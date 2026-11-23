Die Chinesin Alice Huang soll von Frühjahr 2025 bis Herbst 2026 einen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit getroffen haben, berichtet die „New York Times“.

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Auf diesem Bild, das einem von TVBS zur Verfügung gestellten Video entnommen ist, nimmt Alice Huang an einem Abendessen teil, das von Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, in einem Restaurant in Taipeh ausgerichtet wird.

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Die Affäre um den früheren Nvidia-Chef Jensen Huang hat eine neue Wendung. Alice Huang, seine Geliebte, soll mehr als ein Jahr lang Kontakt zu einem Mitarbeiter des wichtigsten chinesischen Geheimdienstes gehalten haben. Das berichtet die „New York Times“ unter Berufung auf Personen, die Geheimdienstberichte über die Begegnungen kennen. Die beiden sind trotz des gleichen Nachnamens nicht verwandt.

Der Mann gehört laut der Zeitung dem Ministerium für Staatssicherheit an. Die Verbindung bestand demnach vom Frühjahr 2025 bis in den Herbst dieses Jahres. Sie lief damit parallel zur Beziehung mit Huang. Und sie lief zu der Zeit, als Megaspeed International, das Unternehmen mit Sitz in Singapur, das Alice Huang früher leitete, bei Nvidia einkaufte. Megaspeed war ein Großkunde und bezog Produkte für Milliarden Dollar.

Auch ihr Geschäftspartner und mutmaßlicher Ehemann Kang Wei habe mit demselben Geheimdienst zusammengearbeitet, schreibt die Zeitung. Ein Teil der Chips sei an Rechenzentren in Südostasien weitergeleitet worden, die für chinesische Techkonzerne wie Alibaba arbeiten.

Anfragen an Nvidia, an Jensen Huang und an die chinesische Botschaft in Washington blieben zunächst unbeantwortet. Alice Huang war nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Vom Bericht zum Rücktritt

Die „New York Times“ hatte den Verdacht der US-Geheimdienste am 29. Oktober öffentlich gemacht. Es war der Auftakt des Skandals. Jensen Huang räumte die Affäre ein und trat zwei Wochen später zurück. Die Nvidia-Aktie fiel kräftig, weil Anleger fürchteten, sensible US-Technik könnte in chinesische Hände gelangt sein.

Ob Alice Huang tatsächlich für China spioniert hat, ist offen. Mitglieder der Regierung von Präsident Donald Trump erklärten wiederholt, sie hätten das nicht festgestellt. Justizminister Todd Blanche sagte, sein Ministerium habe sich noch kein abschließendes Urteil gebildet. Geheimdienstkoordinator Jay Clayton bekräftigte das am Sonntag im Sender CNN. Gegen Alice Huang und ihr Unternehmen werde wegen verschiedener Sachverhalte ermittelt, sagte er. Er werde den Ermittlungen „ihren Lauf lassen“.

US-Behörden prüfen seit 2024, ob Megaspeed fortschrittliche KI-Chips von Nvidia nach China geschmuggelt hat. Der Fall stellt deshalb auch die amerikanischen Exportkontrollen auf den Prüfstand. Kongressmitglieder beider Parteien fragen, ob die Regierung die Ausfuhr der begehrten Halbleiter zu lax geregelt und überwacht hat.

Den republikanischen Senator John Kennedy aus Louisiana interessiert die Affäre selbst dagegen weniger. In der NBC-Sendung „Meet the Press“ sagte er am Sonntag, er hoffe, Huang habe eine schöne Zeit gehabt. Dann fügte er hinzu: „Das war der teuerste Sex seit Helena von Troja.“

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