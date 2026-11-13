Beim milliardenschweren Chiphersteller Nvidia bewertete man bislang geopolitische Spannungen um Taiwan als größtes Geschäftsrisiko. Doch die möglicherweise größte Sicherheitslücke des Konzerns saß offenbar nicht in einer Fabrik oder einem Ministerium, sondern im Privatleben seines Vorstandschefs Jensen Huang.



Huang räumte Anfang November Untreue ein und trat am Donnerstag überraschend zurück. Huang soll nach einem FT-Bericht eine Liebesbeziehung zu Alice Huang geführt haben, einer früheren Managerin des Nvidia-Partners Megaspeed. US-Geheimdienste halten sie für eine mögliche Agentin Pekings.

Jensen Huang und Alice Huang auf einem undatierten Foto aus ihrem WeChat-Account. Der Nvidia-Chef hat eine Affäre eingeräumt, US-Geheimdienste halten die Frau für eine chinesische Spionin. © Imago

Ist Huang in eine „Honey Trap“, auf Deutsch: Honigfalle, getappt? Gemeint ist eine Operation, bei der jemand durch vorgetäuschtes oder gezielt genutztes romantisches oder sexuelles Interesse Vertrauen gewinnt. Geheimdienste tun dies, um Informationen zu erhalten, Entscheidungen zu beeinflussen oder das Gegenüber mit Bildern oder Videoaufnahmen erpressbar zu machen. Manchmal reicht schon das Gefühl, begehrt zu werden, um eine mächtige Person gesprächig zu machen.

Die Stasi schickte Romeos statt Rosen

Im Kalten Krieg perfektionierte die DDR-Auslandsspionage das Modell. Unter Markus Wolf wurden gut ausgebildete Männer mit falschen Biografien in die Bundesrepublik geschickt. Ihre Zielgruppe: Sekretärinnen in Ministerien und Botschaften. Die „Romeos“ bauten zum Teil über Jahre Beziehungen und erhielten Dokumente von Frauen, die ihnen vertrauten oder sie liebten. Selbst die CIA hat diese Praxis beschrieben.



Gabriele Kliem, Übersetzerin an der US-Botschaft in Bonn, wurde 1977 vom Stasi-Agenten Frank Dietzel umworben, der sich als Physiker ausgab. Sie leitete jahrelang Botschaftsinformationen an ihn weiter und erfuhr erst nach ihrer Verhaftung, dass ihr Liebhaber ein Spion war. Romantik als Langzeitbeschaffung von Geheimdokumenten, Partnervermittlung made in DDR.

Auch in den USA wurde die Liebe zum Sicherheitsrisiko

Honigfallen funktionierten allerdings auch nach dem Ende des Kalten Krieges in den USA weiter. 2014 bekannte sich der frühere US-Armeeoffizier Benjamin Bishop schuldig. Er hatte einer chinesischen Studentin, mit der er liiert war, geheime Militärinformationen gemailt, darunter Angaben zu Nuklearsystemen.



In einem weiteren Fall führte die chinesisch-amerikanische Informantin Katrina Leung fast 20 Jahre lang eine heimliche Affäre mit ihrem FBI-Betreuer James J. Smith, der sie eigentlich kontrollieren sollte. Während Leung im Verdacht stand, vertrauliche Informationen an China weiterzugeben, schützte Smith sie und täuschte sogar seine eigenen Vorgesetzten. Der Fall wurde zum peinlichen Spionageskandal für das FBI und zeigte, wie eine Liebesaffäre die Sicherheitskontrollen eines Geheimdienstes aushebeln kann. Ob gezielte Geheimdienstoperationen dahinterstanden, ist allerdings nicht bewiesen.

Ibiza-Affäre: Eine Honigfalle ohne Liebe

Die österreichische Version kam 2019 mit Ferienhaus, Champagner und versteckten Kameras. Heinz-Christian Strache, damals FPÖ-Chef, traf 2017 auf Ibiza eine Frau, die sich als reiche Nichte eines russischen Oligarchen ausgab. Sie stellte Investitionen und Wahlkampfhilfe in Aussicht. Im Gegenzug ging es um Gefälligkeiten, Staatsaufträge und Medien-Einfluss. Als das Video im Mai 2019 veröffentlicht wurde, trat Strache zurück und die Regierungskoalition zerbrach.



Die Ibiza-Affäre unterscheidet sich damit von anderen Fällen. Auf der spanischen Partyinsel fehlte die Liebesbeziehung. Das verlockende Angebot führte Politiker in eine Falle und stellte sie bloß. Es war ein politisches Ködergeschäft mit Kamerateam. Wer es in Auftrag gab, ist heute nicht abschließend geklärt.

Jan Marsalek: Die Spionagefalle mit Herzchen-Emoji

Noch näher am klassischen Muster liegt eine Operation aus dem Umfeld von Jan Marsalek, dem geflüchteten Ex-Wirecard-Vorstand, der nach Erkenntnissen westlicher Ermittler für russische Geheimdienste arbeitete. Im Londoner Spionageprozess wurde 2024 bekannt, dass Marsalek und sein Kontaktmann Orlin Roussev eine Honigfalle gegen den Investigativjournalisten Christo Grozev geplant haben sollen.



Die Bulgarin Vanya Gaberova sollte sich über Facebook mit Grozev anfreunden und eine Romanze anbahnen. Das Ziel: Nähe herstellen, Informationen abschöpfen, den Journalisten ausspähen. Die Anklage präsentierte Chatnachrichten der Agenten. Roussev beschrieb Grozev darin als bereits „verliebt“. Auch Entführungspläne wurden diskutiert.



Sechs Mitglieder der Gruppe wurden 2025 schuldig gesprochen. Die britische Staatsanwaltschaft bezeichnete Marsalek als Vermittler zwischen der Gruppe und russischen Nachrichtendiensten. Er selbst blieb auf der Flucht. Früher wartete der DDR-Romeo am Busbahnhof. Heute beginnt der Köder mit einer Anfrage bei Facebook oder Telegram.

Jan Marsalek war allerdings auch selbst einmal in die Falle getappt sein. Nach Recherchen des Investigativportal The Insider soll ihn seine russische Geliebte Natalja Slobina 2014 mit einem Mann namens Stanislaw Petlinski bekannt gemacht haben, der enge Kontakte zum russischen Militärgeheimdienst GRU unterhielt. Die Investigativ-Journalisten halten es für wahrscheinlich, dass Slobina gezielt auf Marsalek angesetzt wurde, um ihn für die russischen Dienste zu gewinnen.

Honey Traps funktionieren nicht, weil Menschen dumm wären, sondern weil sie Menschen sind. Wer sich begehrt oder wichtig fühlt, senkt mitunter die innere Alarmanlage.

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