Marie ist kein verträumtes siebenjähriges Kind, das in der Weihnachtsnacht dem Zauber ihrer Spielzeuge erliegt. Es gibt auch kein Reich der Zuckerfee mit Konfitürenburg und anderen Fantastereien, auch keinen Fluss aus Rosenwasser und keine Rentiere.



Stattdessen: ein pubertierendes Mädchen. Ein bisschen Vaudeville, ein bisschen Revue und ein veralberter Schneeflockenwalzer. Christian Spuck, der Intendant des Staatsballetts, hat sich in der Deutschen Oper den „Nussknacker“ vorgenommen, den Weihnachtsklassiker schlechthin, und ordentlich aufgeräumt.