Nvidia-Aktie: Analyst hält bei Huang-Comeback bis zu 20 Prozent Kurssprung für möglich

177.000 Menschen fordern Huangs Rückkehr. Ein Analyst hält dann bis zu 20 Prozent Kursplus für möglich – warnt aber vor weiteren Rückschlägen.

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Ob in Krokodilprägung oder ohne – in schwarzer Lederjacke gab Nvidia-Gründer Jensen Huang stets den Rockstar. Jetzt wird ihm aber ausgerechnet ein Privatleben wie das eines Rockstars zum Verhängnis. Seit dem Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Affären ist die Nvidia-Aktie um rund 13 Prozent gefallen.

Besonders brisant ist Huangs eingeräumte Beziehung zu der Geschäftsfrau Alice Huang. Sie soll bis 2025 Führungskraft beim singapurischen Nvidia-Kunden Megaspeed International gewesen sein. US-Behörden prüfen den Verdacht, dass die Geschäftsfrau Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst unterhielt. Bewiesen ist das bislang nicht. Am 12. November gab Huang seinen Rücktritt als CEO von Nvidia und aus dem Verwaltungsrat bekannt.

An der Börse stellt sich nun die Frage, wie viel Nvidia ohne Jensen Huang wert ist – und ob der Kursrückgang bereits alle Risiken abbildet.

Huang scheint für Nvidia mit Stand heute unersetzbar

Offenbar ist das Vertrauen in Nvidias Aufstreben ohne Huang nicht besonders groß, denn seit dem Wochenende werden die Rufe nach seinem Comeback immer lauter. Mehr als 177.000 Menschen haben eine Onlinepetition für seine Rückkehr unterzeichnet.

Der Techmilliardär hat Nvidia 1993 gegründet und seitdem über 33 Jahre ununterbrochen geleitet. Kunden und Politik haben sich an sein Gesicht gewöhnt.

Nicht überraschend spricht sich auch Elon Musk für seinen Wiedereintritt ins Unternehmen aus. Tesla und Musks KI-Unternehmen xAI benötigen enorme Rechenkapazitäten, um ihre KI-Modelle und Technologien für autonomes Fahren zu entwickeln. Nvidia ist dafür ein zentraler Lieferant.

„Huang verkörpert die NVIDIA-Story, die KI-Vision, die Kundenbeziehungen und die ‚Rockstar'-Aura mehr als jeder andere“, sagt Jens Klatt, Market Analyst beim Onlinebroker XTB. An seiner Person hängt viel im Unternehmen. Nach Darstellung Elon Musks gilt das sogar für zahlreiche Liefervereinbarungen.

„Jensen hat die Lieferkette bei Nvidia hervorragend gesteuert, aber viele dieser Vereinbarungen waren lediglich ein Handschlag mit Jensen und keine schriftlichen Verträge“, schreibt der Techmilliardär auf X. Er behauptet damit, dass Nvidias Lieferbeziehungen teilweise auf persönlichen Absprachen Huangs beruhen und seine Persönlichkeit für das Unternehmen einmal mehr unersetzbar sei, weil ohne ihn entscheidende Geschäfte verloren gehen könnten.

Zustimmung wird geprüft...

Er ist außerdem für seine exklusiven Kontakte zu US-Präsident Donald Trump und ins US-Handelsministerium bekannt. Im Mai 2026 begleitete er Trump nach China und nahm im September an einem Staatsdinner für Xi Jinping im Weißen Haus teil.

Wie stark der Kurs bei einem Comeback steigen könnte

Eine Rückkehr Huangs könnte an der Börse zunächst für Euphorie sorgen. Jens Klatt hält am Tag der Nachricht ein Kursplus von zehn bis 20 Prozent für möglich. Nach dem scharfen Abverkauf der vergangenen Tage wäre eine solche Gegenbewegung aus Sicht des Analysten nicht ungewöhnlich.

Nachhaltig wäre seine Rückkehr aus Sicht des Analysten aber nicht. Der Verdacht, dass Nvidia-Chips über Vertriebspartner wie Megaspeed unter Umgehung amerikanischer Exportkontrollen nach China gelangt sein könnten, ist nicht ausgeräumt. Eine Aktionärsklage wirft Nvidia und Huang vor, die persönliche Beziehung und die damit verbundenen Interessenkonflikte verschwiegen sowie irreführende Aussagen über die Geschäftsbeziehung zu Megaspeed gemacht zu haben. Der Bankenausschuss des US-Senats fordert Huang auf, im Dezember bei einer Anhörung zu den Vorwürfen auszusagen. „Solange diese Belastungsfaktoren existieren, bleibt ein Bewertungsabschlag bestehen – unabhängig davon, wer CEO ist“, so Klatt.

