus Deutschland bereits in Basel enden zu lassen. Zum Beispiel dann, wenn die Verspätung so groß ist, dass sie eine pünktliche Rückfahrt unmöglich macht – und wenn sie den Binnenverkehr zu stören droht. Weil auch zwischen Stuttgart und Schaffhausen die Verspätungen zugenommen haben, reagiert die Deutsche Bahn zum Fahrplanwechsel.

Zu viele Verspätungen: Züge bekommen mehr Fahrzeit

„Zwischen Stuttgart und Zürich werden zum 13. Dezember 2026 die Fahrzeiten angepasst“, so die SBB. „Die Reisezeit zwischen Schaffhausen und Stuttgart verlängert sich teilweise um elf Minuten. Die Züge sind pro Richtung etwas mehr als zehn Minuten länger unterwegs.“ Auf dem deutschen Abschnitt der Gäubahn fahren die Züge in bestimmten einzelnen Bahnhöfen ohne Stopp durch. So soll der Betrieb stabiler werden und die Zahl der verspäteten Fahrten sinken.

Die Fahrt Stuttgart - Zürich, die in Deutschland zum Teil auf eingleisigen Abschnitten stattfindet, dauert künftig knapp drei Stunden und zehn Minuten. So schnell war 1975 schon der City-D-Zug 483.

Trotz der Herausforderungen halten die Schweizer an ihrem Plan fest, den internationalen Verkehr auszubauen – wo dies ökonomisch tragbar ist. „Bei dem bis im Horizont 2035 geplanten Ausbau des internationalen Fernverkehrs gibt die Nachfrage die Richtung vor. Großes Potenzial sehen wir für zusätzliche Verbindungen zu bestehenden Destinationen wie Paris, Marseille, Mailand und Venedig. Nach Brüssel, Amsterdam, Rom und London möchten wir neue Verbindungen lancieren“, berichtete SBB-Manager Mäder.

Eurostar-Zug im Bahnhof St Pancras in London: Auch die Schweiz hat Pläne für Direktverbindungen nach Großbritannien - ein schwieriges Unterfangen. © Alberto Pezzali/imago

Ohne Umsteigen nach Großbritannien: Das wünscht man sich auch in der Schweiz. „Wir wollen eine Direktverbindung zwischen der Schweiz und London im Verlauf der 2030er-Jahre. Sie hat Potenzial, ist machbar, aber sehr anspruchsvoll“, bekräftigte Philipp Mäder.

„London ist für uns ein Leuchtturmprojekt“, betonte er. „Wir sind überzeugt, dass wir den Zug füllen werden, wenn wir ihn auf die Schiene bringen. Technisch ist das möglich. Aber es ist kein Spaziergang, sondern ein herausforderndes Projekt.“

Check-in-Terminals könnten in Genf, Zürich HB und Basel SBB entstehen. Derzeit wird geprüft, wo die Grenzkontrollen in der Schweiz stattfinden können und wo die nötige Infrastruktur erstellt werden kann. Mäder: „Es braucht Kapazität auf der Schiene und in den Bahnhöfen, und die ist etwa zwischen Zürich und Basel schwieriger genauso schwierig zu finden als wie im Ausland. Außerdem benötigen wir neues Rollmaterial und zwischenstaatliche Vereinbarungen.“

European Sleeper will nach Barcelona und Malmö fahren

Wie berichtet bereitet European Sleeper, der größte private Nachtzugbetreiber, neue Strecken von Brüssel und Amsterdam nach Barcelona und Malmö vor. Dagegen plant die ÖBB keine neuen Nightjet- und EuroNight-Linien. „Ein Nachtzug nach Barcelona würde derzeit auch an fehlendem Rollmaterial scheitern“, erklärte Robér Bormann. Die spanische Aufsichtsbehörde stelle Anforderungen, die mit verfügbaren Nachtzugfahrzeugen nicht erfüllt werden könnten.

Ein anderer Punkt sind die hohen Produktionskosten in Frankreich, was unterschiedliche Gründe hat. Bormann: „Deshalb liegt unser Fokus auf Qualitätsverbesserung, was die Nachtverbindungen angeht. Neue Destinationen möchten wir mit Tagesverbindungen erschließen.“

Ab Dezember direkt von Berlin ins Wallis nach Brig

Nach dem Fahrplanwechsel am dritten Advent wird es auch zwischen Berlin und der Schweiz eine neue Verbindung geben. ICE 377 soll täglich um 14.45 Uhr nach Brig fahren (Ankunft 0.49 Uhr). Er hält in Visp, aber um Mitternacht es ist schon zu spät für einen Anschluss nach Zermatt.

Auch sechs weitere ICE-Züge (einer weniger als heute) stehen im Programm des neuen Fahrplanjahres – nach Basel, Zürich, Chur, sowie Interlaken Ost. Und natürlich der Nightjet.

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