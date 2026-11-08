Erst minus 5, dann bis 12 Grad: Heute ist der letzte schöne Herbsttag vor dem Regen

Rotes Herbstlaub im Gegenlicht: Am Sonntag bleibt es in Deutschland bei bis zu 12 Grad noch einmal trocken, ab Montag zieht von Südwesten Regen auf. (Symbolbild)

Ein Tag noch, dann ist die ruhige Phase vorbei: Der Sonntag bleibt in fast ganz Deutschland trocken, ab Montag zieht von Südwesten Regen auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 5 bis 12 Grad, nach einer frostigen Nacht im Osten und viel Nebel am Morgen.



Wer noch einmal trocken durchs Herbstlaub will, hat dafür vor allem den Nachmittag.

Frost am Morgen, Sonne am Nachmittag: Hier lohnt sich der Ausflug

Der Tag beginnt grau. Nebel und Hochnebel liegen über weiten Teilen des Landes, im Osten nach einer eisigen Nacht: In Sachsen galten Frostwarnungen bis 9 Uhr, in Brandenburg waren bis minus 5 Grad möglich.



Am meisten Sonne bekommt der äußerste Osten. Für Görlitz rechnet der DWD mit einem Sprung von minus 2 Grad am Morgen auf rund 7 Grad bei heiterem Himmel. Auch in Brandenburg reißt es zeitweise auf, nur im Westen des Landes bleibt es wolkiger.



Am Nachmittag setzt sich die Sonne laut DWD auch in Südbaden und am Alpenrand zeitweise durch. Im Nordwesten, besonders an der Nordsee, bleibt es meist trüb, örtlich mit Sprühregen.

Der beste Tipp für Nebelgebiete: nach oben. Auf den Mittelgebirgen scheint oft die Sonne über einem Nebelmeer, sagte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net der Bild.



Viel Zeit bleibt dafür nicht. In Görlitz geht die Sonne schon um 16.23 Uhr unter, in Berlin um 16.25 Uhr. Am längsten hell bleibt es in Freiburg und Saarbrücken, bis gegen 17 Uhr.



Wer früh fährt, muss in Nebelgebieten mit schlechter Sicht rechnen. Aktuelle amtliche Warnungen für den eigenen Landkreis zeigen die DWD-Seite und die Warnwetter-App.

Morgen früh beginnt der Regen: Diese Regionen trifft es zuerst

Am Montag rücken die Regenwolken von Süden und Südwesten an. Zuerst trifft es Baden-Württemberg, das Saarland, die Pfalz und den Süden Bayerns, bis zum Abend reicht der Regen etwa bis zu einer Linie vom Saarland nach Regensburg. Norden und Osten bleiben noch weitgehend trocken.



In Baden-Württemberg erwartet der DWD verbreitet Regen bei 5 Grad im Bergland und bis zu 12 Grad am südlichen Oberrhein. In der Nacht zum Dienstag regnet es im Süden weiter.



Wie viel herunterkommt, ist offen. Die 80 Liter in 48 Stunden, über die die Berliner Zeitung am Freitag berichtete, hat Jung inzwischen auf 20 bis 40 Liter für Montag halbiert. Für Bayern hält der DWD größere Wettergefahren laut inFranken bislang für unwahrscheinlich.

120 Liter fehlen: Warum die Böden so durstig sind

Seit Jahresbeginn fehlen in Deutschland nach DWD-Angaben rund 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Daran ändert auch der Oktober wenig, obwohl er der erste Monat seit Februar mit mehr Niederschlag als üblich war.



Der Regen fiel ungleich: Im Norden war es nass, im Osten hält die Dürre an. Die Böden im Süden und Osten sind ausgetrocknet, Rhein und Elbe führen wenig Wasser.



Jung erwartet, dass die Böden den Großteil des Montagsregens schlucken. Das Grundwasser füllt der Regen nicht auf, er verschwindet zuerst im ausgedörrten Oberboden.

Gefangen unter dem Deckel: Warum der Nebel nicht weicht

Hinter dem Grau der vergangenen Tage steckt Hoch „Klaus“, das seit Monatsbeginn über Mitteleuropa liegt und jetzt nach Osteuropa abzieht. In den klaren Nächten kühlt der Boden stark aus, darüber liegt wärmere Luft wie ein Deckel.



Die feuchte, kalte Luft bleibt darunter gefangen. Die tief stehende Novembersonne hat oft nicht genug Kraft, den Nebel aufzulösen. Wo das nicht gelingt, bleibt es den ganzen Tag trüb und kaum wärmer als 5 Grad.



Nicht umsonst hieß der November früher Nebelmond. Den deutschen Rekord hält laut DWD der Brocken im Harz: 330 Nebeltage im Jahr 1958.

Schnee zum Wochenende? Was nach dem Regen kommt

Ein Wintereinbruch ist nicht in Sicht. Ab Dienstag setzt sich von Westen milderes, unbeständiges Wetter durch, die Nächte bleiben meist frostfrei. Zu Sankt Martin und zum Karnevalsauftakt um 11.11 Uhr deuten die Modelle eher auf Plusgrade und Schauer.



Danach könnte es kurz kälter werden. Für das Wochenende vom 13. bis 15. November hält der DWD kühlere Luft und Nachtfrost für möglich, das europäische Modell zeigt stellenweise Schnee im Schwarzwald.



Am großen Trend ändert das nichts. Die US-Wetterbehörde NOAA rechnet für den gesamten November mit Werten zwei bis drei Grad über dem Durchschnitt.

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