Nvidia-Chef Jensen Huang tritt zurück – Finanzchefin Colette Kress übernimmt

Nach Berichten über zwei außereheliche Beziehungen untersucht der Verwaltungsrat mögliche Sicherheitsrisiken. Die Nvidia-Aktie verliert vorbörslich mehr als zehn Prozent.

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Nvidia-Gründer Jensen Huang ist am Donnerstag mit sofortiger Wirkung als Konzernchef und Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten. Das teilte der US-Chiphersteller mit. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorläufig die Konzernführung und behält ihre bisherigen Aufgaben. Nvidia will interne und externe Kandidaten für die dauerhafte Nachfolge prüfen.

Rücktritt nach Berichten über zwei Affären

Der 63-jährige Huang stand zuletzt wegen Berichten über außereheliche Beziehungen unter Druck. Eine soll er mit der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang gehabt haben, die US-Behörden laut Medienberichten der Spionage für Peking verdächtigen. Huang räumte ein, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein.

Nvidias Verwaltungsrat leitete eine Untersuchung ein. Es gebe bislang keinen Grund zu der Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigt worden seien, erklärte das Unternehmen. China weist die Spionagevorwürfe zurück.

Am Mittwoch berichtete die New York Times zudem über eine weitere Beziehung Huangs zu einer ihm unterstellten Nvidia-Managerin. Der Verwaltungsrat beriet nach Reuters-Informationen noch am selben Tag über eine mögliche Absetzung.

Finanzchefin übernimmt Konzernführung

Kress ist seit 2013 Finanzchefin von Nvidia. Zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannte der Konzern Harvey C. Jones, einen früheren Chef des Unternehmens Synopsys. Jones erklärte, der Geschäftsbetrieb und die Produktentwicklung sollten ohne Unterbrechung weiterlaufen und Zusagen an Kunden eingehalten werden.

Huang hatte Nvidia vor 33 Jahren mitgegründet und zum führenden Hersteller leistungsfähiger KI-Prozessoren aufgebaut. Er hält laut Reuters rund 3,61 Prozent der Aktien und ist damit viertgrößter Anteilseigner.

Die Nvidia-Aktie verlor am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel mehr als zehn Prozent. Hohe KI-Investitionen und steigende Schulden großer Technologiekonzerne hatten bereits Zweifel an der Rentabilität des KI-Geschäfts geweckt.

Huang hatte sich wiederholt für eine Lockerung der US-Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China eingesetzt und enge Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump gepflegt. Dieser hatte ihn noch am Sonntag öffentlich verteidigt.

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