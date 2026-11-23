Satellitenbilder zeigen das Kriegsschiff gekentert. Libyens Osten vermutet Drohnen als Ursache. Ein Experte tippt auf Kiew, doch dort schweigt man.

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Satellitenbilder zeigen die russische Korvette „Merkury“ nach der Explosion im Hafen von Bengasi gekentert, nur ihr Bug ragt noch aus dem Wasser.

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Im Marinestützpunkt der libyschen Hafenstadt Bengasi ist am Sonntag, 22. November, im Morgengrauen ein russisches Kriegsschiff explodiert. Bilder des US-Satellitenunternehmens Vantor zeigen die Korvette „Merkury“ danach gekentert und fast völlig versunken. Nur ihr Bug ragt noch aus dem Wasser.

Libyens Ostregierung vermutet einen Drohnenangriff. In ihrer offiziellen Erklärung zum Drohnenverdacht spricht sie aber von vorläufigen Ermittlungen. Demnach machte das Schiff auf der Heimfahrt nach Russland in Bengasi Halt, um zu tanken und Proviant zu laden. Moskau schweigt bislang, aus Kiew kommt kein Bekenntnis.

Keine Opfer oder zehn Verletzte? Widersprüche aus Bengasi

Offiziell hieß es zunächst, niemand sei zu Schaden gekommen. Die Agentur Reuters meldet dagegen zehn leicht verletzte Russen und Libyer. Wie viele Seeleute an Bord waren und ob alle überlebten, ist offen.

Auch der Ablauf bleibt unklar. Das Fachmedium The Maritime Executive hält nach Videoanalysen bis zu sechs Sprengboote für möglich. Es vermutet außerdem, dass Bordmunition detonierte. Ein forensischer Beweis fehlt.

Zwei Treffer, vier abgefangen: Was libysche Offiziere der AP sagen

Zwei ostlibysche Militärs berichteten der Nachrichtenagentur AP anonym, mehrere ukrainische Seedrohnen seien aus Westlibyen gekommen. Gestartet seien sie an einer Stelle, die ukrainische Kräfte nutzen sollen. Vier seien abgefangen worden, zwei hätten die „Merkury“ getroffen. Belege legten sie nicht vor.

Stunden später erwischte es vor der Küste ein zweites Schiff. Der ostlibysche Marinestab bestätigt die Rettung der Crew. Laut Gesundheitsministerium gab es leichte Verletzungen. Offiziell ist von einem Frachter unter maltesischer Flagge die Rede, der Guardian nennt den russlandnahen Transporter „Ascalon“. Bestätigt ist das nicht.

Rusi-Experte tippt auf Kiew – nicht der erste Fall im Mittelmeer

Wer hinter dem Angriff steckt, ist offiziell ungeklärt. Jalel Harchaoui vom Thinktank Rusi hat dennoch kaum Zweifel: „Die Ukraine ist der einzige Akteur, der dreist genug ist, so etwas durchzuziehen“, sagte er der BBC. Im März warf Russland Kiew vor, den Tanker „Arctic Metagaz“ zwischen Libyen und Malta mit Seedrohnen angegriffen zu haben. Gestartet seien diese von Libyens Küste.

Solche Schläge bremsen laut Harchaoui die Schattenflotte, über die Moskau Öl und Gas verkauft. Zugleich blamieren sie den Kreml. Ein ukrainischer Sanktionsberater äußerte sich laut Kyiv Independent vieldeutig zu den Bränden, eingestanden hat er nichts.

Haftar, Tripolis, UN: Wer in Libyen Aufklärung verlangt

Die Ostregierung ist mit Khalifa Haftar verbündet, dem Kommandeur der Libyschen Nationalarmee. Sie sieht ihre Souveränität verletzt. Die Korvette habe den Hafen auf Basis eines Seeabkommens genutzt, Libyen sei an keinem Konflikt jenseits seiner Grenzen beteiligt. Harchaoui erwartet Ärger: „Es wird eine Reaktion der Familie Haftar geben. Sie werden Fragen stellen, wer die Ukrainer beherbergt.“

Die international anerkannte Regierung in Tripolis warnt dagegen davor, fremden Truppen libysche Häfen zu öffnen. Sie kritisiert Abkommen, die am Gesamtstaat vorbei geschlossen werden. Die UN-Mission in Libyen verlangt, beide Angriffe sofort, unabhängig und transparent aufzuklären.

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