Alice Huang, ehemalige Managerin des singapurischen Unternehmens Megaspeed wird verdächtigt, Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst zu halten. © Uncredited/TVBS/dpa

DZ Bank sieht weitere Risiken für Nvidia

Wie groß die Unsicherheit inzwischen ist, zeigt eine aktuelle Einschätzung der DZ Bank. Analyst Ingo Wermann senkte den fairen Wert der Nvidia-Aktie am 12. November von 320 auf 215 Dollar. Seine Gewinnschätzungen für den Konzern ließ er unverändert, berücksichtigte aber einen Risikoabschlag von 30 Prozent.

Die Analyse der Großbank HSBC ging snoch weiter und senkte das Kursziel von 360 Dollar auf 170, obwohl die Gewinnerwartungen steigen, weil das Vertrauen in eine langfristige Wachstumsstory zurzeit nicht mehr besteht. HSBC schreibt ausdrücklich, dass die schlechten Nachrichten aus ihrer Sicht bereits weitgehend eingepreist seien. Eine schnelle, nachhaltige Neubewertung nach oben erwartet die Bank trotzdem nicht.

Die DZ Bank verweist zudem auf die Gefahr, dass die laufenden Untersuchungen durch diverse US-Behörden und Nvidia noch weitere Sachverhalte ans Tageslicht bringen könnten. Im Zentrum dürfte dabei die Frage stehen, ob Nvidia seine Vertriebspartner (insbesondere in Südostasien) in angemessener Form kontrolliert und adäquate Vorkehrungen gegen den unerlaubten Weiterverkauf von KI-Chips getroffen hat. Sollten sich die Verstöße bestätigen, drohen Strafzahlungen. Unabhängig vom Ausgang dieser Prüfungen spricht die Analyse davon, dass der Export von KI-Chips in die Region Südostasien künftig noch viel strenger reglementiert wird, was sich wiederum negativ auf das Umsatz- und Gewinnwachstum von Nvidia auswirken könnte.

Ist die Nvidia-Aktie nach dem Kurssturz günstig bewertet?

Die Aktie hat bereits erheblich an Wert verloren. Von einstigen Höchstständen um 239 bis 243 US-Dollar können Anleger im November nur träumen. Seit dem Bekanntwerden der Affären hat die Nvidia-Aktie bis zum letzten abgeschlossenen US-Handelstag am 13. November rund 13 Prozent an Wert verloren.

Die Marktkapitalisierung sank damit auf rund 3,93 Billionen Dollar. Gegenüber dem Rekordniveau von Anfang Oktober ist der Börsenwert noch wesentlich stärker zurückgegangen. An der zentralen Marktstellung Nvidias bei KI-Beschleunigern und Rechenzentrumsinfrastruktur hat sich durch Huangs Rücktritt zunächst nichts geändert.

Ein klares „Chance-jetzt“-Momentum sieht Jens Klatt von XTB allerdings nicht. Die Gefahr weiterer Rücksetzer durch negative Schlagzeilen und weitere China-Enthüllungen sei derzeit zu hoch. Besondere Bedeutung komme den Quartalszahlen zu, die Nvidia am Dienstag, 17. November, vorlegen will. Es ist die erste Ergebnispräsentation seit Huangs Rücktritt, auch wenn das berichtete Quartal noch unter seiner Führung stand.

Starke Ergebnisse und beruhigende Aussagen des Managements könnten die Aktie kurzfristig stützen, meint Klatt. Enttäuschende Zahlen oder neue Risiken könnten dagegen den Verkaufsdruck weiter verstärken.

Wäre ein neuer Nvidia-Chef für die Aktionäre besser?

Dabei muss ein Comeback Huangs nicht zwangsläufig die beste Lösung für die Aktionäre sein. Zwar könnte seine Rückkehr kurzfristig eine kräftige Kurserholung auslösen. An den Zweifeln an der Unternehmensführung würde sie jedoch zunächst wenig ändern.

Ein unbelasteter Nachfolger könnte umgekehrt an der Börse zunächst weniger Begeisterung hervorrufen, mittel- und langfristig aber das Vertrauen in die Stabilität des Konzerns stärken. Voraussetzung wäre, dass er Investoren, Kunden und Mitarbeitern eine überzeugende Strategie präsentiert.

Für Nvidia wäre das zugleich die Gelegenheit zu beweisen, dass der Erfolg des Unternehmens nicht ausschließlich von seinem Gründer abhängt.

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